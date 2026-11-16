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Hàng không - Du lịch

Vietnam Airlines tìm kiếm nhân lực cho giai đoạn phát triển mới

P.V

Vietnam Airlines tổ chức Ngày hội việc làm 2026 vào ngày 29/11 tại trụ sở Tổng công ty, số 200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, Hà Nội. Chương trình giới thiệu các vị trí từ tiếp viên, học viên phi công, kỹ thuật máy bay đến dịch vụ mặt đất, thương mại và công nghệ.

Với chủ đề “Fly Your Dream – Cất cánh ước mơ”, sự kiện dự kiến thu hút đến 1.500 người tham dự. Bên cạnh Vietnam Airlines, Ngày hội có sự tham gia của gần 10 doanh nghiệp uy tín hoạt động trong lĩnh vực hàng không như Công ty Kỹ thuật máy bay (VAECO), Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS), Công ty Suất ăn hàng không Nội Bài (NCS), Công ty Đào tạo Bay Việt (VFT)...

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Vietnam Airlines đẩy mạnh tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ

Đây là năm thứ hai Vietnam Airlines tổ chức ngày hội việc làm. So với năm 2025 chủ yếu giới thiệu và định hướng nghề nghiệp, chương trình năm nay tập trung tuyển dụng trực tiếp. Ứng viên có thể nộp hồ sơ, sơ tuyển hoặc phỏng vấn tại chỗ tùy yêu cầu từng vị trí.

Ngoài tiếp viên và học viên phi công, các đơn vị tìm kiếm kỹ sư, thợ bảo dưỡng máy bay, nhân viên phục vụ hành khách, khai thác hàng hóa, lái và vận hành trang thiết bị mặt đất, đầu bếp suất ăn hàng không. Riêng tiếp viên, Vietnam Airlines có kế hoạch tuyển 1.000 người trong năm 2026.

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Ngày hội việc làm Vietnam Airlines 2026 mở ra cơ hội nghề nghiệp đa dạng trong hệ sinh thái hàng không, từ khai thác bay, kỹ thuật đến dịch vụ và công nghệ

Khối chuyên môn cần nhân sự phân tích dữ liệu bay, kế hoạch đường bay, quản trị doanh thu, chuyển đổi số và an toàn chất lượng. Các công việc này mở thêm lựa chọn cho người học kỹ thuật, kinh tế, công nghệ, ngoại ngữ và dịch vụ.

Ngày hội dành cho người đã tốt nghiệp, người có kinh nghiệm đang tìm việc và học sinh, sinh viên muốn tìm hiểu ngành hàng không. Người tham dự được tư vấn về tiêu chuẩn tuyển chọn, chế độ đãi ngộ và lộ trình nghề nghiệp.

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Ngày hội việc làm Vietnam Airlines 2026 mở ra cơ hội gia nhập đội ngũ tiếp viên cho những ứng viên yêu thích ngành hàng không

Tại các khu vực trải nghiệm, phi công, tiếp viên, kỹ sư và cán bộ các đơn vị sẽ trao đổi về công việc thực tế, yêu cầu chuyên môn và quá trình đào tạo. Qua đó, người tìm việc có thêm thông tin trước khi ứng tuyển; học sinh, sinh viên có cơ sở lựa chọn hướng học tập.

Hàng không giữ vai trò kết nối du lịch, thương mại, logistics và đầu tư giữa các thị trường. Riêng với du lịch, theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 10 tháng năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không đạt 16,3 triệu lượt, chiếm 83,2% tổng lượng khách quốc tế và tăng 11,5% so với cùng kỳ.

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Ngày hội việc làm Vietnam Airlines 2025 thu hút đông đảo ứng viên tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp trong ngành hàng không

Cùng với đầu tư máy bay và hạ tầng, ngành cần đội ngũ đủ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu vận chuyển, bảo đảm khai thác an toàn, hiệu quả. Theo các nghiên cứu của IATA và ICAO, mỗi việc làm trực tiếp trong ngành hàng không hỗ trợ tạo ra 6-7 việc làm gián tiếp. Chuẩn bị nhân lực vì vậy còn góp phần hỗ trợ việc làm ở các lĩnh vực liên quan và năng lực vận tải phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: “Để thực hiện các kế hoạch phát triển trong những năm tới, Vietnam Airlines cần chuẩn bị đội ngũ nhân lực từ sớm, đặc biệt ở những vị trí đòi hỏi thời gian đào tạo và tích lũy kinh nghiệm. Qua Ngày hội việc làm, chúng tôi mong muốn gặp gỡ những người trẻ có năng lực, yêu thích ngành hàng không và sẵn sàng gắn bó lâu dài. Đây cũng là dịp để các ứng viên hiểu rõ hơn về công việc và có cơ hội tham gia tuyển chọn trực tiếp”.

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Các hoạt động tư vấn, giao lưu tại Ngày hội việc làm 2025 giúp người trẻ định hướng nghề nghiệp và tìm hiểu môi trường làm việc tại Vietnam Airlines

Năm 2026, Vietnam Airlines được Tạp chí HR Asia trao giải “HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026” (Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026). Kết quả dựa trên khảo sát độc lập đối với người lao động về mức độ gắn kết, văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc và chính sách phát triển con người.

Tuyển dụng và đào tạo là một phần trong kế hoạch phát triển đội ngũ của hãng, phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và trở thành hãng hàng không 5 sao vào năm 2030.

Tìm hiểu thông tin chi tiết về Ngày hội việc làm 2026 tại đây.

#Vietnam Airlines #Ngày hội việc làm

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