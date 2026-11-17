BIDV Private Banking kết nối nghệ thuật với quản trị gia sản

Kết hợp không gian nghệ thuật với hội thảo tài chính chuyên sâu, sự kiện "The Art of Time" của BIDV Private Banking gợi mở cho khách hàng cao cấp lời giải của bài toán đầu tư và quản trị gia sản bền vững.

Một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ hay một tác phẩm Pháp Lam Huế được trân quý không vì khoảnh khắc ra đời, mà bởi khả năng tồn tại vượt thời gian. Tài sản của một gia đình cũng chỉ trở thành di sản khi được gìn giữ và quản trị bền vững qua nhiều thế hệ.

Triết lý này trở thành mạch nguồn xuyên suốt sự kiện The Art of Time do BIDV Private Banking phối hợp với Edmond de Rothschild (EDR) - tập đoàn quản lý tài sản châu Âu hơn 250 năm lịch sử - tổ chức vào sáng ngày 13/11/2026 tại Chi nhánh Trung tâm Khách hàng Cá nhân Cao cấp Miền Nam (153 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TPHCM).

Tại đây, câu chuyện nghệ thuật trở thành điểm khởi đầu để khách hàng cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế bàn về chiến lược quản trị gia sản bền vững.

BIDV Private Banking: Từ tinh hoa nghệ thuật đến chiến lược gia sản

Sự kiện được sắp xếp gồm 3 trải nghiệm, từ tinh hoa chế tác đến tinh hoa văn hóa và tinh hoa tiếp nối. Mỗi dấu ấn trong hành trình trải nghiệm đều góp phần khắc họa nổi bật thông điệp “giá trị bền vững cần thời gian và sự tiếp nối”.

Đàn violin Pháp lam là tác phẩm giao thoa độc đáo giữa mỹ thuật Pháp lam Huế và nghệ thuật chế tác nhạc cụ phương Tây. Ảnh BIDV

Bộ sưu tập đồng hồ cao cấp Thụy Sĩ do Jason Đặng tuyển chọn mở đầu hành trình bằng câu chuyện về sự chính xác tuyệt đối và nghệ thuật chế tác đỉnh cao. Một cỗ máy cơ học chỉ vận hành bền bỉ khi từng linh kiện được chế tác tỉ mỉ và phối hợp nhịp nhàng.

Triển lãm Pháp Lam Huế cùng nghệ nhân Đỗ Hữu Triết tiếp nối bằng hành trình vừa gìn giữ vừa đổi mới. Không chỉ kế thừa kỹ thuật truyền thống, nghệ nhân còn sáng tạo những hoa văn đặc biệt, nâng tầm sắc men cung đình vào những tác phẩm ứng dụng cho không gian sống đương đại.

Chính theo cách này, di sản mới thực sự trường tồn và đi sâu vào đời sống thông qua những không gian nghệ thuật vừa gần gũi vừa mới lạ.

Không gian giao thoa giữa nghệ thuật và tài chính chính là lối đi khác biệt riêng có của BIDV Private Banking so với thị trường. Với khách hàng thượng lưu, tư vấn tài chính không chỉ là những con số, mà còn gắn với giá trị, phong cách sống và mong muốn để lại dấu ấn cho thế hệ sau.

Bên cạnh không gian thưởng lãm nghệ thuật, nội dung trọng tâm của sự kiện là hội thảo BIDV Exclusive Wealth Circle, nơi khách hàng cùng chuyên gia bàn về bài toán cốt lõi của quản trị gia sản.

Ông Lê Huy Hoàng – Phó Tổng giám đốc BIDV, trưởng khối Ngân hàng Bán lẻ phát biểu tại sự kiện.

Theo BIDV, khách hàng cao cấp hiện không chỉ quan tâm đầu tư vào đâu để sinh lời, mà còn trăn trở hơn đến việc quản lý cả danh mục sao cho bền vững, khi bảo toàn giá trị, phân tán rủi ro và hoạch định kế thừa phải được giải quyết cùng lúc. Giống như chiếc đồng hồ chỉ vận hành chính xác khi các bộ phận phối hợp nhịp nhàng, một danh mục chỉ vững vàng khi các loại tài sản bổ trợ nhau, điều không sản phẩm tài chính đơn lẻ nào làm được.

Tại hội thảo, TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia, phân tích bối cảnh kinh tế, chính sách tiền tệ, tài khóa hiện nay cũng như dự báo cho năm 2027. Theo ông, lãi suất và tỷ giá tác động trực tiếp đến chi phí vốn, lợi suất kỳ vọng và giá trị thực của tài sản. Chiến lược đầu tư cục bộ vì vậy dễ chịu rủi ro khi các biến số này thay đổi.

Góc nhìn của ông Michael Nizard, Trưởng bộ phận Đa tài sản & Overlay kiêm Giám đốc Nghiên cứu phân bổ tài sản toàn cầu của EDR, mở ra hướng xử lý rủi ro đó. Ông chia sẻ các xu hướng chính của thị trường quốc tế năm 2027 và chiến lược phân bổ tài sản toàn cầu nhằm xây dựng danh mục có khả năng chống chịu tốt. Mục tiêu của đa dạng hóa không phải tối đa lợi nhuận ngắn hạn, mà là giảm sự phụ thuộc vào một thị trường hay một loại tài sản.

Cá nhân hóa chiến lược quản trị gia sản

Phiên thảo luận giữa các chuyên gia chứng khoán, quản lý quỹ và quản trị gia sản trong nước và quốc tế giúp khách hàng đặt những phân tích trên vào bối cảnh thực tế. Thông qua việc lắng nghe các luồng quan điểm đa chiều, khách hàng có thêm cơ sở để nhận diện cơ hội, lường trước rủi ro và cân nhắc mở rộng danh mục đầu tư.

Nếu hội thảo mang lại góc nhìn toàn cảnh, các phiên tư vấn 1:1 cùng chuyên gia EDR đi sâu vào bài toán của từng khách hàng, từ mục tiêu tài chính, khẩu vị rủi ro, nhu cầu quản lý gia sản đến định hướng phân bổ tài sản quốc tế.

Cách tiếp cận này xuất phát từ thực tế mỗi gia đình đều có câu chuyện gia sản riêng, được vun đắp qua nhiều thế hệ, cùng những giá trị và định hướng kế thừa cần được gìn giữ, phát triển. Cùng một quy mô tài sản, có gia đình cần duy trì dòng tiền cho hoạt động kinh doanh, có gia đình lại ưu tiên chuẩn bị để thế hệ kế tiếp tiếp quản. Vì thế, theo các chuyên gia, một chiến lược hiệu quả cần nền tảng chuyên môn vững chắc lẫn sự thấu hiểu nhu cầu và tâm lý khách hàng.

Ông Michael Nizard – Giám đốc toàn cầu phụ trách nghiên cứu chiến lược phân bổ tài sản, Công ty Quản lý tài sản Edmond de Rothschild chia sẻ những xu hướng quản lý và phân bổ tài sản quốc tế. Ảnh: BIDV

Sự kiện The Art of Time là minh chứng cho mô hình BIDV Private Banking theo đuổi, trong đó dịch vụ tài chính được đặt trong bối cảnh rộng hơn của văn hóa và phong cách sống, vượt khỏi khuôn khổ một trung tâm ngân hàng truyền thống. Bằng sự hợp tác chiến lược với định chế tài chính hàng đầu thế giới Edmond de Rothschild, BIDV đang từng bước khẳng định năng lực giúp nhóm khách hàng cao cấp tiếp cận nền tảng quản lý gia sản quốc tế ngay tại Việt Nam.

Từ năm 2021, ngân hàng triển khai dịch vụ Private Banking và bốn năm liên tiếp được The Asian Banker vinh danh có dịch vụ Private Banking tốt nhất Việt Nam.