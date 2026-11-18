Cầu Trần Hưng Đạo do Sun Group triển khai bắt đầu lắp vòm thép vô cực, dẫn đầu tiến độ 7 cầu vượt sông Hồng

Chiều 16.11, tại công trường dự án cầu Trần Hưng Đạo, những đốt vòm thép đầu tiên với trọng lượng lên tới 62 tấn đã được cẩu lắp thành công. Diện mạo kiến trúc vô cực của cây cầu do Tập đoàn Sun Group triển khai đang dần hiện rõ trên sông Hồng.

Đốt vòm có trọng lượng 62 tấn - cấu kiện có trọng lượng lớn nhất thuộc hạng mục vòm thép của cầu chính. Ảnh: Ánh Dương.

Những đốt vòm đầu tiên

“Dịch sang trái một chút… Giữ nguyên! Từ từ hạ xuống… Được rồi, dừng lại!”.

Những hiệu lệnh liên tiếp vang lên tại nhịp cầu TC1-TC4, khu vực lắp dựng những đốt vòm đầu tiên tại dự án cầu Trần Hưng Đạo. Trên sông Hồng, khối vòm thép nặng 62 tấn từ từ được nâng lên độ cao hơn 18m, đưa vào vị trí lắp đặt. Mỗi chuyển động đều được giám sát, mỗi thao tác căn chỉnh đều đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối.

Công tác lắp dựng được thực hiện bằng phương pháp cẩu lắp trên hệ đà giáo cố định. Mỗi nhịp huy động khoảng 70 công nhân cùng 8 cần cẩu lớn có tải trọng từ 100-500 tấn. Quy mô thiết bị và nhân lực cho thấy mức độ phức tạp của hạng mục này, khi các cấu kiện không chỉ có trọng lượng lớn mà còn phải đưa lên cao, căn chỉnh và ghép nối với độ chính xác cao trong điều kiện thi công giữa sông Hồng.

Trọng lượng khổng lồ là một trong nhiều nhiều thách thức đối với công tác thi công vòm thép. Ảnh: Ánh Dương.

“Thách thức lớn nhất nằm ở việc kiểm soát hình học của toàn bộ hệ kết cấu. Các đốt vòm được chế tạo với thông số kỹ thuật và độ vồng được tính toán từ trước, sau đó lắp ghép tuần tự. Chỉ một sai lệch nhỏ trong quá trình chế tạo, định vị hoặc căn chỉnh cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng khớp nối giữa các cấu kiện. Bên cạnh đó, điều kiện thi công trên sông Hồng, với tầm nâng cao và yêu cầu ổn định của hệ thống thiết bị, càng đặt ra những đòi hỏi khắt khe về tổ chức thi công và an toàn lao động”,ông Trần Trọng Huy,Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cầu Trần Hưng Đạo (Tập đoàn Sun Group) chia sẻ.

Để kiểm soát chất lượng, các đơn vị sử dụng máy toàn đạc có độ chính xác cao kết hợp công nghệ quét 3D nhằm kiểm tra hình học, vị trí và độ chính xác của các cấu kiện trong quá trình lắp dựng. Chất lượng đường hàn, các mối liên kết và thông số kỹ thuật cũng được kiểm soát chặt chẽ theo từng công đoạn. Công tác an toàn lao động được phổ biến, huấn luyện trước mỗi ca làm việc; quá trình cẩu lắp được giám sát theo từng mã cấu kiện, bảo đảm an toàn cho người lao động, thiết bị và toàn bộ khu vực thi công.

Việc đo đạc, căn chỉnh cấu kiện diễn ra trong nhiều giờ đồng hồ. Ảnh: Ánh Dương.

Việc lắp dựng các đốt vòm thép đầu tiên đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình thi công kết cấu cầu chính, góp phần định hình rõ nét hơn diện mạo kiến trúc vô cực của cầu Trần Hưng Đạo. Dự án được kỳ vọng trở thành công trình giao thông mang tính biểu tượng trên sông Hồng, kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với phía Đông thành phố.

Dẫn đầu tiến độ trong 7 cầu vượt sông Hồng

Cột mốc lắp dựng vòm thép được triển khai trong bối cảnh dự án cầu Trần Hưng Đạo đang duy trì nhịp độ thi công “thần tốc” trên toàn công trường. Trong nhiều tháng qua, dự án huy động 28 mũi thi công với khoảng 700 nhân sự, tổ chức làm việc 3 ca, 4 kíp liên tục ngày đêm.

Công trường cầu Trần Hưng Đạo sáng đèn bất kể ngày, đêm. Ảnh: Ánh Dương.

Đến nay sau hơn 10 tháng thi công, toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7/7 bệ trụ đã hoàn thành. Công tác thi công thân trụ cầu chính đang được triển khai đồng bộ. Trong đó, thân trụ TC1 đang được lắp đặt cốt thép và hệ đà giáo; các thân trụ từ TC2 đến TC7 đã xong và hoàn thành căng kéo cáp dự ứng lực đợt 1.

Song song với kết cấu phần dưới, công tác gia công thép cũng ghi nhận kết quả ấn tượng, đạt tỉ lệ khác nhau giữa các nhịp cầu, từ khoảng 36,3% đến 95,7%. Để công tác triển khai hiệu quả, toàn bộ 26.000 tấn thép phục vụ dự án được phân bổ gia công đồng loạt tại 10 nhà máy trên khắp cả nước, lần lượt được vận chuyển về công trường bằng đường thủy, bộ theo tiến độ từng hạng mục.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng Hà Nội, sản lượng thi công dự án đạt khoảng 55%, dẫn đầu về tiến độ trong số 7 dự án cầu vượt sông Hồng, vượt kế hoạch hợp đồng và kế hoạch điều chỉnh.

Hình hài cầu Trần Hưng Đạo dần “bước ra khỏi bản vẽ” sau hơn 10 tháng thi công. Ảnh: Ánh Dương.

Đằng sau những cột mốc ấn tượng về tiến độ là những nỗ lực không ngừng của hàng trăm kỹ sư, công nhân ngày đêm bám công trường. Nhịp thi công liên tục của dự án còn được đảm bảo nhờ sự đồng hành hiệu quả của các đối tác tài chính. Trong đó, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) là đơn vị tài trợ vốn cho nhà thầu, giúp các nhà thầu chủ động nguồn lực tài chính, đảm bảo tiến độ và hiệu quả triển khai.

“Chúng tôi phấn đấu hoàn thành 4 nhịp cầu thép trước Tết Nguyên đán 2027, sau Tết hoàn thành 2 nhịp còn lại, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật trong quý II/2027, chào mừng Hội nghị cấp cao APEC 2027” ông Trần Trọng Huy,Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cầu Trần Hưng Đạo (Tập đoàn Sun Group) chia sẻ.

Dự án được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị hai bên sông Hồng. Ảnh Ánh Dương.