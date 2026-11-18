Lan tỏa hình ảnh thầy cô trẻ tận tâm, nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người

TPO - 100 nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2026 cùng trình diễn ca khúc “Người gieo mầm xanh” trong khuôn khổ lễ tuyên dương, tạo điểm nhấn ấn tượng, lan tỏa hình ảnh những người thầy, cô trẻ tận tâm, nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người.

Ngày 18/11, tại TP. Đồng Nai, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ V, năm 2026, vinh danh 100 nhà giáo trẻ có thành tích nổi bật trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hoạt động Đoàn, Hội, Đội.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Trần Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về phía TP. Đồng Nai có bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Nai; ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai cùng đại diện các sở, ban ngành và 100 nhà giáo trẻ tiêu biểu được tuyên dương.

Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ.

Dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong thư gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027: “Trong mỗi bước trưởng thành của học trò đều có tâm huyết của người thầy, trong mỗi bước tiến của dân tộc đều có nền móng của giáo dục” và “Chăm lo giáo dục trước hết là chăm lo cho người thầy”, chị Hồ Hồng Nguyên cho rằng đây là sự ghi nhận sâu sắc đối với những đóng góp bền bỉ của các thế hệ nhà giáo.

Trong bối cảnh công nghệ, thông tin và nghề nghiệp không ngừng thay đổi, nhà giáo không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giúp người học biết lựa chọn, kiểm chứng thông tin, hình thành năng lực tự học, thích ứng, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng.

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn và bà Tôn Ngọc Hạnh - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Nai trao bằng khen cho các nhà giáo trẻ tiêu biểu 2026.

Theo chị Hồ Hồng Nguyên, đội ngũ nhà giáo trẻ có vai trò trực tiếp trong đổi mới phương pháp dạy và học, phát hiện, bồi dưỡng tài năng, khơi dậy năng lực sáng tạo của người học, góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” không chỉ ghi nhận năng lực chuyên môn, tinh thần đổi mới và trách nhiệm của các thầy cô với người học, nhà trường, cộng đồng mà còn là sự khích lệ đối với những người đang ở giai đoạn đầu của nghề giáo.

Những nhà giáo được tuyên dương có nhiều đóng góp ở các lĩnh vực, từ kiên trì chăm sóc, dạy dỗ học sinh ở vùng khó khăn, gắn bài giảng với thực tiễn sản xuất, hướng dẫn học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học đến đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ và thúc đẩy sáng tạo.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và lãnh đạo UBND TP. Đồng Nai trao giấy khen cho giáo viên trẻ tiêu biểu.

Đặc biệt, nhiều thầy cô vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, vừa tích cực đảm nhiệm vai trò cán bộ Đoàn, Hội, Đội, tổ chức các hoạt động tình nguyện, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo, rèn luyện kỹ năng cho học sinh, sinh viên, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Chị Hồ Hồng Nguyên mong muốn các nhà giáo trẻ tiêu biểu tiếp tục tiên phong về phẩm chất, giữ vững lòng yêu nghề, sự tận tâm, trách nhiệm nêu gương; tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chủ động học tập, làm chủ công nghệ; đồng thời tích cực đóng góp, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội và thúc đẩy các hoạt động xã hội trong nhà trường.

Tổ chức Đoàn các cấp cần duy trì kết nối với nhà giáo trẻ sau tuyên dương, tạo các mạng lưới trao đổi chuyên môn, chia sẻ học liệu, mô hình sáng tạo và hỗ trợ các thầy cô phát huy năng lực. Ngành Giáo dục và các cơ sở giáo dục cũng cần tiếp tục tạo môi trường để nhà giáo trẻ được học tập, thử nghiệm các phương pháp mới và ghi nhận những nỗ lực đổi mới.

Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, anh Lâm Tùng - Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, ông Trần Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen đến giáo viên trẻ.

Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương được Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức xét chọn, trao tặng định kỳ 2 năm một lần nhằm phát hiện, tôn vinh giáo viên, giảng viên trẻ có thành tích tiêu biểu trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, đồng thời tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi tại các cơ sở giáo dục.

Lễ tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" lần thứ V năm 2026 tiếp tục lan tỏa hình ảnh nhà giáo trẻ bản lĩnh, tận tâm, sáng tạo, giàu khát vọng cống hiến, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng thế hệ trẻ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

100 nhà giáo trẻ cùng vang chung bài hát 'Người gieo mầm xanh' để kết thúc buổi lễ, đem lại nhiều cảm xúc cho người tham dự.