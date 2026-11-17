Phú Thọ: Cải cách hành chính từ tư duy đến hành động

Từ rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đến đẩy mạnh số hóa hồ sơ, vận hành dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), Phú Thọ đang tạo chuyển biến trong cải cách hành chính (CCHC), hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Cắt giảm thời gian, khơi thông quy trình

Sau khi tỉnh Phú Thọ triển khai cơ chế “Luồng xanh” trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cấp có thẩm quyền, việc này đã tạo điểm "đột phá" trong khâu rút ngắn, đơn giản hóa nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định.

Một trong những kết quả cụ thể là thời gian niêm yết danh sách, thông tin kết quả kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) được rút từ 10 ngày xuống còn 5 ngày.

tỉnh Phú Thọ triển khai cơ chế “Luồng xanh” trong giải quyết TTHC thúc đẩy triển khai nhanh các dự án.

Việc giảm một nửa thời gian ở một khâu trong quy trình đã góp phần đẩy nhanh tiến độ chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB, tạo thuận lợi cho người dân và tiến độ triển khai dự án. Từ thực tiễn tại một số dự án cho thấy, CCHC không chỉ dừng lại ở việc đưa thủ tục lên môi trường điện tử, mà quan trọng hơn là rà soát từng quy trình, từng khâu xử lý để loại bỏ những bước trung gian không cần thiết, giảm thời gian chờ đợi và nâng cao trách nhiệm của cơ quan thực thi.

Ở cấp tỉnh, tinh thần cải cách đó được cụ thể hóa thông qua cơ chế “Luồng xanh” đối với các dự án trọng điểm. Từ ngày 1/4/2026, Phú Thọ thí điểm cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 50%”.

Tính đến tháng 7/2026, cơ chế này đã tiếp nhận 272 hồ sơ TTHC liên quan đến các dự án trọng điểm. Trong đó, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn của “Luồng xanh 24 giờ” đạt 98,23%, còn “Luồng xanh 50%” đạt 100%.

Những kết quả bước đầu cho thấy việc tổ chức lại quy trình, cắt giảm các khâu trung gian đang tạo chuyển biến rõ nét trong giải quyết TTHC, nhất là đối với những dự án trọng điểm cần đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Đây không đơn thuần là giải pháp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, mà còn phản ánh sự thay đổi trong tư duy quản lý: Từ “quản lý hồ sơ” sang “giải quyết công việc”, từ nền hành chính nặng về quy trình sang nền hành chính hướng tới kết quả và hiệu quả phục vụ.

Cùng với cơ chế “Luồng xanh”, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ xử lý hồ sơ, nhất là những lĩnh vực có tỷ lệ chậm, muộn cao; tăng cường phân cấp, phân quyền và duy trì hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp.

Đáng chú ý, chiến dịch cao điểm 45 ngày xử lý hồ sơ chậm hạn, quá hạn được triển khai nhằm giải quyết dứt điểm khoảng 99,4% hồ sơ quá hạn, tồn đọng trước đó tại các sở, ngành, tập trung ở lĩnh vực đất đai và nông nghiệp. Đây là nỗ lực nhằm khắc phục những điểm nghẽn trong giải quyết TTHC, đồng thời nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.

Thực tế cho thấy, hiệu quả CCHC không chỉ được đo bằng số lượng thủ tục được cắt giảm hay tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trực tuyến, mà còn thể hiện ở khả năng xử lý công việc đúng hạn, giảm phiền hà và tạo thuận lợi thực chất cho người dân, doanh nghiệp.

Tỉnh Phú Thọ địa phương đi đầu trong ứng dụng công nghệ để CCHC.

Số hóa hồ sơ, nâng chất lượng phục vụ

Song song với cải cách quy trình, xây dựng chính quyền số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy CCHC tại Phú Thọ. Từ đầu năm đến nay, công tác CCHC được tỉnh triển khai gắn với vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đến nay, tỉnh cung cấp 1.821 TTHC, trong đó có 1.518 DVCTT toàn trình, đạt 83,36% và 753 DVCTT một phần. Đáng chú ý, từ ngày 15/12/2025 đến 14/6/2026, toàn tỉnh tiếp nhận 572.368 hồ sơ trực tuyến trên tổng số 597.330 hồ sơ thuộc các DVCTT, đạt 95,82%. Các chỉ số về số hóa tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực: Tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 98,21%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đạt 99,45%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại dữ liệu số hóa đạt 94,89%.

Những con số này cho thấy quá trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đang từng bước đi vào thực chất, hình thành nguồn dữ liệu có khả năng khai thác, chia sẻ và sử dụng lại.

Khi dữ liệu được số hóa, kết nối, người dân và doanh nghiệp giảm thời gian cung cấp lại thông tin; cơ quan nhà nước có thêm công cụ để xử lý hồ sơ nhanh hơn, theo dõi tiến độ rõ ràng hơn, qua đó nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động hành chính.

Từ ngày 1/1/2026, tỉnh triển khai Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung do các bộ, ngành quản lý, vận hành; đồng thời duy trì Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đối với những thủ tục đặc thù, chưa được đồng bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Việc số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC được gắn với trách nhiệm của cán bộ, công chức trong từng khâu xử lý, triển khai đồng bộ tại cả hai cấp chính quyền.

Cùng với đó, Phú Thọ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 và Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, tỉnh chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu, hoàn thiện các nền tảng phục vụ công tác quản lý, điều hành, tạo nền tảng cho việc đổi mới phương thức hoạt động của bộ máy hành chính.

Phân cấp rõ, nâng trách nhiệm từ cơ sở

Một trong những yêu cầu đặt ra trong quá trình CCHC là gắn chuyển đổi số với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đây cũng là những nhiệm vụ Phú Thọ đang tập trung triển khai nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Tỉnh tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức theo hướng giảm đầu mối trung gian, khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, đồng thời phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan. Việc phân cấp, phân quyền được thực hiện đồng bộ nhằm tăng tính chủ động và trách nhiệm của cấp cơ sở trong giải quyết công việc.

Khi thẩm quyền được phân định rõ, quy trình được điện tử hóa và dữ liệu được kết nối, cán bộ ở cơ sở có thêm điều kiện xử lý công việc ngay tại địa bàn, hạn chế tình trạng hồ sơ phải qua nhiều tầng nấc trung gian. Đây là yếu tố quan trọng để CCHC không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của bộ máy chính quyền.

Cán bộ hỗ trợ người dân thực hiện TTHC.

Tuy nhiên, để những kết quả bước đầu tiếp tục được duy trì và phát huy, Phú Thọ cần tiếp tục rà soát, tái cấu trúc và đơn giản hóa TTHC; đẩy mạnh DVCTT gắn với nâng cao chất lượng thực chất; hoàn thiện hạ tầng số, tăng cường quản trị dựa trên dữ liệu và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Từ việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục tại cơ sở đến những kết quả tích cực trong số hóa hồ sơ, vận hành DVCTT, có thể thấy CCHC tại Phú Thọ đang được triển khai theo hướng ngày càng thực chất hơn.

Điều quan trọng không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu, mà là tạo ra sự thay đổi trong cách thức vận hành nền hành chính, để mỗi quy trình được đơn giản hơn, mỗi hồ sơ được giải quyết nhanh hơn và mỗi người dân, doanh nghiệp đều cảm nhận rõ sự chuyển biến trong chất lượng phục vụ.

Đó cũng là mục tiêu xuyên suốt trong xây dựng nền hành chính hiện đại: Lấy hiệu quả giải quyết công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.