Tuổi trẻ Huế tiên phong phát triển kinh tế xanh, xây dựng xã hội số

Ngày 18/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề Tuổi trẻ Huế tiên phong phát triển kinh tế xanh, xây dựng xã hội số.

Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2026.

Tại hội nghị, thanh niên tập trung đặt câu hỏi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tiếp cận nguồn vốn, phát triển kinh tế xanh và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Ông Lê Trí Thanh ghi nhận khát vọng cống hiến, tinh thần dấn thân của tuổi trẻ; đồng thời nhấn mạnh di sản Cố đô, cảnh quan thiên nhiên, lịch sử và văn hóa là những nguồn lực để thanh niên phát huy sáng tạo, đóng góp cho quê hương. Người trẻ cần tiên phong trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi số, hướng các ý tưởng sáng tạo đến phục vụ con người và bảo vệ môi trường.

Quang cảnh hội nghị đối thoại.

Một trong những vấn đề được quan tâm là khó khăn về vốn đối với các dự án khởi nghiệp. Từ thực tế triển khai mô hình trồng nho mẫu đơn trong nhà màng tại phường Kim Trà, anh Văn Cường đề xuất thành phố mở rộng chính sách hỗ trợ nông nghiệp công nghệ cao, tạo điều kiện cho các mô hình thử nghiệm cây trồng mới tiếp cận nguồn vốn.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, các dự án thiếu tài sản bảo đảm có thể tìm kiếm thêm nguồn lực từ quỹ đầu tư khởi nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm và nhà đầu tư thiên thần. Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh đề nghị các cơ quan liên quan hướng dẫn thanh niên tiếp cận chính sách hỗ trợ kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đồng thời khảo sát tỷ lệ cho vay đối với các lĩnh vực này.

Thanh niên Huế đặt vấn đề với lãnh đạo thành phố về cơ hội việc làm, vốn khởi nghiệp, cách tiếp cận chính sách hỗ trợ kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Về cơ hội việc làm, sinh viên Nguyễn Hữu Trung (Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế) mong muốn có thêm điều kiện để làm việc đúng chuyên môn, ở lại Huế lập nghiệp. Chủ tịch UBND TP. Huế cho biết sẽ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, tăng cơ hội việc làm và kết nối doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo. Dự kiến cuối tháng 11, thành phố phối hợp với Đại học Huế và doanh nghiệp tổ chức tọa đàm về nhu cầu tuyển dụng, định hướng đào tạo.

Kết luận hội nghị, ông Lê Trí Thanh cho biết thành phố đã mở kênh “Hiến kế” trên ứng dụng Hue-S để thanh niên đóng góp ý tưởng, đề xuất giải pháp với chính quyền. Thành phố cũng đang chuẩn bị đưa Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ vào hoạt động, tạo không gian để người trẻ chia sẻ ý tưởng, thử nghiệm mô hình và kết nối doanh nghiệp.

Biểu dương 10 gương thanh niên tiêu biểu ở Huế trong khởi nghiệp kinh tế xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch UBND thành phố khuyến khích thanh niên dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, chủ động đối mặt với khó khăn, xem thử thách là cơ hội trưởng thành và cụ thể hóa khát vọng cống hiến bằng hành động thiết thực.

Dịp này, thành phố đã biểu dương 10 gương thanh niên tiêu biểu trong khởi nghiệp kinh tế xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.