Chuyện của những chiếc lá chưa nguyên vẹn

"Có những ngày anh thấy cuộc đời sao mà ngột ngạt quá..." - Lời ca trong bài hát Bài này chill phết của Đen Vâu đã miêu tả chính xác cảm giác chênh vênh mà tôi mang theo khi bước vào ngưỡng tuổi hai mươi bảy.

Nhìn lại, tôi từng nghĩ những năm tháng này sẽ trôi qua êm đềm, cho đến khi sóng gió ập đến đập tan mọi dự định, buộc tôi quay cuồng giữa ngày dài công sở và những đêm mệt nhoài loay hoay bên trang viết để đi tìm lại giá trị bản thân. Sự kiệt sức khiến tôi bấu víu vào chuyến xe thiện nguyện "Hành trình của lá" đi Tả Phìn với tâm thế đơn thuần: Chạy trốn thực tại, mượn màu xanh của thiên nhiên để khâu vá lại một chiếc lá vốn đã tơi tả vì bão dông. Nhưng Tả Phìn không trả lại cho tôi sự xoa dịu thụ động, mà lặng lẽ tái sinh toàn bộ cách tôi nhìn nhận cuộc đời. Nơi sương lạnh ấy đã đập tan cảm giác yếu kém, tự ti của một cô gái mải miết đi tìm chỗ đứng, để trao lại cho tôi một phiên bản hoàn toàn khác - một chiếc lá biết khiêm nhường nương tựa, dịu dàng đón nhận những thiếu sót và tìm thấy sự bình yên sâu thẳm ngay giữa dông bão cuộc đời.

Tôi tìm đến "Hành trình của lá" - chương trình mang những bữa cơm nóng, áo ấm và tiếng cười lên vùng cao - bằng một động cơ rất đỗi cá nhân: Chạy trốn. Tôi chỉ mong cho bản thân một nhịp dừng "không cần động não", mượn một hành động có ý nghĩa để tự vỗ về rằng mình vẫn đang sống tốt, và thả dốc tâm hồn giữa thiên nhiên hùng vĩ để né tránh những trăn trở về giá trị bản thân nơi phố thị.

Hôm đó, chào đón đoàn chúng tôi không phải khung cảnh thơ mộng mây trắng nắng vàng như trên những tấm ảnh du lịch, mà là sự khắc nghiệt nguyên bản của núi

rừng: cơn mưa phùn dai dẳng, cái lạnh buốt giá xộc qua lớp áo phao dày và những con dốc đất đỏ trơn trượt như đổ mỡ. Mỗi bước chân bước xuống đòi hỏi sự bấu chặt, thận trọng cao độ.

Trong tiếng thở dốc giữa làn sương lạnh, nhìn những mái nhà hoang sơ dựng bằng cột tre, phủ vội vài tấm lá chuối dại bên vách núi, tôi chợt khựng lại. Hóa ra, ngay cả hành trình trốn chạy để tìm bình yên cũng chẳng có tọa độ nào bày sẵn sự êm đềm cho một kẻ chỉ muốn thụ hưởng. Thế nhưng, cú va chạm thực sự làm đảo lộn toàn bộ hệ giá trị trong tôi lại đến từ những đứa trẻ Mông, Dao nơi đây.

Chúng bước ra từ những mái nhà tre mỏng manh với đôi mắt trong veo, tròn xoe tò mò nhưng hoàn toàn không có sự phòng bị. Sống ở thành phố quá lâu, tôi đã quen với phản xạ tự nhiên của con người nơi phố thị: Luôn trang bị lớp vỏ phòng vệ cẩn trọng, nhìn người xa lạ bằng sự nghi ngại. Nhưng lũ trẻ ở Tả Phìn thì không. Trong thế giới đơn sơ của chúng, người lạ tìm đến nghiễm nhiên trở thành những người bạn đến để chơi cùng, để sẻ chia.

Đứng trước những ánh mắt thuần khiết ấy, tôi cảm thấy bộ giáp phòng thủ mà mình tỉ mỉ gầy dựng bấy lâu nay trở nên kệch kợm và thừa thãi. Tôi nhận ra, sự cởi mở và niềm tin nguyên bản của lũ trẻ vùng cao mới là thứ sức mạnh nội tại đích thực - thứ năng lượng tự do mà những kẻ quay cuồng nơi phố thị như tôi đã đánh mất trên hành trình gồng mình lớn lên.

rong căn nhà tre lá chật hẹp, khói gỗ ướt xộc lên cay xè mắt, nhưng tiếng củi nổ lách tách và mùi thức ăn thơm phức lan tỏa lại mang đến cảm giác đoàn tụ kỳ lạ. Nơi này không có bàn ăn sang trọng hay bát sứ lành lặn; bữa cơm nóng hổi chỉ đơn giản được xới vội vào từng chiếc bát nhựa nhỏ. Những chiếc bát nhựa bình thường nơi thành phố, khi sang tay các em nhỏ Tả Phìn lại trở thành những "báu vật" được ôm ấp bằng cả hai tay.

Tôi đứng lặng nhìn những đôi bàn tay nhỏ thín, co quắp vì lạnh nhưng nâng niu bát cơm cẩn trọng đến trân quý. Bọn trẻ không vội vã ngấu nghiến, mà xúm lại gần nhau, nhường nhau từng muỗng thức ăn rồi mỉm cười rạng rỡ trong làn khói bếp. Đôi mắt chúng tỏa ra thứ ánh sáng thuần khiết của sự mãn nguyện - một thứ hạnh phúc nguyên bản không hề vướng bận bởi những đòi hỏi hay sự lo toan thiếu thốn.

Nhìn nụ cười lấp lánh ấy, lòng tôi dấy lên một sóng cảm xúc nghẹn ngào. Bấy lâu nay ở thành phố, tôi có cuộc sống đầy đủ hơn các em gấp nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thấy đủ. Tôi tự dằn vặt bản thân bằng áp lực thành công, tự biến mình thành nạn nhân của cảm giác yếu kém khi chỉ nhìn vào những gì mình chưa có. Bữa cơm bếp củi ở Tả Phìn không chỉ sưởi ấm lòng bọn trẻ, mà chính sự hồn nhiên, lòng biết ơn

giản dị của các em khi chia nhau chiếc bát nhựa cơm nóng đã lặng lẽ xoa dịu và thức tỉnh trái tim đang cằn cỗi của một cô gái tuổi hai mươi bảy.

Đứng giữa sự mênh mông của đại ngàn, tôi nhận ra một triết lý sâu sắc về hình tượng "Chiếc lá" - bài học lớn nhất mà "Hành trình của lá" trao tặng.

Ban đầu, tôi nghĩ mình là chiếc lá lành lặn từ thành phố tìm đến để che chở cho những "chiếc lá rách" nơi núi cao. Nhưng thực tế ở Tả Phìn đã đập tan sự kiêu ngạo ngầm ẩn ấy. Đối diện với tinh thần sống kiên cường của con người nơi đây, tôi bàng hoàng nhận ra mình nhỏ bé và trầy xước hơn bao giờ hết. Bản thân tôi cũng chỉ là một chiếc lá vừa ngoi lên sau trận bão giông cuộc đời, mang đầy vết rách nội tâm. Tôi không đến đây để "ban phát" hay "chữa lành" cho ai cả. Chuyến đi này là cuộc hội ngộ bình đẳng giữa những chiếc lá không vẹn nguyên.

Chiếc lá đơn lẻ khi đứng trước giông bão rất dễ bị quật ngã. Nhưng khi những chiếc lá biết nương tựa vào nhau, đan thành một thảm xanh bền bỉ, chúng có thể che chở cho đất và giữ lại sự sống. Tả Phìn dạy tôi rằng cuộc đời không ai hoàn hảo. Điều kỳ diệu không nằm ở việc gồng mình giữ cho chiếc lá của mình không bị rách, mà nằm ở việc dũng cảm mở lòng, mang những vết sẹo ấy ra để thấu hiểu và nương tựa vào những chiếc lá khác bên kia đồi xa.

Chuyến xe rời Tả Phìn bỏ lại sau lưng những vệt sương mù xám lạnh, nhưng chở về một phiên bản hoàn toàn khác.

Tôi trở lại với guồng quay công sở ban ngày, trở lại với góc bàn làm việc ban đêm cùng những trang viết còn dang dở. Cuộc sống vẫn đầy áp lực, nhưng cái cảm giác "ngột ngạt" hay nỗi sợ mình yếu kém đã không còn khả năng làm xáo trộn lòng tôi. Tôi nhận ra giá trị của bản thân không nằm ở việc phải gồng mình chứng tỏ với thế giới, mà nằm ở khả năng biết đón nhận thiếu sót của chính mình, biết khiêm nhường và nuôi dưỡng lòng trắc ẩn chân phương.

Trước đây, tôi nghĩ "check-in" là ghi dấu sự có mặt tại những tọa độ du lịch rực rỡ để chứng minh mình sống tốt. Nhưng sau Tả Phìn, tôi tìm thấy một định nghĩa khác: Hạnh phúc không phải là tấm ảnh "check-in" hào nhoáng bên ngoài, mà là khoảnh khắc ta tự "check-in" được sự bình yên ngay trong tâm hồn. Đó là khi đứng giữa giông bão mà lòng vẫn tự tại, nhìn vào vết trầy xước quá khứ mà vẫn có thể mỉm cười dịu dàng.

"Hành trình của lá" đã khép lại, nhưng hành trình trưởng thành trong tôi giờ đây mới thực sự bắt đầu - hành trình của một chiếc lá đã đi qua mùa trút lá đau đớn để sẵn sàng đâm chồi những mầm xanh mới, dịu dàng, kiên cường và tự tại trước mọi biến động của cuộc đời.