TPO - Sau nhiều năm bị hàng quán, công trình xây dựng tự phát bao vây, nhà thờ đổ Hải Lý, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình đã được trả lại không gian thông thoáng bên bờ biển. Việc tháo dỡ các công trình lộn xộn không chỉ làm thay đổi diện mạo khu vực mà còn mở ra cơ hội chỉnh trang, bảo tồn và phát huy giá trị di tích gần 100 năm tuổi.
TPO - Tại Trung Quốc có một nơi được ví như "thiên đường cuối cùng ở nhân gian", mang tên Đạo Thành Á Đinh. Thiên nhiên Á Đinh rộng lớn với phong cảnh siêu đẹp. Có núi non hùng vĩ, biển hồ, rừng và đồng cỏ rộng lớn. Quả thực nơi đây ngỡ như mảnh đất thuần khiết cuối cùng trên hành tinh.
TPO - UBND tỉnh Tuyên Quang đề xuất mức thu 30.000 đồng/người/đêm đối với khách du lịch lưu trú tại khu vực Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.
Vietnam Airlines vừa trao biên bản ghi nhớ hợp tác với Guangdong Meiya Tourism Technology Group Corporation Limited (Meiya), với tổng giá trị hợp tác ước tính 20 triệu USD trong giai đoạn 2027-2031, hướng tới ứng dụng công nghệ để phát triển nguồn khách giữa Việt Nam và Trung Quốc.
TPO - Một hướng dẫn viên du lịch phản ánh việc người chèo đò tại khu du lịch Tam Cốc, Ninh Bình chạy theo, níu tay du khách nước ngoài để đòi tiền tip sau hành trình tham quan. Sự việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình xác minh làm rõ.
TPO - Thiết kế mới lan can bờ biển đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang gây nhiều ý kiến trái chiều về tính thẩm mỹ và sự hài hòa với cảnh quan biển.
Trong bối cảnh du lịch Quảng Ninh tăng trưởng mạnh mẽ và đặc khu Vân Đồn đang có thêm những xung lực mới từ hạ tầng, quy hoạch và thể chế, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp lữ hành uy tín nhằm khai thác nguồn khách cho khu nghỉ dưỡng, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo du lịch địa phương.
Thái Nguyên không chỉ nổi tiếng với danh xưng “Đệ nhất danh trà” mà còn hấp dẫn bởi những điểm đến sinh thái, từ vùng chè Tân Cương đến hồ Ghềnh Chè, gắn với trải nghiệm văn hóa và khám phá thiên nhiên.
TPO - Dự án khu nhà ở sinh thái Thị Nại Eco Bay quy mô gần 120 ha, tổng vốn hơn 11.430 tỷ đồng, dự kiến quý IV/2030 hoàn thành và đi vào hoạt động.
TPO - Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 22-24/11, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và xúc tiến đầu tư. Điểm nhấn của lễ khai mạc là màn trình diễn 1.000 drone light kết hợp pháo hoa nghệ thuật tại phường Rạch Giá.
Vietjet vừa được vinh danh với hai giải thưởng tại World Business Outlook Awards 2026, gồm “Hãng hàng không có hoạt động quan hệ nhà đầu tư tốt nhất toàn cầu 2026” (Best Investor Relations Airline – Global 2026) và “Chiến lược tài chính doanh nghiệp tốt nhất toàn cầu 2026” (Best Corporate Finance Strategy – Global 2026). Các giải thưởng ghi nhận nỗ lực của hãng trong việc nâng cao chất lượng công bố thông tin với nhà đầu tư và xây dựng chiến lược huy động vốn nhằm hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.
Vietnam Airlines tổ chức Ngày hội việc làm 2026 vào ngày 29/11 tại trụ sở Tổng công ty, số 200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, Hà Nội. Chương trình giới thiệu các vị trí từ tiếp viên, học viên phi công, kỹ thuật máy bay đến dịch vụ mặt đất, thương mại và công nghệ.
Từ những cuộc gặp gỡ với động vật mang tính biểu tượng, những bãi biển nổi tiếng đến hành trình khám phá miền quê, nông trại và thiên nhiên ngoạn mục, Sydney cùng bang New South Wales mang đến vô vàn trải nghiệm để cả gia đình cùng tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.
Nổi tiếng nhờ ngoại hình và những câu khuyên khách đừng mua hàng, ông chú bán khăn tại chợ Namdaemun (Seoul) thu hút đám đông đến mức nhiều lần phải đóng cửa gian hàng vì quá tải.
Cùng hạng phòng và ngày lưu trú, giá đặt phòng trên điện thoại có thể thấp hơn máy tính nhờ ưu đãi dành riêng cho thiết bị di động. Tuy nhiên, mức giá này chưa chắc là lựa chọn rẻ nhất.
TPO - Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết sự cố khiến hàng nghìn chuyến bay tại Mỹ bị đình trệ bắt nguồn từ hoạt động bảo trì định kỳ hệ thống viễn thông. Tuy nhiên, tình trạng gián đoạn hàng không vẫn kéo dài, trong khi giới chức thừa nhận hệ thống kiểm soát không lưu của nước này đã xuống cấp nghiêm trọng.
TPO - Phiên chợ Cơ Tu thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là khách quốc tế đến khám phá văn hóa, ẩm thực bản địa, trải nghiệm đời sống đồng bào Cơ Tu giữa núi rừng Đà Nẵng.