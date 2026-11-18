Thành công thực tế đến từ mô hình đại lý tiêu chuẩn Hoa Sen Home

Với mô hình đại lý tiêu chuẩn, Hoa Sen Home hướng đến đồng hành cùng các đối tác từ bước xây dựng điểm bán đến quá trình phát triển hoạt động kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp, giúp các giải pháp về sản phẩm, trưng bày, vận hành và tiếp cận khách hàng.

Kinh doanh VLXD cần một mô hình phù hợp

Thị trường vật liệu xây dựng (VLXD) đang chuyển dịch theo hướng chuyên nghiệp hóa, khi người tiêu dùng ngày càng chú trọng chất lượng, nguồn gốc sản phẩm, chính sách bảo hành và trải nghiệm mua sắm. Điều này đòi hỏi các cửa hàng không chỉ đa dạng hàng hóa mà còn chú trọng không gian trưng bày và tư vấn khách hàng.

Với người có mặt bằng muốn đầu tư kinh doanh VLXD, việc lựa chọn ngành hàng, bố trí cửa hàng và tổ chức bán hàng cần được tính toán kỹ lưỡng. Trong khi đó, các cửa hàng đang hoạt động cũng có nhu cầu nâng cấp hình ảnh, đa dạng sản phẩm và cải thiện vận hành.

Đại lý tiêu chuẩn Thu Tâm tại tỉnh Quảng Trị.

Xuất phát từ nhu cầu đó, mô hình đại lý tiêu chuẩn Hoa Sen Home được triển khai nhằm tạo thêm phương án hợp tác cho các đại lý, nhà phân phối và đối tác có mặt bằng phù hợp. Thay vì phải tự xây dựng toàn bộ mô hình từ đầu, đối tác có thể tiếp cận hệ thống hỗ trợ của Hoa Sen Home để từng bước tổ chức điểm bán theo định hướng bán lẻ hiện đại.

Điểm đáng chú ý là mô hình không giới hạn ở những cửa hàng mới. Các đại lý VLXD đang kinh doanh cũng có thể tìm hiểu phương án nâng cấp không gian, chuẩn hóa trưng bày và mở rộng danh mục sản phẩm trên nền tảng mặt bằng, kinh nghiệm cùng tệp khách hàng địa phương sẵn có.

Đồng hành từ điểm bán đến hoạt động kinh doanh

Một trong những giá trị của mô hình đại lý tiêu chuẩn là cách tiếp cận nhiều khía cạnh trong quá trình phát triển cửa hàng, từ nhận diện thương hiệu, bố trí ngành hàng đến hỗ trợ hoạt động bán hàng và vận hành.

Ở khâu xây dựng điểm bán, Hoa Sen Home hỗ trợ thiết kế không gian theo layout chuẩn, tư vấn bố trí ngành hàng, quầy kệ, mẫu trưng bày và vật phẩm nhận diện. Tùy điều kiện mặt bằng, đối tác có thể lựa chọn mô hình trưng bày chuẩn với các quy mô phù hợp hoặc mô hình gian hàng container dành cho những địa điểm có diện tích hạn chế hơn.

Khách hàng được nhân viên tư vấn sản phẩm tại Đại lý Tiêu chuẩn Hoa Sen Home.

Về danh mục hàng hóa, mô hình hướng đến định hướng One-stop Shop, đáp ứng nhiều nhu cầu xây dựng, sửa chữa và hoàn thiện nhà ở tại cùng một địa điểm. Các nhóm sản phẩm có thể bao gồm tôn thép, gạch, ngói, thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp, thiết bị điện, sơn, công cụ dụng cụ và các sản phẩm liên quan.

Bên cạnh sản phẩm và trưng bày, đối tác còn được tiếp cận các chính sách hỗ trợ theo chương trình như chiết khấu, công nợ, catalogue, brochure và tài liệu phục vụ tư vấn. Hoạt động đào tạo kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng, khai trương, quảng bá tại điểm bán, khuyến mại và thúc đẩy doanh số cũng góp phần bổ sung nguồn lực cho quá trình vận hành.

Thông qua cách tiếp cận này, Hoa Sen Home hướng đến việc hỗ trợ đối tác không chỉ xây dựng hình ảnh cửa hàng mà còn từng bước hoàn thiện hoạt động kinh doanh. Đối với người mới đầu tư, đây là cơ sở để tham khảo và xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp; với cửa hàng đang hoạt động, mô hình mở ra thêm lựa chọn để nâng cấp điểm bán và phát triển ngành hàng.

Dấu ấn từ những đại lý tiêu chuẩn đang vận hành

Trong năm 2026, Hoa Sen Home tổ chức các chương trình thi đua và khen thưởng nhằm ghi nhận những đối tác đạt doanh số cam kết hoặc có kết quả tăng trưởng theo tiêu chí của từng chương trình.

Đại lý tiêu chuẩn Út Kiền chính thức vận hành ngày 25/3/2026 và đạt KPI ngay trong tháng đầu tiên hoạt động và được vinh danh trong chương trình “Đại lý Tiêu chuẩn Tiên Phong”.

Út Kiền đồng thời được ghi nhận trong chương trình “Đại lý Tiêu chuẩn - Đại lý Chuyên ngành Tăng trưởng Thần Tốc”, dành cho các đại lý đạt doanh số hoặc mức tăng trưởng theo quy định.

Đại diện đại lý tiêu chuẩn chia sẻ trải nghiệm và hiệu quả kinh doanh khi tham gia mô hình cùng Hoa Sen Home.

Đại diện đại lý tiêu chuẩn Út Kiền cho biết, khi tham gia mô hình đại lý tiêu chuẩn Hoa Sen Home, các quyền lợi dành cho đối tác khá phù hợp với nhu cầu kinh doanh. Đây là cơ sở để Út Kiền có thêm sự hỗ trợ trong quá trình vận hành và hướng đến phát triển hoạt động kinh doanh ổn định hơn.

Trong khi đó, đại lý tiêu chuẩn Lộc Vàng ghi dấu ấn khi đạt ba giải thưởng trong các chương trình thi đua của Hoa Sen Home. Đi vào hoạt động ngày 25/3/2026, Lộc Vàng đạt KPI ngay tháng đầu tiên và được vinh danh trong chương trình “Đại lý Tiêu chuẩn Tiên Phong”.

“Chúng tôi đánh giá cao việc sản phẩm có thông tin rõ ràng, minh bạch và các chính sách hợp tác được triển khai cụ thể. Bên cạnh những kết quả đạt được, sự ghi nhận thông qua các chương trình thi đua cũng là động lực để đại lý tiếp tục nỗ lực, duy trì mục tiêu kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng”, đại diện đại lý tiêu chuẩn Lộc Vàng cho biết.

Trong khuôn khổ Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam – VIBE 2026, Hoa Sen Home đã đón tiếp các khách hàng thuộc Mô hình Đại lý Tiêu chuẩn đến tham quan gian hàng và tổ chức trao thưởng cho những đại lý có thành tích nổi bật.

Trong kỳ xét thưởng tháng 8/2026, Lộc Vàng tiếp tục đạt Top 2 toàn quốc trong nhóm 50 đại lý được tính doanh số tại chương trình “Đường Đua Rực Lửa - Ghi Danh Bảng Vàng”. Đại lý đồng thời nhận giải “Đại lý Tiêu chuẩn - Đại lý Chuyên ngành Tăng trưởng Thần Tốc” sau khi có ba tháng đạt doanh số cam kết.

Mở ra cơ hội hợp tác cho người muốn đầu tư kinh doanh VLXD

Với mô hình đại lý tiêu chuẩn, Hoa Sen Home hướng đến cung cấp một phương án hợp tác có định hướng, kết hợp các giải pháp về nhận diện, trưng bày, sản phẩm, đào tạo, marketing và vận hành. Tùy điều kiện thực tế, đối tác có thể tìm hiểu hình thức triển khai phù hợp với mặt bằng và nguồn lực của mình.

Thời gian tới, Hoa Sen Home tiếp tục tìm kiếm các đại lý, nhà phân phối và đối tác có mặt bằng phù hợp tại các tỉnh, thành trên cả nước, hướng đến mở rộng mạng lưới điểm bán và phát triển mô hình bán lẻ VLXD chuyên nghiệp hơn.

Đối với những cá nhân, hộ kinh doanh và nhà phân phối đang có nhu cầu đầu tư mới hoặc nâng cấp cửa hàng VLXD, mô hình đại lý tiêu chuẩn Hoa Sen Home là một lựa chọn có thể tìm hiểu để xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp.