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Hàng không - Du lịch

Vietjet giành cú đúp giải thưởng toàn cầu về quan hệ nhà đầu tư và chiến lược tài chính doanh nghiệp

P.V

Vietjet vừa được vinh danh với hai giải thưởng tại World Business Outlook Awards 2026, gồm “Hãng hàng không có hoạt động quan hệ nhà đầu tư tốt nhất toàn cầu 2026” (Best Investor Relations Airline – Global 2026) và “Chiến lược tài chính doanh nghiệp tốt nhất toàn cầu 2026” (Best Corporate Finance Strategy – Global 2026). Các giải thưởng ghi nhận nỗ lực của hãng trong việc nâng cao chất lượng công bố thông tin với nhà đầu tư và xây dựng chiến lược huy động vốn nhằm hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.

Với mô hình hàng không hybrid, Vietjet hợp tác với các đối tác tài chính quốc tế, đồng thời triển khai đa dạng cấu trúc tài chính nhằm phát triển đội tàu bay, mở rộng mạng bay và đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh liên quan đến hàng không. Đội ngũ quan hệ nhà đầu tư chuyên trách của hãng thường xuyên công bố các thông tin cập nhật về hoạt động kinh doanh, định hướng chiến lược, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và báo cáo ESG bằng tiếng Việt và tiếng Anh trên website quan hệ nhà đầu tư của hãng.

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Bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietjet, chia sẻ: “Mỗi quyết định đầu tư vào đội tàu bay hay mở rộng mạng bay đều là một cam kết dài hạn. Chúng tôi luôn gắn kết chiến lược huy động và phân bổ vốn với kế hoạch tăng trưởng của tập đoàn, đồng thời duy trì đối thoại thường xuyên với các nhà đầu tư về những ưu tiên chiến lược và kế hoạch hiện thực hóa các mục tiêu đó. Thông qua việc tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác tài chính quốc tế, Vietjet hướng tới củng cố năng lực cạnh tranh và nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho hành khách trên các đường bay quốc tế trong khuôn khổ mô hình hàng không hybrid”.

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Trong 9 tháng đầu năm 2026, Vietjet ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 74.385 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ, hoàn thành 86% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.721 tỷ đồng, hoàn thành 82% kế hoạch năm. Hãng đã vận chuyển hơn 20,7 triệu lượt hành khách trên 111.700 chuyến bay, khai thác 223 đường bay, bao gồm 176 đường bay quốc tế và 47 đường bay nội địa.

World Business Outlook Awards là giải thưởng thường niên do tạp chí World Business Outlook tổ chức, nhằm tôn vinh những thành tựu và đổi mới nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính trên toàn thế giới.

#Vietjet #World Business Outlook Awards

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