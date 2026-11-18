PV GAS “xắn tay” ngay vào kế hoạch năm 2027

Cùng với việc xem xét kết quả sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm 2026, lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cũng các đơn vị thành viên đã bắt tay ngay vào chuẩn bị cho kế hoạch năm 2027

Trong tuần qua, lãnh đạo PV GAS đã làm việc với nhiều đơn vị thành viên nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2026 và trao đổi định hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.

Tổng giám đốc PV GAS Dương Trí Hội chủ trì các buổi làm việc với các đơn vị, đánh giá kết quả hoạt động năm 2026 và định hướng nhiệm vụ cho năm 2027.

Nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng cơ hội phát triển

Tại buổi làm việc với Công ty CP Sản xuất ống thép Dầu khí (PV GAS PIPE), Tổng giám đốc PV GAS Dương Trí Hội đề nghị PV GAS PIPE tiếp tục phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, đồng thời chủ động xây dựng chiến lược phát triển và triển khai nhiệm vụ năm 2027 phù hợp với định hướng chung của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM)và PV GAS. Trong đó, đơn vị cần tập trung nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm và phát triển thị trường theo từng lĩnh vực, khu vực.

Bên cạnh đó, PV GAS PIPE được định hướng đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ phù hợp với nhu cầu thị trường. Tổng giám đốc cũng yêu cầu đơn vị tiếp tục chủ động tìm kiếm cơ hội tham gia các dự án, cung cấp sản phẩm và dịch vụ trong và ngoài ngành, tại thị trường trong nước và quốc tế; đồng thời chú trọng công tác an toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất.

Phát huy thế mạnh vận hành và đào tạo nguồn nhân lực

Chủ tịch HĐQT Bùi Minh Tiến và Tổng giám đốc Dương Trí Hội cũng các lãnh đạo PV GAS cũng có buổi làm việc với Chi nhánh Khí Tây Nam bộ (KTN). Ông Trần Văn Du – Giám đốc KTN cho biết,trong năm qua, KTN tập trung quản lý, vận hành hệ thống khí PM3 – Cà Mau và Nhà máy Xử lý khí Cà Mau, góp phần cung cấp khí phục vụ sản xuất điện, đạm tại khu vực Tây Nam bộ. Bên cạnh hoạt động vận hành, KTN tích cực triển khai các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực. Đáng chú ý, KTN được giao thí điểm mô hình nhà máy thông minh trong năm 2026, thuộc chương trình chuyển đổi số của PV GAS.

Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy theo hướng cung cấp giải pháp năng lượng tích hợp trên nền tảng công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu, lấy khách hàng làm trung tâm. Theo đó, KTN cần tăng cường phối hợp trong nghiên cứu nhu cầu thị trường, chủ động chuẩn bị cho các nhiệm vụ phát triển mới và phát huy thế mạnh đào tạo nhân sự.

Tổng giám đốc Dương Trí Hội đề nghị KTN phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu giải pháp bảo đảm nguồn khí, khai thác hiệu quả hạ tầng hiện hữu, đồng thời chủ động nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đáp ứng yêu cầu vận hành và điều độ hệ thống khí trong thời gian tới. KTN cần duy trì vận hành an toàn, ổn định, nâng cao độ tin cậy của hệ thống, tăng cường quản trị rủi ro và phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa.

Tổng giám đốc Dương Trí Hội cũng nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, giám sát, dự báo vận hành theo định hướng chung của PV GAS. Với thế mạnh sẵn có, KTN được giao phát huy vai trò đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, đồng thời kiện toàn đội ngũ nhân sự để đáp ứng nhiệm vụ hiện tại và nhu cầu phát triển của Tổng công ty.

Tập trung phân tích, dự báo thị trường

PV GAS tiếp nhận khí từ tàu FATH AL KHAIR tại kho cảng Thị Vải

Tổng giám đốc Dương Trí Hội cũng đã làm việc với Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí (KDK), Công ty Quản lý Dự án Khí (DAK), Chi nhánh Kinh doanh LNG (PV GAS LNG) và Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D), nhằm đánh định hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2027.

Tổng giám đốc Dương Trí Hội đề nghị các đơn vị tiếp tục nâng cao năng lực phân tích, dự báo thị trường, tối ưu hóa hoạt động khai thác hệ thống kho chứa và mở rộng thị phần trong nước, quốc tế; nắm bắt nhu cầu tiêu thụ của khách hàng để chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2027. Song song đó, cần phối hợp với các đơn vị liên quan để thúc đẩy hoạt động thương mại LNG trong nước và quốc tế, từng bước hoàn thiện chiến lược kinh doanh phù hợp với định hướng dài hạn của Tổng công ty.

Cùng với việc yêu cầu tập trung nâng cao hiệu quả kinh doanh và phát triển thị trường, Tổng giám đốc Dương Trí Hội yêu cầu các đơn vị chú trọng tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án khí, ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ tiến độ và bảo đảm an toàn trong quá trình thi công. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý dự án cũng được khuyến khích nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện.