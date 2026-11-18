Giá vàng tiếp tục giảm

TPO - Sáng nay (18/11), giá vàng trong nước tiếp tục giảm theo giá thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC bán ra về mốc 137,2 triệu đồng/lượng và cao hơn thế giới hơn 18 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 134,2-137,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với chiều qua. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm từ 300.000 - 500.000 đồng/lượng tùy từng thương hiệu. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 134-137 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 133,2 - 137,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 133 - 137 triệu đồng/lượng...

Giá vàng trong nước đồng loạt giảm theo thế giới (ảnh: NY).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 3.810 USD/ounce, giảm 54 USD so với sáng qua, tương đương khoảng 118,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC nới rộng khoảng cách với thế giới lên 18,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục chịu sức ép từ triển vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Thị trường vàng trong nước có mức giảm mạnh hơn thế giới khiến chênh lệch ngày càng cao. Chỉ trong vòng 1 tháng qua, từ mức chênh lệch 14 triệu lượng nay lên hơn 18 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.656 đồng/USD, tăng 4 đồng so với sáng qua. Các ngân hàng thương mại quay đầu điều chỉnh giảm mạnh giá USD. Tại Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 25.510 - 25.890 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 60 đồng cả 2 chiều so với sáng qua. Giá USD chợ đen tiếp tục tăng lên mốc 26.100 - 16.130 đồng/USD.