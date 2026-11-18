Loạt 'ông lớn' công nghệ, giải trí và thương mại điện tử vào tầm ngắm thanh tra

TPO - Thanh tra Chính phủ dự kiến thanh tra nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trò chơi điện tử, truyền hình, phim trên không gian mạng, thương mại điện tử và quảng cáo trực tuyến, trong đó có Garena, VNG, FPT Play, Shopee, Lazada…

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thanh tra năm 2027 với tổng số 108 cuộc, gồm 59 cuộc thanh tra chính thức và 49 cuộc thanh tra dự phòng. Trong danh sách này, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, giải trí, thương mại điện tử và quảng cáo được đưa vào kế hoạch thanh tra.

Theo kế hoạch, trong số 59 cuộc thanh tra chính thức, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra một số doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Giải trí và Thể thao điện tử Việt Nam (Garena), Công ty Cổ phần VNG, Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Thiên Bình, Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh.

Công ty Cổ phần Gamota, Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số, Công ty TNHH Zingplay Việt Nam, Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ số Hồng Hà, Công ty Cổ phần Truyền hình tương tác Việt Nam và Công ty Cổ phần Funtap.

Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, ngoại giao (Cục XI) được giao thực hiện thanh tra các đơn vị trên về việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trên mạng.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2024 đến thời điểm thanh tra. Thời gian thực hiện dự kiến 45 ngày, trong quý II và quý III/2027.

Ảnh minh họa sử dụng AI.

Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ dự kiến kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực điện ảnh, trọng tâm là hoạt động cung cấp, phổ biến phim trên không gian mạng tại một số doanh nghiệp.

Các đơn vị nằm trong danh sách gồm Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Play), Công ty Cổ phần VieON, Tổng Công ty Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TV360), Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigontourist (SCTV), Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab).

Tổng Công ty Truyền thông - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT-Media/MyTV), Trung tâm Dịch vụ số MobiFone (mobiOn), Công ty Cổ phần YeaH1 Edigital, Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụ Sconnect Việt Nam và Công ty Cổ phần Quốc tế Truyền thông (International Media/TodayTV).

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2024 đến thời điểm thanh tra. Các cuộc thanh tra dự kiến triển khai trong quý I và quý II/2027.

Trong 49 cuộc thanh tra dự phòng năm 2027, Thanh tra Chính phủ đưa vào danh sách một số doanh nghiệp sở hữu website, sàn thương mại điện tử như Tiki.vn, Chotot.com, Vatgia.com, Enbac.com, Shopee.vn, Lazada.vn cùng một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử có liên quan.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc tuân thủ pháp luật về hoạt động thương mại điện tử đối với chủ sở hữu website, sàn thương mại điện tử và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2023 đến năm 2026, thời gian thực hiện dự kiến 45 ngày trong quý IV/2027. Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực công thương (Cục IX), Thanh tra Chính phủ được giao thực hiện.

Ngoài lĩnh vực thương mại điện tử, danh sách thanh tra dự phòng còn có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, trong đó có Công ty TNHH Google Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam, Công ty TNHH Truyền thông WPP (WPP Media/GroupM), Công ty Cổ phần Clever Group (CleverAds), Công ty Cổ phần PMAX, Công ty Cổ phần Novaon Digital, Công ty Cổ phần VCCorp, Công ty TNHH Dentsu Việt Nam, Công ty Cổ phần Adtima và Công ty TNHH Sáng tạo và Dịch vụ Quảng cáo Wavemaker.

Các doanh nghiệp này nằm trong kế hoạch thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quảng cáo trên mạng, trọng tâm là hoạt động cung cấp, kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam.

Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2026 đến thời điểm thanh tra. Các cuộc thanh tra dự kiến kéo dài 45 ngày, triển khai trong quý III và quý IV/2027, do Cục XI thực hiện.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cuộc thanh tra theo kế hoạch phải thực hiện việc nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu nhằm phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa và cảnh báo. Việc tiến hành thanh tra được xem xét trên cơ sở kết quả nắm tình hình, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc thuộc trường hợp cần thanh tra theo quy định.

Hoạt động thanh tra phải bảo đảm đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trình tự và thủ tục pháp luật quy định; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chính xác, khách quan, không gây cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị được thanh tra.