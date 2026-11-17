VRG ban hành Bộ chỉ số ESG, thúc đẩy quản trị doanh nghiệp bền vững

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) vừa ban hành Bộ chỉ số quản trị doanh nghiệp bền vững (ESG) và Bộ chỉ số công bố trong Báo cáo Phát triển bền vững thường niên. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa Chiến lược Tăng trưởng xanh và Phát triển bền vững giai đoạn 2023–2030, tầm nhìn đến năm 2050; từng bước đưa các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị trở thành một phần xuyên suốt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

Thiết lập khung quản trị ESG thống nhất

Trong bối cảnh phát triển bền vững ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng đối với doanh nghiệp, đặc biệt trước những tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế về môi trường, trách nhiệm xã hội, quản trị và minh bạch thông tin, việc xây dựng hệ thống quản trị ESG có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình phát triển dài hạn của VRG.

Là tập đoàn kinh tế có quy mô lớn, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, từ trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến cao su đến công nghiệp gỗ, sản phẩm công nghiệp cao su, phát triển khu công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và năng lượng sạch, hoạt động của VRG có mối liên hệ chặt chẽ với môi trường sinh thái, tài nguyên thiên nhiên, người lao động và cộng đồng địa phương. Vì vậy, phát triển bền vững không chỉ là yêu cầu đối với từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mà còn cần được tích hợp trong toàn bộ quá trình hoạch định chiến lược, tổ chức quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, VRG xây dựng Bộ chỉ số quản trị doanh nghiệp bền vững (ESG) dựa trên sự kết hợp giữa các quy định pháp luật hiện hành, Chiến lược Tăng trưởng xanh và Phát triển bền vững của Tập đoàn cùng các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế tiên tiến. Bộ chỉ số được thiết kế theo hướng khái quát, toàn diện, phù hợp với mô hình hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, tạo khung tham chiếu chung để các đơn vị thành viên chủ động vận dụng theo quy mô và đặc thù sản xuất, kinh doanh.

Bộ chỉ số ESG gồm 134 chỉ số, được cấu trúc thành ba nhóm chính: Quản trị (G – Governance), Môi trường (E – Environment) và Lao động – Xã hội (L&S – Labor and Social). Trong đó, 82 chỉ số cơ bản (Core – C), chiếm 61%, tập trung vào các yêu cầu tuân thủ pháp luật, quản trị nền tảng và những nội dung thiết yếu về môi trường, lao động, xã hội. Đây là nhóm chỉ số được các đơn vị có trách nhiệm triển khai đầy đủ theo phạm vi và đặc thù hoạt động phù hợp. Bên cạnh đó, 52 chỉ số nâng cao (Advanced – A), chiếm 39%, hướng đến các chương trình, sáng kiến và giải pháp thực hành chuyên sâu hơn, giúp doanh nghiệp chủ động nhận diện, phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro và từng bước hoàn thiện hệ sinh thái kinh doanh bền vững.

Điểm đáng chú ý là nội dung ESG được cụ thể hóa thành những yêu cầu gắn trực tiếp với hoạt động quản trị và sản xuất, kinh doanh hằng ngày. Ở trụ cột quản trị, các doanh nghiệp được định hướng xây dựng chiến lược phát triển bền vững, tích hợp mục tiêu môi trường và xã hội vào kế hoạch kinh doanh; tăng cường quản trị rủi ro, minh bạch thông tin, kiểm soát nội bộ và trách nhiệm giải trình. Ở trụ cột môi trường, trọng tâm là quản lý phát thải khí nhà kính, sử dụng hiệu quả năng lượng, tài nguyên nước, nguyên vật liệu, quản lý chất thải, bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Trong khi đó, trụ cột lao động – xã hội chú trọng bảo đảm quyền lợi người lao động, điều kiện làm việc an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, bình đẳng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đồng thời nâng cao trách nhiệm với cộng đồng và các bên liên quan.

Các chỉ số cũng đề cập đến những vấn đề ngày càng được thị trường quốc tế quan tâm như trách nhiệm trong chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ quyền con người, phòng ngừa lao động cưỡng bức, lao động trẻ em và kiểm soát nguy cơ tác động tiêu cực đến môi trường, xã hội. Qua đó, ESG không chỉ là công cụ kiểm soát việc tuân thủ mà còn góp phần nâng cao năng lực quản trị, khả năng thích ứng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập.

Chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình

Song song với Bộ chỉ số quản trị doanh nghiệp bền vững, VRG ban hành Bộ chỉ số công bố trong Báo cáo Phát triển bền vững thường niên gồm 70 chỉ số, được xây dựng trên cơ sở tham khảo các quy định công bố thông tin đối với doanh nghiệp niêm yết, thông lệ quốc tế về báo cáo phát triển bền vững, trong đó có Khung tiêu chuẩn của Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI), đồng thời điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế và hệ thống dữ liệu của Tập đoàn.

Bộ chỉ số này được chia thành năm nhóm, gồm: kinh tế với 6 chỉ số; môi trường với 20 chỉ số; xã hội với 22 chỉ số; quản trị với 12 chỉ số và minh bạch chuỗi cung ứng với 10 chỉ số. Các nội dung công bố tập trung vào những thông tin phản ánh hiệu quả hoạt động và trách nhiệm phát triển bền vững của Tập đoàn, từ doanh thu, lợi nhuận, đóng góp ngân sách, phát thải khí nhà kính, sử dụng năng lượng, tài nguyên nước, quản lý chất thải đến chính sách đối với người lao động, an toàn sức khỏe nghề nghiệp, đóng góp an sinh xã hội và thực hiện các tiêu chuẩn trong chuỗi cung ứng.

Đáng chú ý, các chỉ số còn hướng đến việc phản ánh những kết quả cụ thể trong quá trình chuyển đổi xanh của VRG như diện tích cao su có chứng chỉ quản lý rừng bền vững, tỷ lệ nhà máy chế biến có chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm, việc đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn quốc tế như EUDR, diện tích rừng được bảo tồn, trồng mới hoặc phục hồi sinh thái, cũng như sản lượng các sản phẩm mang nhãn hiệu VRG GREEN. Đây là những thông tin quan trọng giúp các bên liên quan có cơ sở đánh giá thực chất hơn về nỗ lực và kết quả phát triển bền vững của Tập đoàn.

Việc chuẩn hóa hệ thống chỉ số và dữ liệu không chỉ phục vụ công tác lập Báo cáo Phát triển bền vững thường niên mà còn góp phần nâng cao chất lượng quản trị, tăng cường tính nhất quán, khả năng so sánh và kiểm chứng của thông tin được công bố. Qua đó, VRG hướng đến xây dựng cơ chế công khai, minh bạch, củng cố niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, người lao động và cộng đồng đối với hoạt động của doanh nghiệp.

Để bảo đảm triển khai đồng bộ, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thành viên và các ban chuyên môn xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá kết quả. Ban Phát triển bền vững Ngành Cao su và Tập đoàn là đầu mối tham mưu, hướng dẫn, điều phối, theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện; đồng thời xây dựng hệ thống tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá và xếp hạng mức độ thực hiện Bộ chỉ số ESG. Công tác đánh giá được tổ chức định kỳ hằng năm, trong đó kết quả thực hiện là một trong những căn cứ quan trọng để xem xét thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các đơn vị thành viên có trách nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch hành động, bố trí nhân sự, nguồn lực tài chính, thiết lập hệ thống thu thập và quản lý dữ liệu, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu minh chứng. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trước lãnh đạo Tập đoàn về kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và tính trung thực của dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. Đối với các công ty liên kết, công ty có vốn góp của Tập đoàn, việc vận dụng các chỉ số được thực hiện thông qua người đại diện phần vốn và các cơ chế quản trị nội bộ phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm của từng đơn vị.

Việc ban hành hai bộ chỉ số ESG thể hiện bước chuyển từ định hướng chiến lược sang hệ thống tiêu chí và phương pháp quản trị cụ thể, có thể theo dõi, đo lường và đánh giá. Đây cũng là nền tảng để VRG từng bước chuẩn hóa thực hành phát triển bền vững trên toàn hệ thống, gắn hiệu quả kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.

Với định hướng lấy phát triển bền vững làm nền tảng cho tăng trưởng dài hạn, VRG tiếp tục khẳng định quyết tâm chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng xanh, minh bạch, có trách nhiệm; nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của ngành cao su Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.