FPT đặt mục tiêu lọt Top 13 doanh nghiệp dịch vụ CNTT tại Nhật Bản vào năm 2033

Sau hơn 20 năm hiện diện tại Nhật Bản, FPT hướng tới chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ sang đối tác của các chương trình chuyển đổi công nghệ quy mô lớn.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT, chia sẻ: “Nhật Bản giữ vai trò quan trọng trong hành trình vươn ra toàn cầu của FPT, không chỉ định hình cách chúng tôi phát triển mà còn góp phần thiết lập những tiêu chuẩn mà FPT mang đến các thị trường khác trên toàn thế giới. Trong bối cảnh hai quốc gia ngày càng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử, FPT mong muốn tiếp tục phát huy nền tảng này, chuyển hóa năng lực và kinh nghiệm tích lũy tại Nhật Bản thành giá trị thực tế, có sức lan tỏa trên quy mô toàn cầu”.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên FPT tại Tokyo, Nhật Bản.

Với nền tảng đã được tích lũy nhiều năm, FPT đặt mục tiêu Top 13, hướng tới khẳng định vị thế và vai trò của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trên thị trường. Để hiện thực hóa tham vọng này, FPT tại Nhật Bản tập trung vào ba định hướng: củng cố quan hệ khách hàng và hệ sinh thái đối tác, phát triển các năng lực công nghệ mũi nhọn, đồng thời mở rộng giá trị cung cấp từ bài toán CNTT sang những thách thức kinh doanh và xã hội.

Từ nhà cung cấp dịch vụ CNTT đến đối tác chuyển đổi công nghệ

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động tại Nhật Bản, FPT từng bước xây dựng quan hệ tin cậy với khách hàng và mở rộng hệ sinh thái đối tác thông qua hợp tác với các nhà cung cấp nền tảng điện toán đám mây quy mô lớn (hyperscaler), liên doanh với khách hàng và hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A). Đây là nền tảng để doanh nghiệp mở rộng tập khách hàng, tăng cường hợp tác với các tập đoàn thuộc Fortune Global 500 và tham gia sâu hơn vào những chương trình chuyển đổi quy mô lớn.

Thông qua các mô hình hợp tác chiến lược với doanh nghiệp Nhật Bản, FPT thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng AI trong hệ sinh thái doanh nghiệp, đồng thời phát triển các mô hình AI có khả năng nhân rộng trong nhiều lĩnh vực kinh doanh.

FPT cũng mở rộng các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản duy trì và hiện đại hóa những hệ thống công nghệ cũ, đặc biệt là các nền tảng mainframe và COBOL. Đây là một trong những bài toán công nghệ dài hạn, đòi hỏi sự kết hợp giữa kinh nghiệm thị trường, năng lực chuyên môn và nguồn lực triển khai quy mô lớn.

Song song với phát triển hệ sinh thái, FPT tại Nhật Bản xác định các lĩnh vực công nghệ tăng trưởng trọng điểm trong trung và dài hạn, gồm hiện đại hóa các hệ thống công nghệ cũ (Legacy Modernization); hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng năng lực AI nội bộ thông qua mô hình kỹ thuật triển khai trực tiếp (FDE) và tư vấn ứng dụng AI; an ninh mạng (Cybersecurity); cùng phát triển sản phẩm công nghệ (Product Engineering), trong đó chú trọng tích hợp AI vào sản phẩm và thiết bị. FPT đã đẩy mạnh hợp tác với Microsoft, Anthropic, NVIDIA và nhiều tập đoàn khác tại Nhật để đồng phát triển các giải pháp AI và an ninh mạng.

Một định hướng đáng chú ý khác là phát triển phần mềm dựa trên AI (AI-driven Development), nhằm nâng cao đồng thời năng suất và chất lượng phát triển. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian và tối ưu chi phí triển khai, qua đó mở rộng cơ hội đầu tư vào CNTT và AI cho cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ – nhóm khách hàng trước đây có thể gặp hạn chế về nguồn lực, chi phí và thời gian phát triển.

Không chỉ dừng lại ở việc giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực CNTT truyền thống, FPT hướng tới mở rộng giá trị cung cấp, từ giải quyết bài toán kinh doanh của khách hàng đến tham gia xử lý những thách thức mà xã hội Nhật Bản đang đối mặt, bao gồm già hóa dân số, thiếu hụt nhân lực công nghệ và áp lực hiện đại hóa hệ thống công nghệ.

Phát triển đội ngũ toàn cầu, xây dựng cam kết dài hạn tại Nhật Bản

Bên cạnh năng lực công nghệ và hệ sinh thái khách hàng, đối tác, nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp là những nền tảng quan trọng tạo nên lợi thế cạnh tranh của FPT tại Nhật Bản.

Một lợi thế của FPT là mô hình kết hợp Việt Nam – Nhật Bản, trong đó đội ngũ tại Nhật đảm nhiệm việc thấu hiểu khách hàng, thị trường và văn hóa kinh doanh bản địa, còn nguồn lực kỹ sư quy mô lớn tại Việt Nam bổ sung năng lực phát triển và triển khai. Sự kết hợp giữa tinh thần đổi mới, linh hoạt của FPT với tính kỷ luật và tiêu chuẩn chất lượng của Nhật Bản giúp đội ngũ đa quốc gia phối hợp hiệu quả, bảo đảm chất lượng và khả năng mở rộng hoạt động, đồng thời xây dựng quan hệ lâu dài với khách hàng.

Mô hình này cũng mở ra cơ hội để chuyên gia làm việc trực tiếp với khách hàng, tham gia xuyên suốt các dự án từ tư vấn đến phát triển và vận hành, cũng như giao lưu, công tác và luân chuyển giữa hai quốc gia theo nhu cầu công việc. Bên cạnh phát triển chuyên môn, FPT chú trọng hỗ trợ nhân sự Việt Nam ổn định cuộc sống tại Nhật Bản thông qua các chính sách hỗ trợ chỗ ở, chăm sóc sức khỏe và tạo điều kiện gia đình đi cùng.

Doanh nghiệp cũng đầu tư đào tạo ngôn ngữ và văn hóa thông qua Học viện Nhật ngữ tại Tokyo, nơi đã đào tạo hơn 2.000 học viên sau bảy năm hoạt động. Các chương trình giao lưu văn hóa và cộng đồng F-Family cũng góp phần tạo điều kiện để nhân sự và gia đình hòa nhập, phát triển và gắn bó lâu dài tại Nhật Bản.

Các hoạt động giao lưu văn hóa Việt – Nhật thường xuyên được tổ chức tại văn phòng FPT tại Nhật Bản.

Ông Đỗ Văn Khắc, Phó Tổng Giám đốc FPT Software kiêm Giám đốc Công ty FPT Nhật Bản, Tập đoàn FPT cho biết: “Chặng đường phát triển của FPT tại Nhật Bản được xây dựng từ sự tin tưởng và hỗ trợ của khách hàng, đối tác, cùng sự cống hiến của đội ngũ nhân sự tại Nhật Bản trong nhiều năm. Đây là nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Không đơn thuần theo đuổi mục tiêu doanh thu hay thứ hạng, chúng tôi hướng đến nâng cao năng lực và uy tín để đảm nhận những chương trình chuyển đổi ngày càng quan trọng đối với doanh nghiệp và xã hội Nhật Bản”.

Lãnh đạo, nhân viên FPT cùng gia đình tại Nhật Bản hưởng ứng giải chạy do công ty tổ chức trên toàn cầu.

Hiện doanh nghiệp có hơn 5.500 nhân sự thuộc 37 quốc tịch, làm việc tại 18 văn phòng và trung tâm đổi mới sáng tạo trên toàn Nhật Bản, cùng hơn 18.000 chuyên gia toàn cầu chuyên trách thị trường này. Với nền tảng từ mạng lưới khách hàng, quan hệ đối tác, năng lực triển khai toàn diện, đội ngũ nhân lực chất lượng cao và văn hóa doanh nghiệp, FPT hướng tới mục tiêu Top 13 vào năm 2033 – không chỉ để nâng tầm quy mô, mà còn khẳng định vai trò đối tác chuyển đổi công nghệ quan trọng, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ tại Nhật Bản.