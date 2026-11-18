Hóa Dầu Mekong: Từ tâm huyết người làm nghề đến niềm tự hào thương hiệu Việt

Tri thức, tay nghề và tâm huyết của đội ngũ tạo nên nền tảng chất lượng tại Hóa Dầu Mekong. Những đóng góp bền bỉ ấy kết tinh trong các sản phẩm dầu mỡ nhờn chất lỏng bôi trơn được công nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026, mang lại niềm tự hào cho tập thể đã cùng xây dựng và gìn giữ uy tín thương hiệu.

Mỗi sản phẩm đến tay khách hàng mang theo trách nhiệm của nhiều người làm nghề. Với Hóa Dầu Mekong, nền tảng ấy được xây dựng từ tâm huyết nghiên cứu, năng lực chuyên môn và những giá trị văn hóa chung. Thành quả nghiên cứu và sự cẩn trọng trong công việc là cách đội ngũ góp sức vào hành trình phát triển của Mekong.

Trí tuệ Việt ghi dấu qua thành quả nghiên cứu

Khởi nguồn từ tâm huyết của đội ngũ nghiên cứu, Hóa Dầu Mekong coi trọng việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tinh thần ấy được tiếp nối trong hoạt động nghiên cứu, phát triển và cải tiến sản phẩm, hướng đến những yêu cầu cụ thể của phương tiện, máy móc và thiết bị.

Một dấu mốc tiêu biểu là việc nghiên cứu và sản xuất thành công mỡ cáp điện chuyên dụng Cabitol C3 và Comitol C3 từ năm 2009. Hai sản phẩm thể hiện khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đặc thù, ghi dấu đóng góp của đội ngũ chuyên môn trong việc phát triển các ứng dụng chuyên biệt.

Phía sau những thành quả ấy là quá trình thu thập kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và tìm kiếm giải pháp. Phòng thí nghiệm của Mekong vừa phục vụ kiểm soát chất lượng, vừa là nơi đội ngũ chuyên gia nghiên cứu và cải tiến sản phẩm. Đầu tư cho thiết bị vì thế gắn liền với việc phát huy năng lực của những người trực tiếp sử dụng, đánh giá và ứng dụng kết quả vào công việc.

Từ nền tảng khoa học đến sản phẩm thực tế, trí tuệ của đội ngũ góp phần mở rộng khả năng phục vụ của Mekong, đưa những sản phẩm mang thương hiệu Việt đến với nhu cầu của đời sống và sản xuất.

Bồi đắp năng lực, gìn giữ chất lượng

Năng lực nghiên cứu cần đi cùng khả năng kiểm soát chất lượng. Tại Mekong, phòng thí nghiệm có khả năng thực hiện hơn 20 phép thử theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Thử nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ (ASTM), phục vụ đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật của dầu nhờn, mỡ bôi trơn và dung dịch bảo dưỡng xe.

Hệ thống thiết bị và phương pháp thử tạo điều kiện để đội ngũ chuyên môn kiểm tra nguyên liệu, đánh giá thành phẩm và hỗ trợ cải tiến công thức. Kết quả kiểm nghiệm là căn cứ đối chiếu với các yêu cầu chất lượng đã công bố, góp phần duy trì sự ổn định của sản phẩm.

Để phát huy năng lực ấy, Mekong chú trọng đào tạo, phát triển đội ngũ và nâng cao ý thức về chất lượng. Trong chuẩn mực nghề nghiệp, doanh nghiệp đề cao việc học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kiến thức chuyên môn và chủ động sáng tạo. Đây là những yêu cầu gắn với quá trình làm nghề và hoàn thiện năng lực của mỗi người.

Văn hóa chất lượng được Mekong xây dựng trong mọi hoạt động, với chính sách được truyền đạt xuyên suốt công ty. Đội ngũ trực tiếp vận hành được yêu cầu tuân thủ hệ thống quản lý và các quy định về sức khỏe, an toàn, môi trường. Trách nhiệm với sản phẩm cũng gắn liền với trách nhiệm bảo vệ người lao động và cộng đồng.

Thấu hiểu – Linh hoạt – Trách nhiệm trong cách làm nghề

Cùng với năng lực chuyên môn, Hóa Dầu Mekong lấy Thấu hiểu – Linh hoạt – Trách nhiệm làm ba giá trị cốt lõi định hướng cách làm việc của đội ngũ.

Thấu hiểu bắt đầu từ sự lắng nghe. Mekong khuyến khích xem xét các ý tưởng, kết hợp kinh nghiệm với đặc thù ngành nghề và nhu cầu khách hàng. Việc hiểu đúng yêu cầu sử dụng giúp hoạt động nghiên cứu, sản xuất và phục vụ có định hướng rõ ràng. Sự thấu hiểu còn đến từ trải nghiệm của chính đội ngũ Hóa Dầu Mekong khi sử dụng sản phẩm trong công việc và sinh hoạt hằng ngày. Từ những trải nghiệm ấy, họ hiểu mong muốn về khả năng vận hành ổn định, êm ái của thiết bị. Đó cũng là tinh thần được gửi gắm qua khẩu hiệu “Khởi động nhẹ, vận hành êm”, gắn với phương châm “Người Việt phục vụ người Việt” của doanh nghiệp.

Linh hoạt thể hiện ở khả năng thích ứng và tìm kiếm giải pháp phù hợp khi nhu cầu thay đổi. Mekong đề cao tinh thần chủ động, tìm tòi và cải tiến, tạo cơ sở để mỗi người đóng góp vào chất lượng công việc chung.

Trách nhiệm gắn với sự tận tâm, ý thức chịu trách nhiệm và tinh thần hỗ trợ đồng nghiệp. Mekong coi trọng lợi ích của khách hàng và xã hội trong từng công việc cũng như định hướng phát triển lâu dài.

Từ tâm huyết nghiên cứu đến trải nghiệm sử dụng, đội ngũ Hóa Dầu Mekong góp sức xây dựng thương hiệu bằng cả kiến thức chuyên môn và sự gắn bó với sản phẩm. Vì thế, dấu mốc Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026 mang ý nghĩa gần gũi với tập thể: niềm tự hào về những sản phẩm mình cùng làm ra, trực tiếp sử dụng và tin tưởng giới thiệu đến khách hàng.