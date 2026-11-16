Gia Lai: Chấp thuận dự án khu nhà ở sinh thái hơn 11.400 tỷ ven đầm Thị Nại

TPO - Dự án khu nhà ở sinh thái Thị Nại Eco Bay quy mô gần 120 ha, tổng vốn hơn 11.430 tỷ đồng, dự kiến quý IV/2030 hoàn thành và đi vào hoạt động.

Ngày 16/11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở sinh thái Thị Nại Eco Bay, vốn đầu tư hơn 11.430 tỷ đồng.

Theo đó, nhà đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Thị Nại Eco Bay, trụ sở ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Khu vực triển khai dự án.

Theo quy hoạch, dự án hướng đến xây dựng khu đô thị sinh thái tích hợp nhiều chức năng như nhà ở, giáo dục, y tế, thương mại - dịch vụ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, hội nghị, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng. Quy mô dân số dự kiến khoảng 6.400 người.

Khu vực triển khai dự án nằm trên địa bàn 2 phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông. Diện tích đất sử dụng hơn 117 ha, trong đó diện tích đất gần 53 ha và diện tích mặt nước và rừng ngập mặn là hơn 65 ha.

Về cơ cấu nhà ở, dự án bố trí 793 lô nhà ở thấp tầng trên diện tích khoảng 23,9ha, chia thành 4 loại với diện tích mỗi lô từ 150-1.000m².

Dự án dự kiến triển khai từ quý IV/2026 và hoàn thành, đưa vào hoạt động trong quý IV/2030.

Theo quyết định, sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư triển khai dự án đảm bảo sự phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm bố trí đủ vốn để thực hiện dự án; đồng thời nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.

Thực hiện đúng cam kết việc giữ lại và trồng mới cây xanh rừng ngập mặn (quy mô khoảng 9,88 ha) nhằm bảo vệ bờ đầm, tạo hành lang sinh thái lọc nước tự nhiên và duy trì bãi sinh sản cho các loài thủy hải sản. Đồng thời, kiểm soát hoạt động thi công san lấp, nạo vét và xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi xả ra đầm tránh làm suy giảm chất lượng nước và ảnh hưởng tiêu cực đến sinh vật thủy sinh.

Sau 12 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan quản lý đầu tư mà không có lý do chính đáng sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư.