Bỏ địa giới hành chính khi chi trả bảo hiểm xã hội một lần

TPO - Người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) có thể thực hiện 3 thủ tục liên quan đến hưởng BHXH một lần, chế độ trợ cấp và thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại cơ quan BHXH có thẩm quyền trên toàn quốc, không còn bị giới hạn bởi địa giới hành chính.

Ngày 17/11, BHXH Việt Nam cho biết, theo Quyết định số 3318 của Bộ Tài chính, ba thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực BHXH được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc.

Đáng chú ý, trong số này có thủ tục giải quyết hưởng BHXH một lần - chế độ liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động khi không tiếp tục tham gia BHXH và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Hai thủ tục còn lại gồm giải quyết chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa cơ quan BHXH và người tham gia BHYT.

Theo BHXH Việt Nam, điểm mới đáng chú ý là người dân có thể thực hiện các thủ tục này trên phạm vi toàn quốc, không phụ thuộc địa phương đã tham gia BHXH, BHYT.

Quy định này đặc biệt thuận lợi với những người thường xuyên thay đổi nơi làm việc, chuyển nơi cư trú hoặc đang sinh sống xa địa phương trước đây tham gia bảo hiểm.

Chẳng hạn, người lao động đã tham gia BHXH tại một địa phương nhưng chuyển đến sinh sống, làm việc ở địa phương khác sẽ không còn bị ràng buộc bởi địa giới hành chính khi thực hiện các thủ tục thuộc danh mục nêu trên. Qua đó, người dân có thể giảm thời gian, chi phí đi lại và thuận tiện hơn khi giải quyết quyền lợi.

Người lao động được rút BHXH một lần tại bất cứ tỉnh thành nào trên cả nước. Ảnh: baohiemxahoi.gov.vn.

Theo danh mục được Bộ Tài chính công bố, ba thủ tục này thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH cấp tỉnh hoặc BHXH cơ sở. Người tham gia có thể liên hệ cơ quan BHXH để được hướng dẫn về nơi tiếp nhận, thành phần hồ sơ và cách thức thực hiện đối với từng thủ tục.

Tuy nhiên, BHXH Việt Nam lưu ý, việc không phụ thuộc địa giới hành chính chỉ là thay đổi về phạm vi thực hiện thủ tục, không đồng nghĩa với việc thay đổi điều kiện hoặc mức hưởng các chế độ.

Người đề nghị hưởng BHXH một lần hoặc các chế độ liên quan vẫn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện, thành phần hồ sơ theo quy định hiện hành. Tương tự, việc thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT chỉ áp dụng đối với những trường hợp đủ điều kiện theo pháp luật về BHYT.

Theo BHXH Việt Nam, đến nay, hệ thống của ngành đã xác thực hơn 100,2 triệu thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu do ngành quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đáng chú ý, 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc đã triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID trong khám chữa bệnh.

Toàn hệ thống cũng đã xử lý hơn 3 triệu hồ sơ liên quan đến cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, giải quyết chế độ mai táng phí, tử tuất và các thủ tục liên quan.