BSR và Trường Đại học Mỏ - Địa chất trao Thỏa thuận hợp tác, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) và Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) vừa trao Thỏa thuận hợp tác thúc đẩy nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, góp phần nâng cao năng lực công nghệ và tạo động lực phát triển bền vững cho BSR trong giai đoạn mới.

Tham dự buổi làm việc và trao Thỏa thuận, về phía BSR có ông Bùi Ngọc Dương – Chủ tịch HĐQT; ông Khương Lê Thành – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Mai Tuấn Đạt và Phó Tổng Giám đốc Phạm Minh Nghĩa cùng đại diện Trung tâm/Chi nhánh, ban chuyên môn BSR. Về phía Trường Đại học Mỏ - Địa chất có PGS.TS. Trần Xuân Trường – Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khánh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Thế Vinh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường và PGS.TS. Triệu Hùng Trường – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng đại diện các đơn vị chuyên môn.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp năng lượng đang có những chuyển biến mạnh mẽ dưới tác động của khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xu hướng chuyển dịch năng lượng, việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là giải pháp bổ sung nguồn lực về tri thức, công nghệ và nhân lực mà còn là hướng đi thiết thực để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động làm chủ công nghệ và phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới.

PGS.TS. Trần Xuân Trường – Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao việc BSR chủ động thúc đẩy hợp tác với HUMG

Đối với BSR, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi Tổng Công ty đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng đến mở rộng quy mô, nâng cao năng lực chế biến sâu, phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và từng bước mở rộng hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, hóa dầu. Cùng với việc triển khai Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, BSR xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tối ưu hóa hoạt động vận hành và phát triển bền vững.

Trong khi đó, Trường Đại học Mỏ - Địa chất là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học có thế mạnh trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, địa chất và năng lượng. Việc kết nối với Nhà trường sẽ giúp BSR tiếp cận nguồn tri thức, đội ngũ chuyên gia, giảng viên và các giải pháp công nghệ phục vụ trực tiếp cho nhu cầu phát triển của Tổng Công ty.

Ông Bùi Ngọc Dương - Chủ tịch HĐQT BSR phát biểu tại lễ trao thỏa thuận

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Ngọc Dương - Chủ tịch HĐQT BSR nhấn mạnh, trong chiến lược phát triển của BSR, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là những nhiệm vụ hỗ trợ mà phải thực sự trở thành động lực tăng trưởng, tạo ra giá trị mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Theo ông Bùi Ngọc Dương, BSR có nhiều bài toán thực tiễn phát sinh từ hoạt động quản lý, vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất cũng như định hướng mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Những vấn đề này đòi hỏi sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học và các cơ sở nghiên cứu có năng lực chuyên môn. Việc hợp tác với Trường Đại học Mỏ - Địa chất sẽ mở ra cơ hội để hai bên cùng xác định các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể, phát huy thế mạnh của đội ngũ chuyên gia, từng bước đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn.

Về phía Trường Đại học Mỏ - Địa chất, PGS.TS. Trần Xuân Trường – Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao việc BSR chủ động thúc đẩy hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, qua đó tạo sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Theo PGS.TS. Trần Xuân Trường, Nhà trường có đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và nền tảng nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ có khả năng đáp ứng các nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp. Việc đồng hành cùng BSR sẽ giúp Nhà trường có thêm điều kiện gắn hoạt động nghiên cứu, đào tạo với những bài toán thực tế của ngành công nghiệp năng lượng, đồng thời tạo môi trường để giảng viên, sinh viên phát huy năng lực chuyên môn.

Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất khẳng định Nhà trường sẽ quan tâm thúc đẩy việc cụ thể hóa các nội dung hợp tác, huy động đội ngũ chuyên gia phù hợp, phối hợp với BSR lựa chọn những đề tài có tính ứng dụng cao. Qua đó, không chỉ phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp năng lượng.

BSR và HUMG trao Thỏa thuận hợp tác, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Theo nội dung Thỏa thuận, BSR và Trường Đại học Mỏ - Địa chất thống nhất tập trung vào sáu nhóm lĩnh vực chính. Thứ nhất, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Thứ hai, công nghệ số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và an ninh mạng công nghiệp. Thứ ba, công nghệ lọc – hóa dầu, thiết bị, vật liệu và an toàn vận hành. Thứ tư, chuyển dịch năng lượng, quản lý carbon và phát triển bền vững. Thứ năm, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ người học. Thứ sáu, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tổ chức triển khai.

Điểm đáng chú ý của Thỏa thuận là các nội dung hợp tác không chỉ dừng ở định hướng chung mà đã bước đầu xác định những bài toán cụ thể gắn với nhu cầu của BSR. Đặc biệt, các lĩnh vực như AI, phân tích dữ liệu, bảo trì dự đoán, tối ưu năng lượng, công nghệ vật liệu, quản lý carbon và phát triển nhiên liệu mới đều là những hướng nghiên cứu có ý nghĩa đối với quá trình hiện đại hóa hoạt động sản xuất và mở rộng không gian phát triển của Tổng Công ty.

Với nền tảng hợp tác này, BSR kỳ vọng sẽ từng bước khai thác hiệu quả nguồn lực khoa học, công nghệ và nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và tạo thêm động lực cho hành trình phát triển thành doanh nghiệp năng lượng – công nghiệp hiện đại, có năng lực cạnh tranh và vị thế ngày càng cao trong khu vực.