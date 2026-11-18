Biến động nhân sự cấp cao tại nhiều doanh nghiệp lớn

Tổng công ty Xây dựng Số 1 (mã chứng khoán: CC1) vừa công bố quyết định về nhân sự cấp cao. Đáng chú ý, CC1 miễn nhiệm ông Lê Bảo Anh khỏi vị trí tổng giám đốc theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó, ông Bảo Anh đã có đơn xin thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc CC1 theo nguyện vọng cá nhân. Sau khi thôi đảm nhiệm chức tổng giám đốc, ông Bảo Anh vẫn tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị CC1 với tư cách thành viên.

Ông Lê Bảo Anh năm nay 45 tuổi, có hơn 21 năm công tác tại CC1 và từng đảm nhiệm các vị trí như cán bộ kỹ thuật tại phòng quản lý dự án, Trợ lý Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển và đầu tư, phó tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị... trước khi được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc CC1.

Sau khi miễn nhiệm ông Lê Bảo Anh, CC1 bổ nhiệm ông Võ Quốc Khánh - Phó Tổng Giám đốc CC1 - giữ chức Tổng Giám đốc CC1. Ông Khánh năm nay 47 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM và thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Ông Võ Quốc Khánh được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc CC1. Ảnh: VOV.

Ông Khánh cũng là nhân sự có quá trình công tác và gắn bó với hệ sinh thái CC1. Trước khi đảm nhiệm vị trí Phó tổng Giám đốc CC1, ông Khánh là thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty CP CC1 - Holdings.

Tương tự, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PN) tiếp tục thay Trưởng ban Kiểm toán nội bộ. Cụ thể, PNJ miễn nhiệm chức Trưởng ban Kiểm toán nội bộ với ông Nguyễn Anh Tuấn, đồng thời bổ nhiệm bà Diệp Mỹ Tâm Xuân thay thế, có hiệu lực từ ngày 17/11. Trước đó, bà Tâm Xuân là Quản lý - Chuyển đổi kinh doanh tại PNJ.

Hôm 5/11, PNJ nhận được đơn từ nhiệm vị trí Giám đốc cao cấp - Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2028 của ông Nguyễn Minh Hải, theo nguyện vọng cá nhân.

Công ty CP Chứng khoán EVS (mã chứng khoán: EVS) thông qua nghị quyết bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Vũ Mạnh Tiến giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Tiến năm nay 63 tuổi, có bằng thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Ngoại thương Hà Nội và thạc sĩ Luật tại Đại học Tours (Pháp). Ông từng làm cán bộ quản lý tại Ngân hàng Nhà nước giai đoạn 1992 - 2008. Sau đó, ông Tiến giữ chức Phó tổng Giám đốc DaiABank (2008 - 2013), Phó Tổng Giám đốc và Phó Chủ tịch thường trực NCB (2013-2021).

Từ tháng 9/2021, ông Tiến tham gia Hội đồng quản trị EVS. Ông Tiến hiện sở hữu 16 triệu cổ phần EVS, tương ứng 9,71% vốn điều lệ.

Hồi đầu tháng 8, ông Nguyễn Thanh Hải xin từ nhiệm chức Tổng Giám đốc EVS, (từ ngày 31/8) vì lý do sức khỏe. Sau đó, EVS bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Minh Quân làm Phó Tổng Giám đốc, đồng thời giao đảm nhiệm quyền Tổng Giám đốc từ ngày 1/9.

Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS - mã chứng khoán: TCX) trình cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire, do có đơn xin từ nhiệm.

TCX trình cổ đông bầu bổ sung bà Phan Thị Hải Yến trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: TCX.

Để kiện toàn cơ cấu Hội đồng quản trị, TCX trình cổ đông bầu bổ sung bà Phan Thị Hải Yến trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028. Bà Yến có trình độ cử nhân Anh văn tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng.

Bà Yến từng giữ vai trò Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp ANZ Bank Việt Nam - chi nhánh Hà Nội từ tháng 10/1992 đến tháng 12/2003. Sau đó, bà Yến lần lượt làm quản lý bộ phận Kinh doanh Giải pháp Vốn lưu động cho ABN AMRO Bank (1/2004 - 6/2007) và quản lý Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Đa quốc gia tại Citibank Việt Nam (tháng 6/2007 - 5/2009).

Từ tháng 7/2009 - 10/2026, bà Yến làm việc tại Techcombank (mã chứng khoán: TCB) - ngân hàng mẹ của TCBS - với vai trò Giám đốc khối Ngân hàng doanh nghiệp và Định chế Tài chính (CIBG). Từ tháng 11/2026, bà đảm nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc kiêm Giám đốc khối CIBG tại Techcombank