Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga và triết lý đầu tư cho thế hệ trẻ Việt Nam

Với Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, đầu tư cho thế hệ trẻ là cách doanh nghiệp góp phần xây dựng nội lực cho đất nước. Triết lý ấy được Tập đoàn BRG thực hiện qua những chương trình khuyến học, những công trình xây dựng, cải tạo trường lớp và hành trình một thập kỷ đồng hành cùng Tiền Phong Golf Championship - Vì Tài năng trẻ Việt Nam.

Đầu tư cho thế hệ trẻ, vun bồi nội lực quốc gia

Tại cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cộng đồng doanh nghiệp tiêu biểu tháng 10/2026, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga khẳng định khát vọng phát triển cần được thể hiện bằng những đóng góp cụ thể cho đất nước. Trong hơn ba thập kỷ xây dựng và phát triển Tập đoàn BRG, bà dành sự quan tâm lâu dài cho giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, với niềm tin rằng năng lực của mỗi thế hệ sẽ quyết định sức phát triển của đất nước trong những thập kỷ tiếp theo.

Tập đoàn BRG và cá nhân Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga vinh dự nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vì đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong việc tổ chức “Giải Golf Vì tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2017 – 2026”

Trong nhiều năm qua, Tập đoàn BRG luôn đồng hành cùng nhiều sáng kiến phát triển giáo dục và hỗ trợ trẻ em như các chương trình: Cặp lá yêu thương; Vì tài năng trẻ Việt Nam – Swing for the Young Talent; Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids hay Quỹ khuyến học Ươm mầm ước mơ... Thông qua các chương trình này, hàng trăm suất học bổng đã được trao tận tay học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương trên cả nước, nhiều công trình trường học, phòng học và trang thiết bị giảng dạy cũng được đầu tư, nâng cấp, tạo cơ sở vật chất học tập tốt hơn cho các em.

Tập đoàn BRG luôn dành ngân sách để đóng góp cho giáo dục, chung tay vì sự phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam

Những đóng góp ấy được kiến tạo với tầm nhìn dài hạn, hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. AHLĐ Nguyễn Thị Nga luôn tin rằng mỗi cơ hội học tập được trao đi hôm nay sẽ mở ra khả năng phát triển cho thế hệ trẻ, đồng thời góp phần hình thành nội lực cho quốc gia trong tương lai.

Một thập kỷ đồng hành vì tài năng trẻ Việt Nam

Golfer Đinh Quang Nghị trở thành tân vô địch Tiền Phong Golf Championship 2026

Từ mùa giải Tiền Phong Golf Championship đầu tiên, Tập đoàn BRG đã sát cánh cùng Báo Tiền Phong trong sứ mệnh gây quỹ cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Qua từng mùa giải, sự tham gia của các doanh nghiệp, doanh nhân và cộng đồng gôn thủ đã góp phần duy trì nguồn lực để phát hiện, tôn vinh và bồi dưỡng những gương mặt trẻ trên nhiều lĩnh vực, từ khoa học, công nghệ và giáo dục đến văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Quỹ cũng đồng hành cùng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, ghi nhận những người trẻ có thành tích nổi bật và đóng góp tích cực cho xã hội.

Trong lĩnh vực thể thao gôn, Ban tổ chức duy trì các chính sách hỗ trợ vận động viên trẻ tham gia thi đấu, tạo điều kiện để những tài năng triển vọng tích lũy kinh nghiệm và từng bước tiếp cận môi trường thi đấu chuyên nghiệp. Nhiều gôn thủ trẻ trưởng thành từ sân chơi này đã tiếp tục khẳng định năng lực tại các giải đấu lớn trong nước và quốc tế.

Giải đấu mang đến những phần thưởng, suất học bổng ý nghĩa cho các Vận động viên, những tài năng trẻ có thành tích xuất sắc.

Tiếp nối cam kết vì một thế hệ Việt Nam tài năng và bản lĩnh

Tiền Phong Golf Championship bước sang mùa giải thứ mười tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình. Mùa giải năm nay quy tụ 240 golfer, đây là mùa giải đầu tiên được tổ chức đồng thời trên Rose Course và Canyon Course, hai sân 18 hố của tổ hợp sân gôn Thiên Đường. Sự kiện được thi đấu với quy mô mở rộng nhất từ trước tới nay, thể hiện năng lực của BRG Golf trong việc tổ chức một giải đấu lớn trên toàn bộ tổ hợp 36 hố.

Ban tổ chức chào mừng kỷ niệm giải đấu Tiền Phong Golf Championship tròn 10 năm

Sự kiện có sự đồng hành của các hoa hậu, á hậu và người đẹp đạt danh hiệu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, góp phần lan tỏa rộng hơn thông điệp về trí tuệ, khát vọng cống hiến và trách nhiệm của thế hệ trẻ với cộng đồng.

Dấu mốc 10 năm mang ý nghĩa đặc biệt đối với Tập đoàn BRG, bởi đây là hành trình của sự kiên định với một giá trị cốt lõi: phát triển con người luôn là nền tảng của phát triển bền vững.

Đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong triết lý phát triển của Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga. Trong bối cảnh cạnh tranh quốc gia ngày càng dựa trên tri thức, công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo, việc phát hiện, bồi dưỡng và trao cơ hội cho thế hệ trẻ trở thành điều kiện quan trọng để kiến tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho đất nước.

Mỗi cơ hội được trao hôm nay sẽ góp phần hình thành thế hệ lãnh đạo, nhà khoa học, doanh nhân và công dân ưu tú của ngày mai. Đó không chỉ là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mà còn là cam kết lâu dài của Tập đoàn BRG đối với sự phát triển phồn thịnh của Việt Nam.