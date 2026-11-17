Khi sữa Việt góp vị vào những món ăn truyền thống Anh tại tiệc sinh nhật Nhà vua Anh

Bánh scone, món bánh biểu tượng của văn hóa trà chiều Anh, được các đầu bếp Sofitel biến tấu với sữa chua uống Vinamilk Green Farm trong thực đơn tiệc sinh nhật Nhà vua Anh năm 2026 tại TP.HCM. Từ một nguyên liệu quen thuộc với người Việt, sản phẩm Vinamilk đã góp mặt trong những trải nghiệm mang đậm dấu ấn văn hóa Vương quốc Anh.

Diễn ra ngày 13/11 tại TP.HCM, tiệc sinh nhật Nhà vua Anh là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa đại diện ngoại giao, doanh nghiệp và khách mời quốc tế; đồng thời mang đến những trải nghiệm văn hóa đặc trưng của Vương quốc Anh. Đồng hành cùng sự kiện, Vinamilk không chỉ giới thiệu sản phẩm đến khách tham dự mà còn góp mặt trong thực đơn tiệc, thông qua các nguyên liệu được đầu bếp khách sạn 5 sao Sofitel sử dụng để chế biến món ăn.

Từ thịt bò nướng ăn kèm bánh Yorkshire pudding đặc trưng của nước Anh đến bánh mì nướng phủ sốt phô mai kiểu xứ Wales, cá hồi xông khói Scotland hay bánh Fifteens truyền thống của Bắc Ireland, thực đơn tiệc sinh nhật Nhà vua Anh năm nay đưa thực khách khám phá những hương vị đặc trưng của cả bốn vùng thuộc Vương quốc Anh. Giữa thực đơn mang đậm dấu ấn ẩm thực Anh, sự góp mặt của nguyên liệu Vinamilk tạo nên một điểm giao thoa thú vị.

Điển hình là bánh scone, món bánh quen thuộc trong văn hóa trà chiều Anh, thường được thưởng thức cùng kem sữa và mứt trái cây. Tại sự kiện, các đầu bếp Sofitel đã sử dụng sữa chua uống Vinamilk Green Farm kết hợp cùng quả mâm xôi đỏ để tạo phần kem bên trong bánh, mang đến một biến tấu mới trên công thức truyền thống.

"Nếu chỉ sử dụng whipping cream thì độ ngậy rất rõ. Khi kết hợp thêm sữa chua uống Vinamilk Green Farm, vị chua nhẹ giúp các hương vị hòa quyện hơn. Kết hợp thêm quả mâm xôi đỏ thì hương vị càng nổi bật", bếp trưởng Lê Văn Vũ chia sẻ.

Không chỉ có bánh scone, các đầu bếp Sofitel còn sử dụng sữa tươi Vinamilk 100% để chế biến phần kem ăn kèm món tráng miệng nhân xoài và chanh dây. Với nước ép táo Vinamilk, đầu bếp nấu cùng táo, cô đặc thành nhân bánh nướng và chế biến thành lớp gel trang trí trên bề mặt.

Từ những sản phẩm quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam, sữa và đồ uống Vinamilk đã trở thành nguyên liệu trong các công thức chế biến của đầu bếp khách sạn quốc tế. Sự kết hợp này không chỉ mang đến những biến tấu về hương vị mà còn cho thấy khả năng ứng dụng đa dạng của sản phẩm Việt trong ẩm thực, ngay tại một sự kiện ngoại giao mang đậm bản sắc văn hóa Anh.

Làm việc tại Hà Nội và đã biết đến Vinamilk từ trước, anh Joshua Ashworth (ngoài cùng bên trái) cho biết mình yêu thích nhiều sản phẩm của thương hiệu. Lần đầu thưởng thức sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hương Pina Colada tại sự kiện, anh hào hứng chia sẻ: "Đây sẽ là hương vị yêu thích mới của tôi".

Bên cạnh thực đơn do Sofitel thực hiện, Vinamilk mang đến không gian giới thiệu và trải nghiệm sản phẩm, nơi khách quốc tế có thể trực tiếp khám phá danh mục đa dạng của thương hiệu, từ sữa tươi Vinamilk 100%, sữa tươi tiệt trùng cao đạm và sữa chua uống thanh trùng Vinamilk Green Farm, kem gelato Vinamilk đến trà atiso không đường và kombucha có ga HayĐấy.

Trong khi đó, với anh Simson Rai (thứ hai từ trái sang), đây là lần đầu tiên đến Việt Nam và cũng là dịp đầu tiên biết đến thương hiệu Vinamilk. Sau khi thưởng thức sản phẩm, anh nhận xét hương vị thơm ngon, vừa miệng và đặc biệt có độ ngọt vừa phải.