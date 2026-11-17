Du lịch Việt Nam thu gần 950.000 tỷ, Cục trưởng nói điều cần làm ngay

TPO - Đón khoảng 19,5 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng năm nay, du lịch Việt Nam đứng trước yêu cầu nâng chất lượng tăng trưởng. “Điều chúng ta cần là những sản phẩm có bản sắc, những dịch vụ chuyên nghiệp và những trải nghiệm khiến du khách muốn quay trở lại” - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh - cho hay.

Tại lễ công bố Giải thưởng Du lịch - Travel Awards 2026 ở Hà Nội chiều 17/11, ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - cho biết cả nước đón khoảng 19,5 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025, phục vụ khoảng 133 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 950.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đà tăng trưởng, ông Khánh đặt ra yêu cầu gia tăng giá trị kinh tế, kéo dài thời gian lưu trú, nâng mức chi tiêu và sự hài lòng của du khách. Chất lượng sản phẩm, tính chuyên nghiệp trong phục vụ và trải nghiệm khác biệt quyết định sức hút của điểm đến. “Sự tiên phong không nhất thiết nằm ở quy mô công trình hay giá thành sản phẩm”, ông Khánh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - phát biểu tại lễ công bố Travel Awards 2026 ngày 17/11 ở Hà Nội.

Theo ông Khánh, đổi mới trong du lịch có thể bắt đầu từ việc phục vụ chu đáo hơn, giúp du khách hiểu thêm văn hóa bản địa hoặc cải tiến dịch vụ để vừa thuận tiện cho khách, vừa giảm tác động đến môi trường. Giá trị của sự khác biệt cần được chứng minh bằng những gì khách thực sự được thụ hưởng. Đây cũng là kỳ vọng Cục trưởng Cục Du lịch đặt vào Travel Awards 2026, giải thưởng lần đầu do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, với chủ đề “The First Signature - Dấu ấn tiên phong”.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam mong giải thưởng tìm được những điển hình thuyết phục, kể cả sáng kiến bắt đầu từ điều nhỏ. Sự ghi nhận cần tạo động lực để doanh nghiệp cải thiện dịch vụ, điểm đến học hỏi và nhân rộng cách làm hiệu quả. “Điều chúng ta cần là những sản phẩm có bản sắc, những dịch vụ chuyên nghiệp và những trải nghiệm khiến du khách muốn quay trở lại”, ông Khánh nói.

Đại diện ban tổ chức, các đại biểu thực hiện tưới cây công bố ra mắt Giải thưởng Du lịch.

Theo ban tổ chức, giải thưởng hướng tới ghi nhận cả những nỗ lực bền bỉ nâng chất lượng dịch vụ, gìn giữ văn hóa, bảo vệ môi trường và đóng góp cho cộng đồng. Quy mô hay mức độ nhận diện thương hiệu không phải những yếu tố duy nhất được xem xét.

Travel Awards 2026 có 15 hạng mục, chia thành hai nhóm. 6 giải trụ cột dành cho điểm đến cấp tỉnh, thành phố, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, hãng hàng không du lịch và trải nghiệm du lịch.

9 giải tiên phong mở rộng sang sáng kiến bền vững, điểm đến xanh, sản phẩm sáng tạo, chuyển đổi số, làng du lịch cộng đồng, trải nghiệm ẩm thực, nhân vật du lịch, gương mặt truyền thông và chiến dịch quảng bá.

Điểm đáng chú ý là kết quả kết hợp đánh giá của hội đồng chuyên môn với khảo sát cộng đồng theo phương thức áp dụng cho từng hạng mục. Bên cạnh hồ sơ, dữ liệu từ đơn vị tham gia, chương trình thu thập phản hồi của người trực tiếp sử dụng sản phẩm, dịch vụ tại điểm đến.

Cách đánh giá này hướng tới đối chiếu thông tin do doanh nghiệp cung cấp với trải nghiệm thực tế của khách. Sau quá trình đánh giá, mỗi hạng mục lựa chọn tối đa năm đề cử để vinh danh, trong đó đề cử có kết quả cao nhất nhận danh hiệu Top 1.

﻿﻿ ﻿﻿ ﻿﻿ ﻿ ﻿ Một số điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam. Ảnh: Hồng Vĩnh, Trọng Tài, Như Ý.

Kỳ đánh giá diễn ra từ 1/10/2025 đến 30/9/2026. Riêng hạng mục Điểm đến du lịch của năm, dữ liệu được đối chiếu giữa 9 tháng đầu năm 2026 với cùng kỳ năm 2025. Lễ trao giải dự kiến tổ chức ngày 15/1/2027 tại Đà Nẵng.