Bắc Ninh chuẩn bị Ngày hội Văn hóa công nhân quy mô 3.000 người

Khoảng 3.000 đoàn viên, công nhân, người lao động sẽ tham gia Ngày hội Văn hóa công nhân cấp Tổng Liên đoàn năm 2026 tại thành phố Bắc Ninh. Ngoài các hoạt động văn hóa, thể thao, khám sức khỏe miễn phí, người lao động còn được tặng 3.000 voucher, mỗi voucher trị giá 500.000 đồng.

Ngày 21/11 tới, tại Trung tâm Hội nghị và khu vực trung tâm Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh sẽ diễn ra Ngày hội Văn hóa công nhân cấp Tổng Liên đoàn năm 2026. Chương trình dự kiến thu hút khoảng 3.000 đoàn viên, công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia.

Công nhân ở thành phố Bắc Ninh được khám bệnh miễn phí

Theo kế hoạch của Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh, ngày hội được tổ chức nhằm tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể thao và trải nghiệm di sản cho đoàn viên, công nhân, đặc biệt là người lao động tại các khu, cụm công nghiệp. Đây cũng là dịp tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp và người lao động; góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các nhà máy, khu công nghiệp.

Công nhân được khám sức khỏe miễn phí, nhận voucher 500.000 đồng

Một trong những hoạt động đáng chú ý của ngày hội là chương trình tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 3.000 đoàn viên, công nhân lao động. Hoạt động do Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Viện Khoa học An toàn, vệ sinh lao động, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Thầy thuốc trẻ thành phố tổ chức.

Bên cạnh đó, ngày hội dự kiến tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo, vận động khoảng 1.000 đoàn viên, công nhân lao động tham gia. Các hoạt động này hướng tới nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bản thân và trách nhiệm với cộng đồng trong đội ngũ công nhân.

Đặc biệt, mỗi đoàn viên, công nhân lao động tham gia chương trình sẽ được tặng quà với mức không quá 350.000 đồng/người. Liên đoàn Lao động thành phố cũng triển khai tặng 3.000 voucher, mỗi voucher trị giá 500.000 đồng thông qua nền tảng số MiniApp Công đoàn Bắc Ninh.

Ngoài ra, Ban tổ chức phối hợp với Sở Công Thương, Hội Nông dân thành phố và các đơn vị phúc lợi bố trí từ 15-20 gian hàng phục vụ đoàn viên, người lao động và nhân dân đến tham dự. Đây là không gian để công nhân tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ phúc lợi, mua sắm và trải nghiệm những tiện ích thiết thực.

Công nhân nhận quà tham gia ngày hội do Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh phối hợp tổ chức.

Thi thiết kế thời trang từ vật liệu tái chế

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, sức khỏe, ngày hội còn mang đến nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí dành cho công nhân.

Theo kế hoạch, người lao động sẽ được thưởng thức trình diễn dân ca quan họ kết hợp thực hành truyền dạy, tìm hiểu di sản văn hóa Tranh Đông Hồ và tham gia các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, bịt mắt đập niêu, kéo co, đẩy gậy, nhảy sạp, chạy ngắn 100 mét, truyền bóng tiếp sức... Ban tổ chức dự kiến trao những phần quà ý nghĩa cho đoàn viên tham gia các hoạt động.

Đáng chú ý, khoảng 500 đoàn viên, công nhân lao động sẽ được tham gia chương trình trải nghiệm, tìm hiểu Mộc bản kinh Phật chùa Vĩnh Nghiêm và giá trị Phật giáo của trường phái Trúc Lâm Yên Tử tại phường Tân An, thành phố Bắc Ninh.

Một hoạt động khác hướng đến sự sáng tạo và ý thức bảo vệ môi trường của công nhân là cuộc thi thiết kế thời trang trang phục dân tộc bằng vật liệu tái chế. Cuộc thi diễn ra lúc 16 giờ ngày 21/11 tại Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam, phường Bắc Giang.

Cũng tại doanh nghiệp này, vào 10 giờ 30 cùng ngày, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tổ chức khai trương “Không gian Văn hóa công nhân”.

Theo kế hoạch, Liên đoàn Lao động thành phố lựa chọn 10 doanh nghiệp để chỉ đạo điểm xây dựng mô hình “Không gian Văn hóa công nhân”. Trong danh sách có nhiều doanh nghiệp quy mô lớn như Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, Công ty TNHH Goertek Việt Nam, Công ty TNHH Luxshare-ICT Việt Nam, Công ty TNHH Lingyi Việt Nam, Công ty TNHH Fukang Technology Việt Nam và Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam.

Việc xây dựng không gian văn hóa tại doanh nghiệp nhằm tạo môi trường sinh hoạt, giao lưu, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động; đồng thời lan tỏa văn hóa Công đoàn, văn hóa công nhân và văn hóa an toàn lao động.

“Khúc ca tự hào - Khát vọng vươn xa” dành tặng người lao động

Điểm nhấn của ngày hội còn là chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Khúc ca tự hào - Khát vọng vươn xa”, được xây dựng gồm ba chương.

Chương đầu tiên mang chủ đề “Dưới Cờ Đảng quang vinh”, khắc họa lòng biết ơn đối với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và khẳng định vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp cách mạng.

Chương hai “Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn - Sức mạnh tiên phong” tôn vinh những đóng góp của công nhân trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thành phố Bắc Ninh. Không gian nghệ thuật được định hướng sôi nổi, trẻ trung, mang hơi thở của nhịp sống công nghiệp hiện đại.

Khép lại là chương “Khát vọng vươn xa”, truyền tải tinh thần lao động sáng tạo, đoàn kết và khát vọng cống hiến của công nhân Việt Nam nói chung, công nhân Bắc Ninh nói riêng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua ngày hội, Ban tổ chức cũng đẩy mạnh tuyên truyền về văn hóa an toàn lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; vận động đoàn viên, người lao động cùng xây dựng văn hóa Công đoàn, văn hóa công nhân trong doanh nghiệp.

Với hàng loạt hoạt động từ chăm sóc sức khỏe, phúc lợi, văn hóa, thể thao đến trải nghiệm di sản, Ngày hội Văn hóa công nhân cấp Tổng Liên đoàn năm 2026 được kỳ vọng tạo không gian giao lưu, kết nối và chăm lo thiết thực cho hàng nghìn người lao động trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.