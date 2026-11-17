BSR và Liên danh FutureTec - Hanghua trao đổi cơ hội hợp tác phát triển chuỗi giá trị lọc hóa dầu

Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) vừa có buổi làm việc với Liên danh FutureTec - Hanghua nhằm trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực chế biến sâu sản phẩm dầu khí, phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng và hạ tầng công nghiệp liên quan.

Tham dự buổi làm việc, về phía BSR có ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc; ông Lê Hải Tuấn - Phó Giám đốc NMLD Dung Quất; cùng đại diện lãnh đạo các ban chức năng.

Về phía đối tác có ông Dương Việt Anh - Thành viên HĐQT Công ty FutureTec; bà Trần Minh Anh - Giám đốc Công ty FutureTec; ông Qian Jixin - Thành viên HĐQT doanh nghiệp Hanghua; ông Chen Peiyi - Tổng Giám đốc doanh nghiệp Hanghua; cùng đại diện các bộ phận chuyên môn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cho biết, với kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành và quản lý nhà máy lọc hóa dầu, BSR có nền tảng thuận lợi để mở rộng hợp tác với các đối tác có năng lực về công nghệ, nghiên cứu và phát triển sản phẩm. BSR và Liên danh FutureTec - Hanghua có những định hướng tương đồng trong phát triển sản phẩm xanh, sạch, thân thiện với môi trường; đồng thời cùng quan tâm nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao.

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng (giữa) chia sẻ về các lĩnh vực hợp tác giữa BSR và Liên danh FutureTec - Hanghua.

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Thanh Sơn - Trưởng Ban Kỹ thuật Công nghệ BSR đã giới thiệu tổng quan về Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất. Với công suất thiết kế 6,5 triệu tấn dầu thô/năm, nhà máy hiện đang vận hành ở mức công suất khoảng 121%.

Từ năm 2020 đến hết quý III/2026, tổng sản lượng sản phẩm của BSR đạt khoảng 46,5 triệu tấn, doanh thu hơn 900 nghìn tỷ đồng và đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 91 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu từ các sản phẩm mới có đóng góp trực tiếp của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đạt hơn 8,2 nghìn tỷ đồng. Danh mục sản phẩm của BSR ngày càng đa dạng, bao gồm các sản phẩm lọc hóa dầu chủ lực, nhiên liệu chuyên dụng và nhiên liệu phát thải thấp.

Ông Hoàng Thanh Sơn - Trưởng Ban Kỹ thuật Công nghệ BSR chia sẻ về quy trình công nghệ trong hoạt động sản xuất của NMLD Dung Quất.

Trong giai đoạn tới, BSR định hướng tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành; tối ưu hóa quy trình công nghệ; đa dạng hóa nguồn dầu thô và sản phẩm; phát triển nhiên liệu sạch, bền vững, hóa dầu và các sản phẩm có giá trị cao. Cùng với đó, Tổng công ty chú trọng sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phát thải, tái sử dụng nước và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Đây cũng là những lĩnh vực có tiềm năng mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển sản phẩm mới và các giải pháp phục vụ mục tiêu ESG, chuyển dịch năng lượng.

Về phía đối tác, FutureTec hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp hóa chất, phụ gia và dịch vụ kỹ thuật cho ngành dầu khí, lọc dầu và hóa dầu; đồng thời kết nối các đối tác công nghệ trong và ngoài nước, nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng sản phẩm. Zhejiang Hanghua Technology Co., Ltd. có thế mạnh trong nghiên cứu, sản xuất hóa chất, phụ gia và xúc tác phục vụ ngành lọc hóa dầu, với các cơ sở sản xuất tại Chiết Giang và Sơn Đông (Trung Quốc).

Buổi làm việc tạo cơ hội để hai bên tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, tìm hiểu thế mạnh và định hướng phát triển, từ đó xác định các lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

Trên cơ sở kinh nghiệm vận hành, hạ tầng công nghiệp và định hướng phát triển chuỗi giá trị lọc hóa dầu của BSR, kết hợp với năng lực công nghệ, nghiên cứu và phát triển của các đối tác, các bên đã trao đổi, đánh giá một số cơ hội hợp tác tiềm năng. Trọng tâm là lĩnh vực chế biến sâu sản phẩm dầu khí, phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng và nghiên cứu các hạng mục hạ tầng công nghiệp liên quan. Qua đó, tạo cơ sở để các bên tiếp tục trao đổi chuyên sâu về những lĩnh vực có tiềm năng, góp phần mở rộng chuỗi giá trị lọc hóa dầu, nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực và hướng tới phát triển bền vững.