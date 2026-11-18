Thanh tra Vietlott cùng 4 công ty xổ số kiến thiết

TPO - Công ty TNHH MTV xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cùng 4 công ty xổ số kiến thiết nằm trong danh sách thanh tra việc chấp hành phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và quản lý vốn, tài sản.

Thanh tra Chính phủ ban hành kế hoạch thanh tra năm 2027 gồm 108 cuộc thanh tra, trong đó có 59 cuộc thanh tra chính thức và 49 cuộc thanh tra dự phòng.

Trong số 59 cuộc thanh tra chính thức, Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra đối với 5 công ty xổ số tại các tỉnh, thành phố.

Các công ty này gồm: Công ty TNHH MTV xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott); Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh; Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng; Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Tây Ninh; Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Long An.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam và 2 công ty xổ số gồm: Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh; Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng sẽ do Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI) Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra.

Thanh tra tập trung vào việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố đối với 3 công ty xổ số nêu trên. Thời kỳ thanh tra từ năm 2025 đến năm 2026.

Thời gian thanh tra kéo dài 45 ngày và dự kiến diễn ra vào Quý III và Quý IV năm 2027.

Khách hàng nhận thưởng trúng giải hơn 35 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott.

Đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan do Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam (Cục III) Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra.

Cơ quan chức năng thanh tra việc quản lý vốn và tài sản tại 2 công ty xổ số kiến thiết nêu trên.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/12/2026. Thời hạn thanh tra trong 30 ngày, dự kiến thực hiện trong quý III/2027.

Không gây cản trở hoạt động của cơ quan, đơn vị được thanh tra

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tất cả các cuộc thanh tra theo kế hoạch đều phải thực hiện việc nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu để phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa, cảnh báo. Việc tiến hành thanh tra được xem xét trên cơ sở kết quả nắm tình hình phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc thuộc trường hợp cần thanh tra theo quy định.

Đối với cuộc thanh tra chưa triển khai hoặc chưa đủ căn cứ tiến hành, phải xem xét biện pháp cảnh báo, nhắc nhở, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Đặc biệt, hoạt động thanh tra phải thực hiện đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trình tự, thủ tục pháp luật quy định, bảo đảm nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm chính xác, khách quan, không gây cản trở đến hoạt động của cơ quan, đơn vị được thanh tra.

Cùng với đó, đổi mới việc tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động thanh tra. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, bảo đảm mọi kết luận, kiến nghị thanh tra đều được thực hiện.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan kiểm tra chuyên ngành, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố để không chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót; sử dụng kết quả kiểm toán, thanh tra, kiểm tra đã có.

Đồng thời phải thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động thanh tra; kiên quyết xử lý nghiêm hành vi lợi dụng hoạt động thanh tra để nhũng nhiễu, vụ lợi.