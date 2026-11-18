Đạo Thành Á Đinh mùa nào cũng đẹp
Á Đinh thuộc trấn Shangrila, huyện Đạo Thành, châu tự trị Cam Tư, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Là khu bảo tồn thiên nhiên 5A cấp Quốc gia của Trung Quốc, Đạo Thành Á Đinh hội tụ đầy đủ vẻ đẹp của một chốn tiên cảnh nhân gian. Mọi người thường đồn nhau rằng, Á Đinh là mảnh đất thuần khiết cuối cùng trên hành tinh xanh. Khu vực cửa ngõ tiếp giáp với Tây Tạng, được bao quanh bởi 3 ngọn núi đại diện cho Phật Giáo gồm: Chenresig (từ bi), Chana Dorje (sức mạnh) và Jampelyang (trí tuệ).
Để lựa chọn mùa nào đẹp nhất đi đến Á Đinh chắc sẽ cực kỳ khó đưa ra quyết định. Từ tháng 4 đến tháng 6 là mùa ngắm hoa ở Đạo Thành Á Đinh. Dọc đường đi, khắp các ngọn núi và đồng bằng đều có hoa Gesang ( hoa cánh chuồn), loài hoa mỏng manh với sắc màu tím nhè nhẹ. Thời tiết cũng khá dễ chịu để ngắm nhìn thiên nhiên cũng như dạo quanh những con đường gỗ.
Tháng 7 đến tháng 9, ngắm nhìn bầu trời xanh, đồng cỏ rộng lớn và đàn gia súc, cừu ở khắp mọi nơi.
Khoảng thời gian đẹp nhất đi là tháng 9, tháng 10 - mùa thu lãng mạn bởi những hàng cây lá kim vàng rực bao phủ. Nơi đây với những ngọn núi tuyết hùng vĩ, nhìn ngắm sắc vàng rực rỡ như một câu chuyện cổ tích.
Du khách có thể đến Đạo Thành Á Đinh vào tháng 11 đến tháng 3 năm sau, nhường chỗ cho mùa đông trắng xóa. Khi đó những ngọn núi phủ tuyết trắng tinh khiết, bao phủ phía dưới là những hồ nước xanh ngắt.
Dù không phải thở ô-xy do không sốc độ cao nhưng chị Kim Thoa khẳng định Á Đinh là cung trekking rất vất vả, phải có sức khỏe mới hoàn thành cung này được nhưng rất đáng đi bởi cảnh sắc đẹp siêu thực.
Trong hành trình du lịch Trung Quốc, khách du lịch thường kết hợp khám phá Á Đinh khi ghé thăm Shangri La, vùng đất huyền thoại.
Check-in ở đâu tại Đạo Thành Á Đinh?
Ba ngọn núi linh thiêng của Á Đinh: Tiên Nãi Nhật, Hạ Nặc Đa Cát và Ương Mại Dũng. Nơi được mệnh danh là linh hồn của danh lam thắng cảnh Á Đinh. Trong đó ngọn núi Tiên Nãi Nhật là một trong mười địa điểm hàng đầu đẹp nhất Trung Quốc.
Ngưu Tường Lạc Nhung: Đây là một đồng cỏ rộng lớn với ngọn núi Sanshen cao chót vót phía sau. Nơi tuyệt vời để ngắm nhìn những ngọn núi phủ tuyết trắng xếp từng tầng. Ngắm nhìn hàng trăm chú bò Yak thảnh thơi bên cánh đồng rộng lớn. Ung dung gặm cỏ bên những dòng suối uốn quanh.
Hồ Bò Sữa: Đây là một hồ nước trên núi cao nằm ở độ cao 4.600 m so với mực nước biển. Nước hồ trong xanh, bao quanh là những ngọn núi phủ tuyết và đồng cỏ có phong cảnh vô cùng ngoạn mục.
Hồ Ngọc Trai: Nơi tốt nhất để ngắm ngọn núi Tiên Nãi Nhật. Ở mức độ 4100 m và là hồ nước đẹp nhất ở Đạo Thành Á Đinh. Du khách có thể thưởng ngoạn khung cảnh tuyệt đẹp của ngọn núi thánh phản chiếu trên mặt nước.
Hồ Ngũ Sắc: Ở độ cao 4.700 m so với mực nước biển. Đây cũng là hồ cao nhất trong khu vực. Vì dưới đáy hồ có rất nhiều loài thực vật mọc lên nên dưới ánh sáng mặt trời sẽ có nhiều màu sắc khác nhau, vô cùng đẹp mắt.
Trùng Cổ Tự: Nằm trong Khu thắng cảnh Á Đinh được bao quanh bởi núi non. Ngôi đền cổ thiêng liêng cách Ngưu Trường Lạc Nhung khoảng 100 m. Trong đền, những bức tranh tường trong chùa mang đến sự cổ kính và huyền bí của Phật Giáo.
Đạo Thành Á Đinh là một trong những vùng cảnh quan núi tuyết đẹp nhất Trung Quốc, nổi tiếng với ba ngọn núi thiêng, hồ nước xanh ngọc, rừng lá kim, đồng cỏ và những thung lũng ở độ cao rất lớn.
Du lịch Á Đinh bạn cần lưu ý
1. Đạo Thành Á Đinh có độ cao lớn nên hãy chuẩn bị trước để đối phó với chứng say độ cao. Bạn có thể dùng thuốc chống tăng huyết áp trước và duy trì chế độ nghỉ ngơi hợp lý.
2. Chênh lệch nhiệt độ giữa buổi sáng và buổi tối tương đối lớn nên hãy giữ ấm.
3. Khu danh lam thắng cảnh tương đối rộng và có nhiều tuyến đường đi bộ. Hãy nhớ mang giày thoải mái.
4. Khu thắng cảnh không bán đồ ăn. Tốt nhất bạn nên mang theo nước và đồ khô (sô cô la, thanh ngũ cốc và các thực phẩm có hàm lượng calo cao) đề phòng trường hợp khẩn cấp.
5. Tia cực tím rất mạnh nên chú ý chống nắng, kính râm và mũ che nắng là không thể thiếu.
6. Tôn trọng phong tục tôn giáo và văn hóa địa phương.
7. Độ cao lớn, không có chuyến bay thẳng nên dễ bị say độ cao.