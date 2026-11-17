Giá xăng liên tục giảm, giá vật liệu xây dựng vẫn neo cao

TP - Dù giá xăng liên tục giảm, giá nhiều loại vật liệu xây dựng tại các tỉnh Bắc Trung bộ vẫn duy trì ở mức cao. Nguồn cung hạn chế, chi phí vận chuyển và nhân công tăng khiến người dân xây nhà, doanh nghiệp thi công cùng chịu sức ép.

Khởi công xây nhà từ tháng 2 âm lịch, nhưng đến tháng 10 âm lịch, công trình của chị Nguyễn Thị Duyên (33 tuổi, trú phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn chưa hoàn thiện. Giá vật liệu neo cao, nhân công khan hiếm khiến tiến độ thi công kéo dài, chi phí phát sinh vượt dự tính ban đầu.

Theo chị Duyên, phường Sông Trí nằm gần Khu kinh tế Vũng Áng, nơi tập trung nhiều dự án, công trình xây dựng, kéo theo nhu cầu vật liệu lớn. Trong khi đó, nguồn cung tại chỗ còn hạn chế, nhất là cát xây dựng. Gia đình chị phải mua cát từ Quảng Bình hoặc Nghệ An vận chuyển về, khiến chi phí tăng thêm.

“Cát, đá, sỏi ở khu vực này không phải lúc nào cũng có sẵn. Nhiều loại phải nhập từ địa phương khác về tập kết rồi bán lại. Giá xăng dầu giảm nhưng giá vật liệu vẫn cao, người dân xây nhà rất khó xoay xở”, chị Duyên nói.

Các cửa hàng phân phối vật liệu xây dựng ở Nghệ An đang chịu sức ép về nguồn cung. Ảnh: Thu Hiền

Không chỉ người dân, các đại lý vật liệu xây dựng cũng gặp khó do nguồn hàng thiếu ổn định, giá nhập tăng. Anh Nguyễn Văn Sơn, chủ cửa hàng sắt thép, xi măng tại phường Trường Vinh (Nghệ An), cho biết thép phi 10 thường xuyên khan hàng.

Có thời điểm, đại lý phải nhập 30 tấn thép loại lớn mới được lấy thêm khoảng 3 tấn thép loại nhỏ. Trong khi đó, thép phi 10 được sử dụng phổ biến trong xây dựng nhà ở. Nguồn cung gián đoạn khiến đại lý khó đáp ứng nhu cầu, ảnh hưởng tiến độ thi công. Giá thép loại này hiện tăng khoảng 1 triệu đồng/tấn so với cuối năm 2025.

Tại Nghệ An, tác động từ việc giá nhiên liệu giảm cũng có sự khác biệt giữa các nhóm doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Linh, phụ trách quản lý, điều hành hãng Taxi 37 Nghệ An, cho biết đơn vị có 150 phương tiện, trong đó khoảng 50% sử dụng xăng.

Giá xăng giảm giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí nhiên liệu, thuận lợi hơn trong cân đối hoạt động kinh doanh, duy trì chất lượng dịch vụ và bảo đảm quyền lợi người lao động.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp vận tải sử dụng dầu diesel chưa được hưởng lợi tương ứng. Theo ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An, qua 3 đợt điều chỉnh gần nhất, giá xăng giảm mạnh, trong khi dầu diesel chỉ giảm 1.550 đồng/lít. Trong khi đó, nhiên liệu chiếm khoảng 30-35% tổng chi phí hoạt động của doanh nghiệp vận tải, khiến áp lực kinh doanh vẫn lớn.

Tại Thanh Hóa, nhiều doanh nghiệp thi công dự án đầu tư công gặp khó khi giá mua vật liệu thực tế cao hơn mức được thanh toán, trong khi nguồn cung từ các mỏ chưa đáp ứng nhu cầu. Đầu năm 2026, giá đất, đá, cát tại các mỏ khoáng sản trên địa bàn tăng phổ biến 30.000-50.000 đồng/m3. Tuy nhiên, từ giữa tháng 5, dù giá nhiên liệu giảm và dần ổn định, giá vật liệu vẫn chưa giảm tương ứng.

Ông Nguyễn Thanh Quân, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Tuấn cho biết, nhiều dự án chịu áp lực chi phí do giá vật liệu cao. Việc khảo sát, thẩm định chưa xác định sát vị trí mỏ, trữ lượng và khả năng cung ứng khiến nhà thầu phải mua vật liệu từ nơi xa, làm tăng chi phí vận chuyển.

“Nhà thầu phải mua với giá cao, khi thanh toán với giá thấp dẫn tới thua lỗ. Nhiều mỏ có trữ lượng nhỏ, công suất thấp không đáp ứng được nhu cầu”, ông Quân cho biết thêm.