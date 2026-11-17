Bắc Ninh phân bổ hơn 505 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững

Thành phố Bắc Ninh phân bổ hơn 505,8 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026, trong đó dành gần 493 tỷ đồng cho các xã và 3 phường triển khai các nhiệm vụ phát triển nông thôn, giảm nghèo và nâng cao đời sống người dân.

Bắc Ninh phân bổ hơn 505 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững

Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh đã ban hành nghị quyết số 77/NQ-HĐND về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030.

Theo nghị quyết, tổng nguồn lực được phân bổ thực hiện các chương trình là 505,844 tỷ đồng. Trong đó, 13,05 tỷ đồng được phân bổ cho các sở, ngành của thành phố Bắc Ninh để triển khai một số nội dung, nhiệm vụ theo quy định.

Nguồn kinh phí dành cho các sở, ngành gồm 5,117 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 7,933 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Đáng chú ý, có 492,794 tỷ đồng được phân bổ cho 66 xã và 3 phường để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung của chương trình. Đây là nguồn lực chủ yếu nhằm hỗ trợ các địa phương đầu tư phát triển hạ tầng, thúc đẩy sản xuất, thực hiện các chính sách giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, miền núi.

Trong tổng số kinh phí phân bổ cho các địa phương, vốn đầu tư phát triển chiếm 375,335 tỷ đồng, gồm 147,19 tỷ đồng ngân sách Trung ương và 228,145 tỷ đồng ngân sách thành phố.

Bên cạnh đó, kinh phí thường xuyên là 117,459 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương bố trí 46,063 tỷ đồng, ngân sách thành phố 71,396 tỷ đồng.

Việc phân bổ nguồn vốn được thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030. Nguồn lực này tạo điều kiện để các địa phương chủ động triển khai nhiệm vụ, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.

Đồng thời, các chương trình hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, nhất là khu vực miền núi và địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

HĐND thành phố Bắc Ninh giao UBND thành phố tổ chức thực hiện nghị quyết, bảo đảm nguồn vốn được quản lý, sử dụng đúng mục tiêu, đúng quy định, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển nông thôn bền vững trên địa bàn.