Kiến nghị làm rõ trường hợp không nợ thuế vẫn bị hoãn xuất cảnh

TPO - Hơn 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh đã được cơ quan thuế ban hành, phần lớn liên quan đến người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký (trạng thái 06). Bộ Tài chính cho biết ghi nhận kiến nghị làm rõ điều kiện áp dụng tạm hoãn xuất cảnh với nhóm này, nhất là trường hợp không còn tiền thuế nợ và không thiếu hồ sơ khai thuế.

Đề nghị chỉ hoãn xuất cảnh người có nợ thuế

Theo số liệu từ Cục Thuế (Bộ Tài chính), đến ngày 31/10, cơ quan thuế các cấp đã ban hành trên 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Trong đó, trên 240.000 trường hợp là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái mã số thuế 06)

Gần 30.000 người nộp thuế đã chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế sau khi nhận thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Riêng nhóm người nộp thuế ở trạng thái 06, khoảng 20.000 trường hợp đã liên hệ cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ và được hủy bỏ biện pháp này.

Người dân làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái. Ảnh: Hoàng Dương.

Những con số trên cho thấy biện pháp tạm hoãn xuất cảnh có tác dụng thúc đẩy người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc áp dụng với số lượng lớn người nộp thuế ở trạng thái 06 cũng đặt ra yêu cầu xác định rõ đối tượng, tránh trường hợp người không có nghĩa vụ thuế vẫn bị ảnh hưởng quyền xuất cảnh.

Góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) đề nghị chỉ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với người nộp thuế ở trạng thái 06 có nợ thuế, có phát sinh doanh thu nhưng không nộp hồ sơ khai thuế trước khi chuyển sang trạng thái này.

Dẫn quy định từ Luật Quản lý thuế, Nghị định 252/2026/NĐ-CP, VTCA cho rằng cần làm rõ trường hợp người nộp thuế ở trạng thái 06 nhưng không có nợ thuế tại thời điểm trước khi cơ quan thuế ban hành thông báo, đồng thời không thiếu hồ sơ khai thuế trước khi chuyển trạng thái. Theo đó, cần sửa đổi quy định theo hướng chỉ tạm hoãn xuất cảnh với người có nợ thuế và phát sinh doanh thu nhưng không kê khai thuế.

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu mở rộng cảnh báo

Phản hồi kiến nghị, Bộ Tài chính cho biết ghi nhận đề xuất làm rõ điều kiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, nhất là với người nộp thuế không còn tiền thuế nợ và không thiếu hồ sơ khai thuế.

Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng việc chưa thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế và việc chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế là hai nội dung cần được phân biệt. Số liệu không còn tiền thuế nợ tại thời điểm trước khi cơ quan thuế ban hành thông báo cũng cần được đối chiếu với tình hình phát sinh nghĩa vụ sau đó để xác định đầy đủ nghĩa vụ của người nộp thuế.

Người dân có thể tra cứu thông tin về tạm hoãn xuất cảnh trên eTax Mobile. Ảnh màn hình.

Vì vậy, kiến nghị cần được rà soát tổng thể về căn cứ, điều kiện và trình tự áp dụng, bảo đảm thống nhất giữa Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.

Bộ Tài chính cho biết dự thảo Nghị quyết tập trung vào các chính sách đặc thù, có thời hạn nhằm tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế ở trạng thái 03 và 06. Riêng về tạm hoãn xuất cảnh, dự thảo chỉ bổ sung cơ chế bảo vệ cá nhân bị giả mạo hoặc sử dụng trái phép thông tin cá nhân, chưa đặt ra việc sửa đổi chung điều kiện áp dụng với toàn bộ người nộp thuế ở trạng thái 06. Do đó, cơ quan soạn thảo đề nghị chưa bổ sung kiến nghị của VTCA vào dự thảo.

Một vấn đề khác được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề cập là trường hợp cá nhân bị sử dụng trái phép thông tin để thành lập doanh nghiệp, dẫn đến phát sinh nghĩa vụ thuế ngoài ý muốn. VCCI đề nghị giải tỏa các biện pháp cưỡng chế trong vòng 30 ngày kể từ khi cơ quan công an tiếp nhận vụ việc. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng chưa đủ cơ sở để giải tỏa toàn bộ khi chưa có kết quả xác minh.

Dự thảo Nghị quyết đã bổ sung cơ chế tạm thời chưa áp dụng hoặc hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh trong thời gian cơ quan công an tiếp nhận, giải quyết vụ việc.

Bộ Tài chính cho biết đang phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu cung cấp thông tin về tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trên ứng dụng VNeID, đồng thời xem xét các phương thức cảnh báo qua tin nhắn SMS, eTax Mobile và hệ thống thông tin của các đơn vị lữ hành, bán vé máy bay.