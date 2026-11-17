Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đẩy mạnh khai thác nguồn khách thông qua các doanh nghiệp lữ hành

Trong bối cảnh du lịch Quảng Ninh tăng trưởng mạnh mẽ và đặc khu Vân Đồn đang có thêm những xung lực mới từ hạ tầng, quy hoạch và thể chế, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp lữ hành uy tín nhằm khai thác nguồn khách cho khu nghỉ dưỡng, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo du lịch địa phương.

Đại diện chủ đầu tư và các doanh nghiệp lữ hành tham gia Lễ ký kết hợp tác chiến lược.

Cú bắt tay hướng đến đôi bên cùng có lợi

Ngày 16/11/2026, Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về khai thác nguồn khách du lịch cho Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đã diễn ra tại Hà Nội. Tham gia Lễ ký kết có đại diện chủ đầu tư (Tập đoàn Everland) cùng 7 doanh nghiệp lữ hành uy tín trên thị trường hiện nay, gồm Joie Travel, Golden Sea Travel, FantaSea Travel & Event, Vietrend Travel, Ngọc Dương Travel, VinTravel và Postum Travel.

Theo Thỏa thuận được ký kết, các doanh nghiệp lữ hành trên đây sẽ đồng hành cùng chủ đầu tư trong việc khai thác nguồn khách sử dụng dịch vụ lưu trú tại Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn thông qua các sản phẩm tour trọn gói (kết hợp lưu trú, nghỉ dưỡng, giải trí và tham quan trải nghiệm). Khách hàng mục tiêu là các khách du lịch trong nước và quốc tế, đặc biệt là nhóm khách gia đình, khách đoàn và khách M.I.C.E.

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn là Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp do Tập đoàn Everland làm chủ đầu tư và được quản lý, vận hành bởi Tập đoàn Centara Hotels & Resorts (Thái Lan). Tổ hợp cung cấp hơn 2.200 phòng khách sạn và căn hộ lưu trú tiêu chuẩn 5 sao, cùng với hệ thống dịch vụ, tiện ích khép kín gồm trung tâm thương mại, nhà hàng, bể bơi vô cực, bể bơi bốn mùa, rạp chiếu phim, khu tập gym, spa, khu vui chơi trẻ em... Đặc biệt, Trung tâm Hội nghị quốc tế nằm trong tổ hợp được đầu tư đồng bộ, hiện đại, với hệ thống phòng họp đa năng, hội trường, ballroom có sức chứa lên đến 1500 chỗ ngồi, đáp ứng nhu cầu tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, sự kiện văn hóa, giải trí, M.I.C.E. Giai đoạn 1 của Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn quy mô gần 1.000 phòng lưu trú đã được khai trương chính thức từ đầu tháng 10/2026.

Việc hợp tác chiến lược giữa chủ đầu tư và các doanh nghiệp lữ hành uy tín giúp làm gia tăng lượng du khách đến lưu trú, nghỉ dưỡng tại Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn và tham quan, trải nghiệm các điểm du lịch nổi tiếng tại Vân Đồn và vịnh Bái Tử Long.

Ở chiều ngược lại, nguồn cung phòng lưu trú số lượng lớn đi kèm các dịch vụ cao cấp của dự án cùng với thỏa thuận đồng hành lâu dài với chủ đầu tư sẽ là tiền đề cho các doanh nghiệp lữ hành chủ động thiết kế các gói sản phẩm lưu trú đa dạng, phù hợp với từng nhóm khách hàng mục tiêu. Sự hợp tác này không chỉ giúp gia tăng lượng khách, mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách tại Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Qua đó, từng bước đưa Vân Đồn trở thành điểm đến du lịch trải nghiệm bốn mùa, có sức hấp dẫn quanh năm đối với khách du lịch trong nước và quốc tế.

Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn.

Đón đầu cơ hội bứt phá của thị trường du lịch Vân Đồn

Sức cộng hưởng của mối quan hệ hợp tác chiến lược này còn được gia tăng mạnh mẽ nhờ lợi thế kết nối đồng bộ của hệ thống hạ tầng giao thông và du lịch hiện đại bao quanh Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Nằm tại tâm điểm giao thương của đặc khu Vân Đồn, dự án hưởng lợi trực tiếp mạng lưới hạ tầng đồng bộ gồm Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, Bến cảng Quốc tế Ao Tiên cùng hệ thống cao tốc liên vùng kết nối các trung tâm kinh tế lớn phía Bắc. Đây là nền tảng thuận lợi để các doanh nghiệp lữ hành thiết kế các sản phẩm du lịch kết hợp linh hoạt giữa đường bộ, đường hàng không và đường biển, đưa du khách từ nhiều thị trường trọng điểm trong nước và quốc tế đến thẳng Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn.

Đặc biệt, vịnh Bái Tử Long sở hữu quần thể hơn 600 hòn đảo lớn nhỏ, tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ với những dãy núi đá vôi trùng điệp, làn nước xanh trong và hệ sinh thái biển đảo phong phú. Đây là điều kiện lý tưởng để tích hợp các sản phẩm du lịch kết hợp giữa nghỉ dưỡng, giải trí, hội nghị, hội thảo và tham quan trải nghiệm, khám phá thiên nhiên, góp phần giữ chân du khách dài ngày.

Những năm gần đây, thị trường du lịch Quảng Ninh nói chung và Vân Đồn nói riêng tiếp tục chứng kiến tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Theo báo cáo của UBND đặc khu Vân Đồn, lũy kế 10 tháng năm 2026, địa phương đón khoảng 3,087 triệu lượt khách (bằng 151,1% so với cùng kỳ); tổng doanh thu du lịch ước đạt 6.077 tỷ đồng (bằng 186,6% so với cùng kỳ năm trước).

Những con số này phản ánh sức hút ngày càng lớn của điểm đến Vân Đồn, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu phát triển hệ thống cơ sở lưu trú cao cấp cùng các sản phẩm, dịch vụ du lịch đẳng cấp. Điều này đòi hỏi sự góp mặt của nhiều nhà đầu tư với các dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn mang tầm vóc khu vực và quốc tế tại Vân Đồn. Bên cạnh đó, cần có sự đồng hành giữa chủ đầu tư và các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước để hình thành hệ sinh thái du lịch đồng bộ với các sản phẩm du lịch hấp dẫn nhằm khai thác tối đa tiềm năng và dư địa tăng trưởng của thị trường du lịch Vân Đồn.

Du thuyền Crystal Holidays Cruise đưa du khách khám phá vịnh Bái Tử Long.

Tập đoàn Everland là một trong những đơn vị tiên phong phát triển cơ sở hạ tầng lưu trú và hệ sinh thái du lịch tại Vân Đồn. Thời gian qua, Tập đoàn đã triển khai chuỗi hoạt động liên kết thị trường điểm đến Vân Đồn, từ hợp tác chiến lược với Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn (tháng 7/2025) đến xúc tiến mở các đường bay thuê chuyến quốc tế từ thị trường Đông Bắc Á (tháng 6/2026). Sự kiện Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp lữ hành ngày 16/11 là bước chạy đà chuẩn bị cho việc đón khách du lịch đến với Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn nói riêng đặc khu Vân Đồn nói chung và trong mùa cao điểm cuối năm 2026 và đầu năm 2027./.