Vietnam Airlines xúc tiến hợp tác 20 triệu USD tại Trung Quốc, sắp mở đường bay Hà Nội - Hàng Châu

Vietnam Airlines vừa trao biên bản ghi nhớ hợp tác với Guangdong Meiya Tourism Technology Group Corporation Limited (Meiya), với tổng giá trị hợp tác ước tính 20 triệu USD trong giai đoạn 2027-2031, hướng tới ứng dụng công nghệ để phát triển nguồn khách giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Lễ trao diễn ra ngày 17/11 tại Diễn đàn Kết nối Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Vùng Vịnh lớn, Trung Quốc ở Thâm Quyến. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 và các hoạt động tại Trung Quốc.

Đẩy mạnh công nghệ để phát triển thị trường

Theo biên bản ghi nhớ, Vietnam Airlines và Meiya, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ vé máy bay tại Trung Quốc, sẽ nghiên cứu ứng dụng công nghệ số để thúc đẩy trao đổi khách hai chiều.

Nội dung hợp tác gồm tích hợp các giải pháp số trong dịch vụ vé máy bay, công nghệ phân phối và bán lẻ hàng không mới; khai thác dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao hiệu quả xử lý giao dịch và chất lượng phục vụ.

Với tổng giá trị hợp tác ước tính 20 triệu USD trong giai đoạn 2027-2031, hai bên còn hướng tới kết nối các nền tảng đặt vé máy bay, khách sạn và quản lý chuyến đi công tác, giúp khách hàng sử dụng dịch vụ quốc tế thuận tiện hơn.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, cho biết: “Với vai trò Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, chúng tôi xác định trách nhiệm kết nối đất nước với các thị trường quốc tế, tạo thuận lợi cho du lịch, đầu tư và giao thương. Hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước cần đi vào những lĩnh vực cụ thể, cùng đầu tư phát triển thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Với Meiya, chúng tôi hướng tới đẩy mạnh công nghệ vào hoạt động kinh doanh, tăng năng suất và chất lượng phục vụ, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng đi lại giữa Việt Nam và Trung Quốc”.

Trước đó, Vietnam Airlines đã ký nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác tại Trung Quốc với tổng giá trị ước tính 50 triệu USD trong giai đoạn 2026-2030. Trong lĩnh vực hành khách, thỏa thuận với Beijing Shuozoujiuzou Technology Co., Ltd tập trung phát triển nguồn khách hai chiều. Ở mảng hàng hóa, hợp tác với Shanghai Wan Jun Aviation Service Co., Ltd hướng tới mở rộng mạng lưới bán hàng, chia sẻ tải cung ứng và nâng cao hiệu quả vận chuyển quốc tế.

Thêm đường bay Hà Nội - Hàng Châu từ ngày 22/11

Cùng với phát triển quan hệ đối tác tại Trung Quốc, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Hàng Châu từ ngày 22/11/2026 bằng máy bay Airbus A321, thời gian bay 3 giờ, với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ Hai, thứ Năm, thứ Sáu và Chủ nhật.

Hàng Châu là điểm đến thứ tư tại Trung Quốc trong mạng bay thẳng của Vietnam Airlines, sau Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu. Với đường bay mới, hãng khai thác tổng cộng 7 đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM với 4 thành phố này.

Là thủ phủ tỉnh Chiết Giang, Hàng Châu nổi tiếng với Tây Hồ, trà Long Tỉnh và văn hóa Giang Nam, đồng thời là một trung tâm kinh tế, công nghệ và thương mại điện tử của Trung Quốc. Kết nối trực tiếp từ Hà Nội đáp ứng nhu cầu du lịch, đi lại công tác, gặp gỡ đối tác và khảo sát thị trường. Hành khách cũng có thể kết hợp hành trình tới Thượng Hải và các đô thị thuộc vùng đồng bằng sông Dương Tử.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 10 tháng năm 2026, Trung Quốc là thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất đến Việt Nam, với gần 4,4 triệu lượt. Quy mô thị trường cùng nhu cầu đi lại phục vụ thương mại, đầu tư tạo dư địa để Vietnam Airlines phát triển nguồn khách hai chiều và thu hút khách nối chuyến qua Việt Nam.

Trong năm 2026, Vietnam Airlines bổ sung các điểm đến quốc tế gồm Amsterdam (Hà Lan), Colombo (Sri Lanka), Phuket (Thái Lan), Ahmedabad (Ấn Độ) và Hàng Châu (Trung Quốc), đồng thời tăng tần suất tại nhiều thị trường trọng điểm. Mở rộng mạng bay gắn với phát triển nguồn khách giúp hãng nâng cao hiệu quả khai thác, thúc đẩy du lịch và giao thương quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước.