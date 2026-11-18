Lan tỏa khát vọng cống hiến từ những nhà giáo, học sinh tiêu biểu

TPO - Lễ Tuyên dương không chỉ là dịp để ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ nhà giáo trẻ và các em học sinh. Qua đó còn lan tỏa những tấm gương tích cực, cổ vũ tinh thần thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện trong tuổi trẻ tỉnh nhà.

Chiều 16/11, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức Lễ tuyên dương Giải thưởng “Giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu” và Danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” tỉnh Nghệ An năm học 2025 – 2026. Chương trình được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), hưởng ứng các hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh buổi lễ.

Chương trình là dịp để ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ nhà giáo trẻ và các em học sinh; đồng thời lan tỏa những tấm gương tích cực, cổ vũ tinh thần thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện trong tuổi trẻ tỉnh nhà. Qua đó, tạo động lực để các thầy cô tiếp tục đổi mới, sáng tạo, các em học sinh không ngừng nỗ lực vươn lên, phát triển toàn diện.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tuyên dương 29 giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu năm 2026. Đây là những gương mặt có thành tích nổi bật trong chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời phát huy vai trò của người trẻ trong các hoạt động Đoàn, Hội tại nhà trường và địa phương.

Các giáo viên, giảng viên trẻ được tuyên dương tham dự chương trình.

Đối với phong trào “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, được triển khai từ năm 2018, phong trào này ngày càng lan tỏa trong các trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Không chỉ khuyến khích thành tích học tập, phong trào còn hướng học sinh đến mục tiêu phát triển toàn diện về đạo đức, học tập, thể lực và kỹ năng, ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Năm học 2025-2026, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tiếp nhận gần 800 hồ sơ đề nghị xét tặng. Qua quá trình đánh giá, lựa chọn, có 471 hồ sơ đủ điều kiện được công nhận danh hiệu. Tại Lễ tuyên dương, Ban Tổ chức trao tặng cho 100 học sinh tiêu biểu đại diện cho 471 bạn học sinh xuất sắc đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”.

Anh Hồ Phúc Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Hồ Phúc Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An chia sẻ, giáo dục là quá trình không ngừng vun đắp tri thức, nhân cách và khát vọng vươn lên cho mỗi thế hệ. Trong đó, người thầy giữ vai trò truyền cảm hứng, định hướng; học sinh là chủ thể chủ động khám phá, sáng tạo và phát triển bản thân. Mỗi kết quả đạt được đều có sự đóng góp từ tâm huyết của thầy cô, nỗ lực của các em cùng sự đồng hành của gia đình và nhà trường.

Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An nhấn mạnh, mỗi danh hiệu được trao hôm nay không chỉ là sự ghi nhận cho thành tích mà còn là động lực để các thầy cô giáo và học sinh tiếp tục nỗ lực, cống hiến.

Các giáo viên, giảng viên trẻ được tuyên dương.

Dịp này, 29 giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu được tuyên dương.

Anh Hồ Phúc Hải mong muốn, các nhà giáo trẻ luôn giữ vững ngọn lửa yêu nghề, không ngừng đổi mới, sáng tạo; các em học sinh tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, kiên trì theo đuổi mục tiêu, chủ động trang bị tri thức, kỹ năng số và khả năng hội nhập. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Nghệ An.

Thông qua Lễ Tuyên dương hôm nay, Tỉnh Đoàn Nghệ An mong muốn tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương điển hình trong giáo dục và học tập; tạo môi trường để giáo viên, giảng viên trẻ và học sinh phát huy năng lực, khát vọng cống hiến, đóng góp vào sự phát triển của ngành giáo dục tỉnh nhà.

Tuyên dương các em "Học sinh 3 tốt, "Học sinh 3 rèn luyện".

100 học sinh tiêu biểu, đại diện cho 471 em học sinh được tuyên dương dịp này.