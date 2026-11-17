Bánh scone, món bánh biểu tượng của văn hóa trà chiều Anh, được các đầu bếp Sofitel biến tấu với sữa chua uống Vinamilk Green Farm trong thực đơn tiệc sinh nhật Nhà vua Anh năm 2026 tại TP.HCM. Từ một nguyên liệu quen thuộc với người Việt, sản phẩm Vinamilk đã góp mặt trong những trải nghiệm mang đậm dấu ấn văn hóa Vương quốc Anh.
Điển hình là bánh scone, món bánh quen thuộc trong văn hóa trà chiều Anh, thường được thưởng thức cùng kem sữa và mứt trái cây. Tại sự kiện, các đầu bếp Sofitel đã sử dụng sữa chua uống Vinamilk Green Farm kết hợp cùng quả mâm xôi đỏ để tạo phần kem bên trong bánh, mang đến một biến tấu mới trên công thức truyền thống.
Làm việc tại Hà Nội và đã biết đến Vinamilk từ trước, anh Joshua Ashworth (ngoài cùng bên trái) cho biết mình yêu thích nhiều sản phẩm của thương hiệu. Lần đầu thưởng thức sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hương Pina Colada tại sự kiện, anh hào hứng chia sẻ: "Đây sẽ là hương vị yêu thích mới của tôi".
Ngày 17/11/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) vừa tuyên bố đã hoàn tất tinh gọn bộ máy, chính thức ổn định đội ngũ và sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới. Nhìn lại bức tranh hoạt động của SACOMBANK gần 1 năm vừa qua, dễ dàng nhận thấy Ngân hàng đang ghi nhận những chuyển biến tích cực, từ hiệu quả vận hành, quy mô kinh doanh đến xử lý các tồn đọng theo Đề án tái cơ cấu.
Kết hợp không gian nghệ thuật với hội thảo tài chính chuyên sâu, sự kiện "The Art of Time" của BIDV Private Banking gợi mở cho khách hàng cao cấp lời giải của bài toán đầu tư và quản trị gia sản bền vững.
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) vừa ban hành Bộ chỉ số quản trị doanh nghiệp bền vững (ESG) và Bộ chỉ số công bố trong Báo cáo Phát triển bền vững thường niên. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa Chiến lược Tăng trưởng xanh và Phát triển bền vững giai đoạn 2023–2030, tầm nhìn đến năm 2050; từng bước đưa các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị trở thành một phần xuyên suốt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.
Khoảng 3.000 đoàn viên, công nhân, người lao động sẽ tham gia Ngày hội Văn hóa công nhân cấp Tổng Liên đoàn năm 2026 tại thành phố Bắc Ninh. Ngoài các hoạt động văn hóa, thể thao, khám sức khỏe miễn phí, người lao động còn được tặng 3.000 voucher, mỗi voucher trị giá 500.000 đồng.
Trong lòng núi Bác Ái Tây (Khánh Hòa), những người thợ đang mở từng mét hầm cho nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam. Giữa nhiều thách thức về địa chất, kỹ thuật và nhân lực, các nhà thầu cùng Ban quản lý và chủ đầu tư đang dồn sức thi công, nỗ lực giữ mốc phát điện cuối năm 2029.
Với Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, đầu tư cho thế hệ trẻ là cách doanh nghiệp góp phần xây dựng nội lực cho đất nước. Triết lý ấy được Tập đoàn BRG thực hiện qua những chương trình khuyến học, những công trình xây dựng, cải tạo trường lớp và hành trình một thập kỷ đồng hành cùng Tiền Phong Golf Championship - Vì Tài năng trẻ Việt Nam.
TPO - Nhằm chủ động nguồn vật liệu phục vụ các dự án hạ tầng và nhu cầu xây dựng của người dân, UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt phương án giá khởi điểm và tiền đặt trước cho 7 khu vực mỏ đất san lấp, đá xây dựng và cát lòng sông trên địa bàn.
TPO - Cục Đường sắt Việt Nam đề xuất Hà Nội giữ quy mô khoảng 260 ha Tổ hợp ga Ngọc Hồi, đồng thời tính toán quỹ đất dự phòng đáp ứng nhu cầu phát triển đường sắt trong 100 năm tới. Đáng chú ý, cơ quan này đề xuất bố trí ga đường sắt khổ 1.000 mm tại đây để thay thế ga Hà Nội hiện hữu trong giai đoạn chuyển tiếp.
TPO - Đến ngày 26/10, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế khoảng 20,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,9% so với cuối năm 2025. Trong đó, khoảng 16,1 triệu tỷ đồng được đưa vào sản xuất, kinh doanh. Ngân hàng tăng tốc giải ngân cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để kịp chuẩn bị hàng hóa cho mùa cao điểm cuối năm.
TPO - Từ khát vọng đưa trầm hương Việt Nam trở thành niềm tự hào và thương hiệu quốc gia đến hành trình nhiều năm đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, ông Nguyễn Văn Tưởng - Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa, lựa chọn một cách đóng góp riêng: Phụng sự những giá trị tinh túy của đất nước và chung tay tạo cơ hội cho thế hệ trẻ vươn lên.
TP - Dù giá xăng liên tục giảm, giá nhiều loại vật liệu xây dựng tại các tỉnh Bắc Trung bộ vẫn duy trì ở mức cao. Nguồn cung hạn chế, chi phí vận chuyển và nhân công tăng khiến người dân xây nhà, doanh nghiệp thi công cùng chịu sức ép.
Ngày 11/11/2026, Công ty TNHH Behn Meyer AgriCare Việt Nam tổ chức chuyến thăm và trao tặng những phần quà đến các em học sinh tại xã Chiềng Sại, tỉnh Sơn La. Chương trình có sự phối hợp, đón tiếp của Ủy ban nhân dân xã Chiềng Sại, Ban Giám hiệu Trường Mầm non và Trường Tiểu học xã Chiềng Sại. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương, đồng thời gửi gắm lời động viên đến các em nhỏ trên hành trình học tập.
Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) vừa có buổi làm việc với Liên danh FutureTec - Hanghua nhằm trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực chế biến sâu sản phẩm dầu khí, phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng và hạ tầng công nghiệp liên quan.
Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) và Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) vừa trao Thỏa thuận hợp tác thúc đẩy nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, góp phần nâng cao năng lực công nghệ và tạo động lực phát triển bền vững cho BSR trong giai đoạn mới.
Từ trăn trở về thu nhập người làm nông, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Toàn cầu (VIETCOM) đã dành nhiều năm chuẩn bị cho ý tưởng xây dựng sở giao dịch hàng hóa. Việc Việt Nam thành lập Trung tâm tài chính quốc tế như một cú hích giúp ông và cộng sự có thêm động lực theo đuổi mong muốn nâng tầm vị thế nông sản Việt.
Thành phố Bắc Ninh phân bổ hơn 505,8 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026, trong đó dành gần 493 tỷ đồng cho các xã và 3 phường triển khai các nhiệm vụ phát triển nông thôn, giảm nghèo và nâng cao đời sống người dân.