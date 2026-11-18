Hàng loạt thị trường thay đổi quy định nhập khẩu nông sản, thực phẩm

Trong nửa đầu tháng 11, các thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đưa ra 42 thông báo liên quan đến an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật. Đáng chú ý, Liên minh châu Âu (EU) siết tiêu chuẩn đối với sữa công thức trẻ em, Mexico đề xuất cấm 73 hoạt chất bảo vệ thực vật, trong khi Nicaragua dự kiến bổ sung yêu cầu kiểm dịch đối với quế nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo thông tin từ Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong nửa đầu tháng 11, các thành viên WTO đã đưa ra 42 thông báo về các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS). Trong đó có 24 thông báo dự thảo đang lấy ý kiến và 18 thông báo về các quy định có hiệu lực.

Các thay đổi tập trung vào giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, phụ gia, bao bì tiếp xúc với thực phẩm và yêu cầu kiểm dịch đối với hàng nông sản nhập khẩu.

Đáng chú ý, EU đưa ra 3 thông báo liên quan đến sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và vật liệu nhựa tái chế tiếp xúc với thực phẩm.

Theo đó, ngày 13/11, EU thông báo dự thảo sửa đổi Quy định (EC) số 2073/2005, bổ sung tiêu chí an toàn đối với độc tố cereulide do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra trong sữa công thức, sản phẩm dinh dưỡng tiếp theo dành cho trẻ nhỏ và thực phẩm sử dụng cho mục đích y tế đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh.

Dự thảo quy định giới hạn cereulide tối đa 0,1 microgam/kg đối với sản phẩm dạng khô và 0,0125 microgam/lít đối với sản phẩm dạng lỏng dùng ngay.

Đây là loại độc tố có khả năng gây nôn và bền với xử lý nhiệt. Theo tài liệu thông báo, việc phát hiện cereulide trong các sản phẩm thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh từ cuối năm 2025 đến tháng 5/2026 đã dẫn đến nhiều đợt thu hồi sản phẩm trên diện rộng tại EU và các quốc gia khác.

Các thị trường đang đưa ra nhiều thay đổi về quy định nhập khẩu nông sản.

EU dự kiến thông qua quy định vào tháng 5/2027, sau khi hoàn tất quá trình lấy ý kiến đến ngày 12/1/2027.

Cùng với đó, EU đề xuất điều chỉnh giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Theo dự thảo, mức dư lượng đối với 16 hoạt chất được quy định trong khoảng 0,001-0,008 mg/kg, trong đó có cadusafos, carbofuran, fipronil, oxamyl và phosmet.

Tại thị trường Ấn Độ, cơ quan quản lý an toàn thực phẩm đề xuất bổ sung mức giới hạn dư lượng tối đa đối với hai hoạt chất bảo vệ thực vật trong trà, gồm acetamiprid ở mức 20 mg/kg và imidacloprid ở mức 50 mg/kg.

Ấn Độ cũng dự thảo quy định không được bổ sung đường sucrose và fructose vào các sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh đến 6 tháng tuổi. Hai dự thảo đều có thời hạn góp ý đến ngày 5/1/2027.

Ngoài ra, Hàn Quốc đưa ra các dự thảo điều chỉnh tiêu chuẩn đối với thực phẩm chức năng, bổ sung 3 nguyên liệu mới, sửa đổi quy định sử dụng lợi khuẩn và cập nhật yêu cầu quản lý nguyên liệu thực phẩm mới.

Canada đề xuất điều chỉnh lượng sử dụng tối đa và yêu cầu cảnh báo trên nhãn đối với vitamin B6, selen; đồng thời lấy ý kiến về việc sử dụng một số phụ gia, enzyme thực phẩm.

Tại khu vực Đông Phi, 12 tiêu chuẩn đã được thông qua đối với các sản phẩm như thịt gia cầm, thịt bò chế biến, bột gạo, lúa mạch đen, diêm mạch và sản phẩm ngô xay. Tanzania cũng đề xuất tiêu chuẩn đối với quả đông lạnh, bột nhão chà là và nước giải khát không ga, không đường.

Theo Văn phòng SPS Việt Nam, các cơ quan, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp cần nghiên cứu những thông báo liên quan, chủ động góp ý đối với các dự thảo có khả năng tác động đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu.

Ý kiến góp ý bằng tiếng Anh và tiếng Việt (nếu có) phải được gửi về Văn phòng SPS Việt Nam trước ít nhất 3 ngày so với thời hạn của từng thông báo để tổng hợp, chuyển đến quốc gia ban hành.