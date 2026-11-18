Đạo Thành Á Đinh giống như ‘thiên đường cuối cùng ở nhân gian’

TPO - Tại Trung Quốc có một nơi được ví như "thiên đường cuối cùng ở nhân gian", mang tên Đạo Thành Á Đinh. Thiên nhiên Á Đinh rộng lớn với phong cảnh siêu đẹp. Có núi non hùng vĩ, biển hồ, rừng và đồng cỏ rộng lớn. Quả thực nơi đây ngỡ như mảnh đất thuần khiết cuối cùng trên hành tinh.

Đạo Thành Á Đinh mùa nào cũng đẹp

Á Đinh thuộc trấn Shangrila, huyện Đạo Thành, châu tự trị Cam Tư, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Là khu bảo tồn thiên nhiên 5A cấp Quốc gia của Trung Quốc, Đạo Thành Á Đinh hội tụ đầy đủ vẻ đẹp của một chốn tiên cảnh nhân gian. Mọi người thường đồn nhau rằng, Á Đinh là mảnh đất thuần khiết cuối cùng trên hành tinh xanh. Khu vực cửa ngõ tiếp giáp với Tây Tạng, được bao quanh bởi 3 ngọn núi đại diện cho Phật Giáo gồm: Chenresig (từ bi), Chana Dorje (sức mạnh) và Jampelyang (trí tuệ).

Những dãy núi tuyết trắng nổi bật trên nền trời xanh trong tại khu du lịch Đạo Thành Á Đinh, Trung Quốc. Ảnh: Hiền JP.

Khung cảnh hùng vĩ ở Đạo Thành Á Đinh.

Để lựa chọn mùa nào đẹp nhất đi đến Á Đinh chắc sẽ cực kỳ khó đưa ra quyết định. Từ tháng 4 đến tháng 6 là mùa ngắm hoa ở Đạo Thành Á Đinh. Dọc đường đi, khắp các ngọn núi và đồng bằng đều có hoa Gesang ( hoa cánh chuồn), loài hoa mỏng manh với sắc màu tím nhè nhẹ. Thời tiết cũng khá dễ chịu để ngắm nhìn thiên nhiên cũng như dạo quanh những con đường gỗ.

Tháng 7 đến tháng 9, ngắm nhìn bầu trời xanh, đồng cỏ rộng lớn và đàn gia súc, cừu ở khắp mọi nơi.

Mùa thu tại khu du lịch Á Đinh Đạo Thành hùng vĩ nhưng cũng rất nên thơ. Ảnh: Hiền JP.

Khoảng thời gian đẹp nhất đi là tháng 9, tháng 10 - mùa thu lãng mạn bởi những hàng cây lá kim vàng rực bao phủ. Nơi đây với những ngọn núi tuyết hùng vĩ, nhìn ngắm sắc vàng rực rỡ như một câu chuyện cổ tích.

Du khách có thể đến Đạo Thành Á Đinh vào tháng 11 đến tháng 3 năm sau, nhường chỗ cho mùa đông trắng xóa. Khi đó những ngọn núi phủ tuyết trắng tinh khiết, bao phủ phía dưới là những hồ nước xanh ngắt.

Dù không phải thở ô-xy do không sốc độ cao nhưng chị Kim Thoa khẳng định Á Đinh là cung trekking rất vất vả, phải có sức khỏe mới hoàn thành cung này được nhưng rất đáng đi bởi cảnh sắc đẹp siêu thực.

Góc nào Đạo Thành Á Đinh cũng đẹp, nhất là đi vào mùa thu

Trong hành trình du lịch Trung Quốc, khách du lịch thường kết hợp khám phá Á Đinh khi ghé thăm Shangri La, vùng đất huyền thoại.

Check-in ở đâu tại Đạo Thành Á Đinh?

Ba ngọn núi linh thiêng của Á Đinh: Tiên Nãi Nhật, Hạ Nặc Đa Cát và Ương Mại Dũng. Nơi được mệnh danh là linh hồn của danh lam thắng cảnh Á Đinh. Trong đó ngọn núi Tiên Nãi Nhật là một trong mười địa điểm hàng đầu đẹp nhất Trung Quốc.

Ngưu Tường Lạc Nhung: Đây là một đồng cỏ rộng lớn với ngọn núi Sanshen cao chót vót phía sau. Nơi tuyệt vời để ngắm nhìn những ngọn núi phủ tuyết trắng xếp từng tầng. Ngắm nhìn hàng trăm chú bò Yak thảnh thơi bên cánh đồng rộng lớn. Ung dung gặm cỏ bên những dòng suối uốn quanh.

Cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Ảnh: Hiền JP.

Hồ Bò Sữa: Đây là một hồ nước trên núi cao nằm ở độ cao 4.600 m so với mực nước biển. Nước hồ trong xanh, bao quanh là những ngọn núi phủ tuyết và đồng cỏ có phong cảnh vô cùng ngoạn mục.

Hồ Ngọc Trai: Nơi tốt nhất để ngắm ngọn núi Tiên Nãi Nhật. Ở mức độ 4100 m và là hồ nước đẹp nhất ở Đạo Thành Á Đinh. Du khách có thể thưởng ngoạn khung cảnh tuyệt đẹp của ngọn núi thánh phản chiếu trên mặt nước.

Những gam màu huyền bí ở Đạo Thành Á Đinh. Ảnh: Hiền JP.

Hồ Ngũ Sắc: Ở độ cao 4.700 m so với mực nước biển. Đây cũng là hồ cao nhất trong khu vực. Vì dưới đáy hồ có rất nhiều loài thực vật mọc lên nên dưới ánh sáng mặt trời sẽ có nhiều màu sắc khác nhau, vô cùng đẹp mắt.

Trùng Cổ Tự: Nằm trong Khu thắng cảnh Á Đinh được bao quanh bởi núi non. Ngôi đền cổ thiêng liêng cách Ngưu Trường Lạc Nhung khoảng 100 m. Trong đền, những bức tranh tường trong chùa mang đến sự cổ kính và huyền bí của Phật Giáo.

Thiên nhiên hùng vĩ tại Á Đinh. Ảnh: Hiền JP.

Đạo Thành Á Đinh là một trong những vùng cảnh quan núi tuyết đẹp nhất Trung Quốc, nổi tiếng với ba ngọn núi thiêng, hồ nước xanh ngọc, rừng lá kim, đồng cỏ và những thung lũng ở độ cao rất lớn.