Thực hiện NQ 57 : Xây dựng “bộ não số” cho siêu đô thị thông minh

Từ những kết quả bước đầu trong chuyển đổi số, TPHCM đang đứng trước cơ hội khai thác các cơ chế mới để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố nâng cao năng lực quản trị, hướng đến xây dựng siêu đô thị thông minh.

Bài 3: TPHCM tận dụng cơ chế mới, tạo đột phá khoa học - công nghệ

Các nền tảng số đang được TPHCM đẩy mạnh ứng dụng trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính, từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu phục vụ đô thị thông minh. Ảnh: Thanh Tâm

Dữ liệu số trở thành “bộ não” điều hành

Sau thời gian triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, TPHCM ghi nhận nhiều chuyển biến trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Công nghệ ngày càng được ứng dụng sâu vào quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ thiết yếu cho người dân.

Theo báo cáo của UBND TPHCM tại buổi làm việc với Đoàn giám sát Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội ngày 13/10/2026, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của thành phố đã xử lý hơn 4,6 triệu hồ sơ; ứng dụng Công dân số ghi nhận trên 8 triệu lượt tương tác. Tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 đạt 99,89%.

Trong các lĩnh vực thiết yếu, 100% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, 100% cơ sở giáo dục thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Hơn 112.000 cán bộ, công chức đã hoàn thành bồi dưỡng trên nền tảng Bình dân học vụ số; hoạt động tuyên truyền, trang bị kỹ năng an toàn trên không gian mạng được triển khai đến hơn 50.000 lượt người dân, học sinh.

Những kết quả này cho thấy chuyển đổi số đang dần chuyển từ xây dựng nền tảng sang khai thác dữ liệu, ứng dụng công nghệ phục vụ quản trị và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, thành phố vẫn đối mặt với những hạn chế về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành, cấp; chất lượng hệ thống số và năng lực nhân sự công nghệ thông tin tại cơ sở chưa đồng đều. Đây là những vấn đề cần được tháo gỡ để chuyển đổi số đi vào chiều sâu.

Tận dụng cơ chế mới để khai thông nguồn lực

Một trong những cơ sở quan trọng để TPHCM tạo đột phá trong giai đoạn tới là Luật Phát triển đô thị. Luật mở ra cơ hội để thành phố chủ động hơn trong quy hoạch, quản lý và vận hành đô thị theo hướng thông minh, hiện đại, dựa trên dữ liệu.

Đáng chú ý, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Nguồn ngân sách dành cho các lĩnh vực này có thể được phân bổ, sử dụng linh hoạt, gắn với kết quả đầu ra và hiệu quả thực tế.

Trả lời PV Tiền Phong, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cho biết, các cơ chế mới tạo điều kiện để thành phố chủ động huy động nguồn lực, tổ chức nghiên cứu, phát triển công nghệ và đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường. Đây cũng là cơ sở để chuyển các cơ chế đặc thù thành công cụ cụ thể, tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

TPHCM đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng siêu đô thị thông minh, hiện đại, giữ vai trò đầu tàu trong lĩnh vực công nghệ.

Trọng tâm là đổi mới cơ chế tài chính, đẩy mạnh khoán chi, huy động nguồn lực xã hội, hợp tác công - tư và phát huy vai trò của các quỹ đầu tư trong hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, thương mại hóa công nghệ. Thành phố cũng chú trọng phát triển các trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, cơ sở thử nghiệm và hạ tầng dữ liệu dùng chung, tạo điều kiện để viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp cùng khai thác nguồn lực, hạn chế đầu tư trùng lặp.

Song song đó, TPHCM hướng đến thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox). Công nghệ mới sẽ được kiểm chứng trong môi trường thực tế, đánh giá hiệu quả và quản lý rủi ro trước khi mở rộng ứng dụng. Qua đó, thành phố kỳ vọng hình thành chuỗi liên kết từ nghiên cứu, thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm đến sản xuất và thương mại hóa, rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn.

Dù vậy, để các cơ chế mới phát huy hiệu quả, thành phố cần tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực và nhân lực. Thực tế, một số chính sách còn chậm tiến độ; việc phân bổ, giải ngân kinh phí chưa đáp ứng yêu cầu; dữ liệu và hệ thống số chưa kết nối đồng bộ, trong khi năng lực công nghệ thông tin ở cấp cơ sở còn chưa đồng đều. Đây là những vấn đề cần được xử lý song song với việc mở rộng đầu tư và ứng dụng công nghệ.

“Quyền kỹ thuật số” của người dân

Bên cạnh cơ chế, nguồn lực và công nghệ, một đô thị thông minh cần bảo đảm người dân được tiếp cận và hưởng lợi từ thành quả chuyển đổi số.

Luật sư Trần Anh Tuấn (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ mà còn gắn với việc xác lập, bảo đảm quyền kỹ thuật số của người dân. Người dân không đơn thuần là đối tượng thụ hưởng dịch vụ công mà còn là chủ thể tham gia, tương tác và giám sát hoạt động quản trị đô thị trên các nền tảng số.

Từ góc nhìn pháp lý, dữ liệu ngày nay được xem như “mạch máu” của đô thị thông minh, còn pháp luật chính là “đường ống” đảm bảo dòng chảy đó vận hành an toàn, minh bạch và hiệu quả. Để kết nối, chia sẻ thông tin giữa các sở, ngành và hình thành kho dữ liệu dùng chung, TPHCM cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm dữ liệu được quản lý an toàn, minh bạch và hiệu quả.

Khai thác dữ liệu cũng mở ra khả năng đổi mới phương thức quản trị, giúp chính quyền đưa ra quyết định sát thực tế hơn. Chẳng hạn, dữ liệu dân cư có thể hỗ trợ phân tuyến tuyển sinh, quy hoạch trường lớp, giảm áp lực tại khu vực đông dân, đồng thời bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục cho con em lao động nhập cư.

Tuy nhiên, đô thị thông minh khó hình thành nếu khoảng cách số giữa các nhóm dân cư vẫn tồn tại. Cùng với đầu tư hạ tầng và phát triển nền tảng công nghệ, thành phố cần tiếp tục phổ cập kỹ năng số, giúp người dân ở mọi độ tuổi, điều kiện và hoàn cảnh có thể tiếp cận dịch vụ số. Người dân cũng cần được trang bị kiến thức bảo mật dữ liệu, nhận diện, kiểm chứng thông tin và sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm.

Theo luật sư Trần Anh Tuấn, TPHCM cần kết hợp đồng bộ giữa phát triển công nghệ, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực số trong cộng đồng. Thành công của chuyển đổi số không chỉ được đo bằng số lượng nền tảng, ứng dụng được triển khai mà quan trọng hơn là người dân có thực sự được hưởng lợi, tiếp cận bình đẳng và chủ động tham gia quá trình này hay không. Đây cũng là thước đo đối với mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành siêu đô thị thông minh, hiện đại và có năng lực cạnh tranh cao.

TPHCM có thêm 2 trợ lý AI phục vụ người dân Ngày 2/11, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM phối hợp Đại học Kinh tế TPHCM bàn giao hai hệ thống trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tra cứu thủ tục hành chính và công chức, viên chức xử lý công việc chuyên môn. Được phát triển trên nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt kết hợp đồ thị tri thức, một hệ thống có chức năng hỏi đáp, hướng dẫn thủ tục hành chính bằng ngôn ngữ tự nhiên, kèm trích dẫn nguồn pháp lý. Hệ thống còn lại hỗ trợ công chức tra cứu văn bản, tổng hợp dữ liệu, soạn thảo văn bản hành chính, nhận dạng giọng nói, ký tự và dịch thuật. Hai bộ dữ liệu chuyên biệt được xây dựng với 1.256 tệp phục vụ tư vấn dịch vụ công và 68.048 tệp dành cho công chức, viên chức. Qua thử nghiệm, hơn 150 người đã tham gia với 2.847 phiên hội thoại và 8.532 lượt trao đổi. Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, cho biết Sở sẽ phối hợp đưa các hệ thống vào sử dụng, tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và đánh giá hiệu quả để xem xét nhân rộng.