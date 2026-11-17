'Đột biến' giao dịch thỏa thuận nghìn tỷ cổ phiếu ngân hàng

TPO - Thị trường chứng khoán giảm trong phiên giao dịch ngày 17/11 khi áp lực bán gia tăng ở nhóm dầu khí, ngân hàng và nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Đáng chú ý, cổ phiếu LPB tiếp tục ghi nhận giao dịch thỏa thuận quy mô lớn, nâng tổng giá trị sang tay trong 11 phiên liên tiếp lên hơn 14.600 tỷ đồng.

Sau phiên hồi phục nhẹ đầu tuần, VN-Index quay đầu giảm. Chốt phiên, chỉ số mất 10,17 điểm, tương ứng 0,59%, xuống 1.726 điểm. Áp lực bán xuất hiện trên diện rộng, khiến thị trường duy trì sắc đỏ trong phần lớn thời gian giao dịch.

Trên sàn HoSE, có 199 mã giảm giá, trong khi 107 mã tăng. VN-Index có thời điểm lùi về 1.715 điểm, giảm hơn 21 điểm so với tham chiếu, trước khi lực cầu bắt đáy giúp chỉ số thu hẹp đà giảm.

Nhóm dầu khí chịu áp lực mạnh nhất thị trường. BSR giảm 4,72%, GAS giảm 3,71%, PVT mất 5,26%, PVS giảm hơn 3,1%. Nhiều cổ phiếu năng lượng khác như POS, PVB, PVD cũng giảm trên 2%. Nhóm này trở thành lực cản lớn đối với chỉ số trong phiên.

Áp lực còn lan sang nhóm ngân hàng vốn hóa lớn. VCB và BID cùng giảm hơn 2%, trong khi LPB, SSB, FPT, GVR cũng đóng cửa trong sắc đỏ. Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu chứng khoán hồi phục như VCK, TCX, SHS, CTS, nhưng chưa đủ sức cải thiện diễn biến chung.

Thanh khoản có dấu hiệu phục hồi khi giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 14.900 tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với phiên trước. Tuy nhiên, khối ngoại cũng quay lại bán ròng hơn 359 tỷ đồng trên HoSE, tập trung tại FPT với hơn 146 tỷ đồng và VCB hơn 102 tỷ đồng. Ở chiều mua, MSN được mua ròng hơn 146 tỷ đồng.

Cổ phiếu ngân hàng LPB tiếp tục ghi nhận giao dịch thỏa thuận quy mô lớn. Ảnh minh họa.

Phiên hôm nay, thị trường còn ghi nhận giao dịch thỏa thuận quy mô lớn với cổ phiếu LPB. Gần 74,4 triệu cổ phiếu LPB được sang tay theo phương thức thỏa thuận, tổng giá trị đạt 2.574 tỷ đồng.

Giá giao dịch bình quân khoảng 34.600 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 5,7% so với giá đóng cửa 36.700 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh thông thường chỉ đạt hơn 2,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 83 tỷ đồng. Tổng khối lượng giao dịch LPB trong phiên vượt 76,6 triệu cổ phiếu.

Từ đầu tháng 11 đến nay, LPB liên tục ghi nhận giao dịch thỏa thuận lớn, hàng chục triệu cổ phiếu/ phiên. Như phiên 12/11, LPB ghi nhận hơn 88,5 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thỏa thuận, trị giá gần 2.993 tỷ đồng. Diễn biến sang tay lượng lớn cổ phiếu LPB trong thời gian này thu hút sự chú ý của thị trường.