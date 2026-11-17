Quảng Ngãi chuẩn bị quỹ đất tái định cư, mở đường cho Dung Quất phát triển

Quảng Ngãi dự kiến đầu tư gần 7.700 tỷ đồng xây dựng 15 khu tái định cư, chủ động chuẩn bị nơi ở mới và quỹ đất nghĩa trang phục vụ các dự án tại Dung Quất.

Tái định cư đi trước, tạo thuận lợi giải phóng mặt bằng

Khu kinh tế (KKT) Dung Quất đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án công nghiệp, đô thị, dịch vụ và cảng biển. Để đáp ứng nhu cầu mở rộng không gian phát triển, tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung chuẩn bị quỹ đất tái định cư, nghĩa trang và hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng.

Điểm đáng chú ý là việc chuẩn bị nơi ở mới cho người dân được đặt trong tổng thể phát triển lâu dài của KKT Dung Quất, thay vì chỉ giải quyết nhu cầu di dời khi từng dự án triển khai.

KKT Dung Quất đang được định hướng trở thành trung tâm lọc hóa dầu, công nghiệp luyện kim và năng lượng quốc gia.

Theo nhu cầu dự kiến, các dự án tại Dung Quất cần khoảng 9.485 lô đất tái định cư và 18.172 lô mộ. Những con số này cho thấy khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự chủ động trong quy hoạch, bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện.

Một trong những yêu cầu quan trọng đối với quá trình phát triển KKT Dung Quất là bảo đảm quỹ đất phục vụ các dự án, đồng thời bố trí nơi ở mới phù hợp cho người dân thuộc diện di dời.

Thực tế, quỹ đất tái định cư hiện có tại khu vực Dung Quất còn hạn chế, phân bố chưa đồng đều. Một số khu tái định cư được đầu tư từ nhiều năm trước có hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu bố trí đất ở khi triển khai các dự án mới.

Trước nhu cầu đó, Quảng Ngãi dự kiến đầu tư 15 khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 503,31ha, quy mô 12.899 lô đất. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 7.693 tỉ đồng. Việc đầu tư được phân kỳ theo từng giai đoạn. Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh dự kiến đầu tư khoảng 8.826 lô đất tái định cư. Sau năm 2030, tiếp tục đầu tư khoảng 4.073 lô, từng bước đáp ứng nhu cầu bố trí dân cư theo tiến độ triển khai các dự án.

KKT Dung Quất có hàng trăm dự án, cần quỹ đất rất lớn để nhà đầu tư thực hiện.

Với quy mô dự kiến lớn hơn nhu cầu hiện được xác định, việc chuẩn bị quỹ đất không chỉ phục vụ các dự án trước mắt mà còn hướng đến khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển trong những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, bài toán tái định cư không dừng ở việc chuẩn bị đủ số lượng lô đất. Điều quan trọng là các khu dân cư mới phải có hệ thống giao thông, điện, nước và hạ tầng xã hội đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu.

Đặc biệt, việc bố trí tái định cư cần gắn với điều kiện việc làm, sinh kế và khả năng ổn định cuộc sống của người dân. Khi có nơi ở mới với điều kiện sinh hoạt phù hợp, người dân sẽ thuận lợi hơn trong quá trình di dời, bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án.

Cùng với đất ở, nhu cầu di dời 18.172 lô mộ cũng đặt ra yêu cầu chuẩn bị quỹ đất nghĩa trang từ sớm. Đây là công việc liên quan đến tập quán, tín ngưỡng và tâm tư của nhiều gia đình, cần được tính toán thận trọng.

Việc bố trí nơi an táng mới phải gắn với điều kiện hạ tầng, bảo đảm thuận tiện cho người dân thăm viếng, chăm sóc phần mộ người thân. Quỹ đất nghĩa trang vì vậy cần được chuẩn bị đồng thời với các khu tái định cư, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Tại cuộc họp ngày 4/11 về nhu cầu đất tái định cư và di dời mồ mả phục vụ các dự án ở KKT Dung Quất, ông Đỗ Tâm Hiển - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai những khu tái định cư đã xác định.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, chuẩn bị quỹ đất lâu dài, bổ sung đất tái định cư, nhà ở xã hội và nghĩa trang, ưu tiên những khu vực có nhu cầu di dời lớn. Việc đầu tư phải gắn với quy hoạch đô thị, bảo đảm hạ tầng và điều kiện sống cho người dân sau khi di dời.

Định hướng này cho thấy công tác tái định cư được đặt trong yêu cầu phát triển đồng bộ, vừa phục vụ tiến độ các dự án, vừa quan tâm đến đời sống lâu dài của người dân.

Ông Đỗ Tâm Hiển - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra các dự án tại KKT Dung Quất.

Chuẩn bị hạ tầng, tạo động lực thu hút đầu tư vào Dung Quất

Cùng với việc chuẩn bị quỹ đất tái định cư, KKT Dung Quất đang được định hướng phát triển thành trung tâm lọc hóa dầu, công nghiệp luyện kim và năng lượng quốc gia. Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương áp dụng cho Dung Quất các cơ chế đặc thù tương tự khu thương mại tự do tại Hải Phòng, Đà Nẵng và các chính sách ưu đãi cao nhất theo quy định về phát triển đô thị.

Đây là cơ sở quan trọng để Quảng Ngãi tiếp tục nghiên cứu, khai thác các lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng cảng biển và công nghiệp, mở rộng không gian phát triển KKT Dung Quất.

Hiện KKT Dung Quất có 296 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 421.683 tỉ đồng. Trong đó, 217 dự án đã đi vào hoạt động, góp phần hình thành trung tâm công nghiệp lớn của tỉnh.

Thời gian tới, Dung Quất được kỳ vọng tiếp tục thu hút và triển khai các dự án quy mô lớn như nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2; nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt; các nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất I, II và III.

Sự phát triển của các dự án công nghiệp, cảng biển, logistics và dịch vụ không chỉ đặt ra nhu cầu lớn về đất đai mà còn kéo theo yêu cầu phát triển hạ tầng đô thị, nhà ở và các dịch vụ phục vụ người lao động.

Trong bối cảnh đó, việc chuẩn bị các khu tái định cư có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng triển khai dự án đúng tiến độ. Khi quỹ đất ở và nghĩa trang được bố trí chủ động, công tác giải phóng mặt bằng sẽ có thêm điều kiện thuận lợi, hạn chế những vướng mắc do thiếu nơi di dời.

Bên cạnh đó, đầu tư hạ tầng tái định cư đồng bộ cũng góp phần hình thành các khu dân cư mới, từng bước hoàn thiện không gian đô thị gắn với quá trình phát triển công nghiệp và dịch vụ tại Dung Quất.

Để đạt được mục tiêu này, việc triển khai các khu tái định cư cần bám sát quy hoạch, tiến độ dự án và nhu cầu thực tế, đồng thời bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư. Với quy mô gần 7.700 tỷ đồng dự kiến dành cho 15 khu tái định cư, Quảng Ngãi đang đứng trước nhiệm vụ lớn trong việc chuẩn bị điều kiện phát triển cho KKT Dung Quất.