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Hàng không - Du lịch

Ông chú bán khăn phải đóng cửa hàng vì 'đẹp như idol Hàn Quốc'

Nổi tiếng nhờ ngoại hình và những câu khuyên khách đừng mua hàng, ông chú bán khăn tại chợ Namdaemun (Seoul) thu hút đám đông đến mức nhiều lần phải đóng cửa gian hàng vì quá tải.

Nổi tiếng nhờ ngoại hình và những câu khuyên khách đừng mua hàng, ông chú bán khăn tại chợ Namdaemun (Seoul) thu hút đám đông đến mức nhiều lần phải đóng cửa gian hàng vì quá tải.

Người bán khăn choàng tại chợ Namdaemun (Seoul) bất ngờ nổi tiếng sau khi các video về anh lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: SBS News.
Người bán khăn choàng tại chợ Namdaemun (Seoul) bất ngờ nổi tiếng sau khi các video về anh lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: SBS News.

Giữa buổi sáng, con hẻm chính tại chợ Namdaemun ở Seoul, Hàn Quốc, được bao quanh bởi nhân viên an ninh tư nhân và cảnh sát. Dòng người xếp hàng sau hàng rào chắn, nhích từng bước về phía trước, tay cầm những tấm vé đánh số. Phần lớn khách là phụ nữ trung niên, đã chờ hơn một tiếng, theo The Guardian.

Phía trước họ, một tiểu thương đang bán khăn với giá 10.000 won (khoảng 6,8 USD) cho 6 chiếc, tương đương hơn 1 USD mỗi chiếc. Người đàn ông được biết đến với biệt danh "Scarf Ajeossi", nghĩa là "ông chú bán khăn", trở thành hiện tượng trên khắp Hàn Quốc nhờ ngoại hình có phần ưa nhìn và cách bán hàng lạ lùng: liên tục khuyên khách đừng mua.

"Đừng tiêu tiền của cô", ông đùa với khách, rồi nói thêm: "Món này không hợp với cô đâu".

Namdaemun là khu chợ truyền thống lâu đời và lớn nhất Hàn Quốc, gồm nhiều con hẻm nằm cạnh cổng phía Nam của Seoul, nơi tạo nên tên gọi của khu chợ. Từ lâu, nơi đây nổi tiếng với cách bán hàng mời chào trực tiếp, sôi nổi.

Đám đông tràn ra con hẻm bên cạnh gian hàng của ông chú bán khăn nổi tiếng ở chợ Namdaemun, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: The Guardian.
Đám đông tràn ra con hẻm bên cạnh gian hàng của ông chú bán khăn nổi tiếng ở chợ Namdaemun, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: The Guardian.

Người đàn ông không công khai tên thật nên nhiều biệt danh được dùng để gọi ông. Ngoài "ông chú bán khăn", khách hàng còn gọi ông là "Scarfrio", cách ghép vui giữa từ "scarf" (khăn) và tên tài tử Leonardo DiCaprio, nhằm nói đến ngoại hình và sức hút của ông.

Sức hút trên mạng nhanh chóng kéo đông người đến gian hàng tại chợ Namdaemun. Nhiều người từ các địa phương khác cũng tìm đến để gặp trực tiếp người bán, mua khăn và chụp ảnh cùng ông.

Lượng khách tăng đột biến khiến khu vực quanh gian hàng thường xuyên đông nghịt, gây lo ngại về an toàn và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các tiểu thương lân cận. Cảnh sát nhiều lần được điều động để điều tiết đám đông. Người bán cũng phải tạm đóng cửa gian hàng để kiểm tra các điều kiện an toàn.

Gian hàng tiếp tục ngừng hoạt động nhiều lần khi người hâm mộ vẫn kéo đến. Cảnh sát có mặt để giải tán những người tụ tập bên ngoài. Một số tiểu thương hoan nghênh lượng khách tăng thêm nhờ sức hút của người bán khăn, trong khi những người khác phàn nàn đám đông cản trở lối ra vào cửa hàng.

Người đàn ông sau đó ngừng công khai giờ hoạt động và xin lỗi các tiểu thương xung quanh vì những bất tiện do lượng khách gây ra.

Nhân viên an ninh đứng bên ngoài gian hàng của ông chú bán khăn tại chợ Namdaemun, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: The Guardian.
Nhân viên an ninh đứng bên ngoài gian hàng của ông chú bán khăn tại chợ Namdaemun, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: The Guardian.

Sau khi mở cửa hàng trực tuyến Namdaemun Dadaguri trên nền tảng Naver Smart Store của Hàn Quốc, người bán nhanh chóng tiêu thụ hết toàn bộ sản phẩm.

Phần mô tả sản phẩm trên cửa hàng cũng có lời khuyên khách không nên chi tiêu quá mức. Người bán cho biết mở cửa hàng trực tuyến sau khi nhận được nhiều đề nghị từ khách hàng, trong bối cảnh lượng người tìm đến gian hàng trực tiếp ngày càng đông, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Tính đến sáng 12/11, cửa hàng ghi nhận hơn 150.000 lượt truy cập, trong đó riêng ngày này có hơn 85.700 lượt, theo truyền thông Hàn Quốc. Khách hàng có thể mua 6 chiếc khăn với giá 10.000 won (khoảng 7,5 USD), chưa gồm 3.000 won phí giao hàng.

Du khách xếp hàng, chờ mua khăn của ông chú nổi tiếng tại chợ Namdaemun, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: The Guardian.
Du khách xếp hàng, chờ mua khăn của ông chú nổi tiếng tại chợ Namdaemun, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: The Guardian.

Tuy nhiên, khác với hình thức mua trực tiếp tại chợ Namdaemun, khách đặt hàng trực tuyến không được tự chọn mẫu. Người bán sẽ lựa chọn 6 thiết kế rồi gửi đến người mua.

Dù nhận được nhiều sự chú ý, người bán vẫn giữ quan điểm khuyên mọi người tránh chi tiêu không cần thiết, kể cả khi nhận được sự ủng hộ tài chính từ người theo dõi trên mạng.

Znews

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#bán khăn #chợ Namdaemun

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