BIDV ghi dấu ấn trong lĩnh vực tài chính phái sinh

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Tạp chí Asia Risk trao giải thưởng Ngân hàng cung cấp sản phẩm tài chính phái sinh tốt nhất Việt Nam năm 2026. Đây là lần thứ 7 BIDV được trao tặng giải thưởng quốc tế uy tín này.

Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của BIDV

Giải thưởng được trao cho BIDV trên cơ sở các tiêu chí đánh giá khắt khe, bao gồm đổi mới sáng tạo trong phát triển sản phẩm và giải pháp kinh doanh; năng lực quản trị rủi ro; mức độ đáp ứng nhu cầu và phản hồi của khách hàng; cùng khả năng cấu trúc các giao dịch phái sinh đa tài sản.

Năm 2026, BIDV tiếp tục được khách hàng tin tưởng lựa chọn đồng hành, doanh số giao dịch phái sinh ước đạt gấp 3 lần so với năm 2025.

BIDV vinh dự là ngân hàng cung cấp sản phẩm tài chính phái sinh tốt nhất Việt Nam năm 2026

Trước những biến động phức tạp của thị trường tài chính, BIDV đẩy mạnh cung cấp các giải pháp phái sinh linh hoạt nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro tỷ giá, lãi suất và biến động giá hàng hóa, đồng thời tối ưu chi phí tài chính.

Với danh mục sản phẩm đa dạng như hoán đổi tiền tệ chéo (CCS), hoán đổi lãi suất (IRS) và phái sinh hàng hóa, BIDV mang đến các giải pháp phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp.

Năm 2026, BIDV đã triển khai thành công nhiều giao dịch tiêu biểu như hoán đổi lãi suất VND trung và dài hạn, hoán đổi tiền tệ chéo USD/SGD và phái sinh hàng hóa đối với nhôm, bạc, quặng sắt… Kết hợp với các dịch vụ tài trợ vốn, thanh toán và tư vấn thị trường, qua đó, BIDV tiếp tục khẳng định vai trò đối tác tài chính tin cậy, đồng hành cùng doanh nghiệp chủ động quản trị rủi ro và phát triển kinh doanh bền vững.

BIDV hướng đến mục tiêu trở thành định chế tài chính hàng đầu

Song song với việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, BIDV chú trọng hiện đại hóa hệ thống công nghệ, số hóa quy trình và phát triển các nền tảng giao dịch trực tuyến nhằm mang đến trải nghiệm an toàn, thuận tiện và hiệu quả cho khách hàng.

Đây cũng là nền tảng để BIDV không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng sự hài hài lòng của khách hàng, hướng tới mục tiêu trở thành định chế tài chính hàng đầu khu vực.

Giải thưởng “Ngân hàng cung cấp sản phẩm tài chính phái sinh tốt nhất Việt Nam năm 2026” của Asia Risk một lần nữa khẳng định vị thế, sự chủ động, sáng tạo và nỗ lực lấy khách hàng làm trọng tâm trong hoạt động của BIDV, đồng hành cùng doanh nghiệp kết nối ngày càng sâu rộng hơn với thị trường trong nước và quốc tế.