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1.000 drone, pháo hoa nghệ thuật sắp trình diễn tại An Giang

Nhật Huy

TPO - Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 22-24/11, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và xúc tiến đầu tư. Điểm nhấn của lễ khai mạc là màn trình diễn 1.000 drone light kết hợp pháo hoa nghệ thuật tại phường Rạch Giá.

Chiều 16/11, tỉnh An Giang họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Festival Dòng xanh An Giang - lần thứ I, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Theo kế hoạch, Festival diễn ra trong 3 ngày, từ 22-24/11 tại phường Rạch Giá, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Lễ khai mạc vào tối 22/11, tại Quảng trường Trần Quang Khải.

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Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - thông tin về Festival Dòng xanh An Giang - lần thứ I.

Điểm nhấn của chương trình khai mạc là màn trình diễn 1.000 drone light, tái hiện 10 hình ảnh nghệ thuật trên bầu trời, kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật. Chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ Festival, tỉnh An Giang tổ chức Hội chợ triển lãm Nông nghiệp - Du lịch kết hợp không gian ẩm thực, mua sắm với khoảng 300 gian hàng, kéo dài đến ngày 29/11. Các hoạt động khác gồm: Không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, biểu diễn âm nhạc đường phố, giải chạy bộ, diễu hành trang phục truyền thống và chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân với vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh”.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, Festival còn có hội thảo, các chương trình xúc tiến, kêu gọi đầu tư. Đáng chú ý, hội thảo chuyên đề thu hút đầu tư phát triển các dự án lấn biển và hạ tầng trọng điểm của tỉnh dự kiến có sự tham gia của 80 nhà đầu tư tiềm năng cùng 5 chuyên gia.

Dịp này, tỉnh An Giang phối hợp đăng cai tổ chức “Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất năm 2026” với các hoạt động triển lãm, giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa các tỉnh, thành phố; trưng bày và giới thiệu sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm OCOP của các địa phương, doanh nghiệp...

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Pháo hoa nghệ thuật sẽ trình diễn tại Festival Dòng xanh An Giang. Ảnh minh họa.

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết Festival Dòng xanh An Giang nhằm tôn vinh, giới thiệu và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp; tăng cường sự gắn kết, tinh thần đoàn kết giữa các cộng đồng dân cư. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất An Giang với những tiềm năng, lợi thế và bản sắc văn hóa đặc trưng, từ đồng bằng, sông nước đến biển đảo; nơi các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm cùng chung sống, đoàn kết và gìn giữ những giá trị truyền thống.

“Việc tổ chức Festival không chỉ dừng lại ở các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ nhân dân mà còn hướng đến mục tiêu quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư...”, ông Phước nói.

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