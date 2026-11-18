Bizman Media ra mắt màn hình LED tròn 360° quy mô lớn nhất Việt Nam tại Nhà ga T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất

Với diện tích hiển thị lên tới 383 m², màn hình LED tròn 360° tại Nhà ga T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tiếp tục khẳng định năng lực đầu tư, phát triển hạ tầng quảng cáo ngoài trời quy mô lớn của Bizman Media. Cùng hệ sinh thái OOH/DOOH tại các vị trí trọng điểm, Bizman Media không ngừng mở rộng dấu ấn trên thị trường truyền thông quảng cáo, đồng thời đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với vai trò Nhà tài trợ truyền thông.

Bizman Media chính thức đưa vào vận hành màn hình LED tròn 360° tại khu vực vòng xuyến phía trước Nhà ga T3 – Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Với thiết kế trụ cong khép kín và diện tích hiển thị lên tới 383 m², công trình tạo nên điểm nhấn thị giác nổi bật, đồng thời bổ sung định dạng quảng cáo kỹ thuật số khác biệt vào không gian giao thông hàng không của thành phố.

Theo Bizman Media, đây là màn hình LED tròn 360° có quy mô lớn nhất Việt Nam. Thiết kế hiển thị đa hướng cho phép nội dung quảng cáo tiếp cận từ nhiều góc quan sát, mở rộng khả năng sáng tạo và truyền tải thông điệp thương hiệu tại khu vực có lưu lượng giao thông lớn.

Màn hình LED tròn 360° tại Nhà ga T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất nằm ở vị trí trung tâm, tiếp cận toàn bộ các luồng giao thông ra vào khu vực sảnh đi và sảnh đến. (Ảnh: Bizman Media)

Tọa lạc tại vòng xuyến phía trước nhà ga, màn hình LED tròn 360° của Bizman Media được thiết kế để nội dung hiển thị có thể tiếp cận từ nhiều hướng quan sát. Cấu trúc trụ cong khép kín tạo nên bề mặt trình chiếu liên tục, khác biệt với các màn hình LED phẳng thường thấy tại những vị trí quảng cáo ngoài trời.

Công trình tiếp nối chiến lược phát triển hạ tầng quảng cáo ngoài trời của Bizman Media, bên cạnh các hệ thống màn hình LED quy mô lớn như SKYLED Hà Nội và SKYLED Sài Gòn. Thông qua việc đầu tư vào những vị trí trọng điểm và phát triển các định dạng hiển thị đa dạng, Bizman Media tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái OOH/DOOH, gia tăng lựa chọn truyền thông cho doanh nghiệp và củng cố vị thế trên thị trường quảng cáo ngoài trời Việt Nam.

SKYLED Sài Gòn - Một trong những hệ thống màn hình LED ngoài trời quy mô lớn của Bizman Media. (Ảnh: Bizman Media)

Song song với năng lực phát triển hạ tầng, Bizman Media còn kết nối hệ sinh thái quảng cáo với các chương trình, sự kiện và thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực. Nổi bật, doanh nghiệp là Nhà tài trợ truyền thông của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - Miền Hương Sắc, góp phần lan tỏa hình ảnh và thông điệp cuộc thi thông qua các giải pháp truyền thông quảng cáo ngoài trời.

Bizman Media là Nhà tài trợ truyền thông của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - Miền Hương Sắc. (Ảnh: Bizman Media)

Sự kết hợp giữa năng lực đầu tư hạ tầng, mạng lưới hiển thị tại các vị trí chiến lược và khả năng đồng hành cùng những sự kiện lớn tiếp tục khẳng định định hướng phát triển của Bizman Media: kiến tạo hệ sinh thái truyền thông quảng cáo đa dạng, gia tăng giá trị kết nối giữa thương hiệu và công chúng.

Việc đưa màn hình LED tròn 360° tại Nhà ga T3 vào vận hành là dấu ấn mới trong hành trình Bizman Media mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới khẳng định vị thế doanh nghiệp truyền thông quảng cáo hàng đầu Việt Nam.