Lan can mới ven biển Nha Trang gây tranh luận về thẩm mỹ

TPO - Thiết kế mới lan can bờ biển đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang gây nhiều ý kiến trái chiều về tính thẩm mỹ và sự hài hòa với cảnh quan biển.

Ngày 17/11, ghi nhận của PV Tiền Phong, tại tuyến đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, các công nhân đang tiếp tục tháo dỡ hệ thống lan can cũ dọc bờ biển để triển khai thi công lan can mới.

Công nhân đang phá dỡ lan can cũ trên đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang.

Động thái này được thực hiện sau khi UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh (chủ đầu tư) tiếp tục thi công hệ thống lan can dọc đường Phạm Văn Đồng thuộc dự án Nâng cấp lan can bờ sông, bờ biển Nha Trang theo thiết kế đã được phê duyệt.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đề xuất điều chỉnh thiết kế của chủ đầu tư với mục đích tăng tính mỹ quan đô thị chưa có đủ căn cứ để thực hiện.

Trước đó, đầu tháng 11, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh kiểm tra, rà soát toàn bộ quá trình đề xuất dự án, thiết kế các hạng mục; đồng thời đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu mỹ quan đô thị của công trình.

Hệ thống lan can mới đoạn đã xây xong.

Sau quá trình rà soát, chủ đầu tư đề xuất 3 phương án điều chỉnh thiết kế nhằm tăng tính thẩm mỹ. Tuy nhiên, qua xem xét, UBND tỉnh Khánh Hòa nhận thấy các phương án này chưa có đủ cơ sở để triển khai. Do đó, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục thi công theo thiết kế đã được phê duyệt.

Hệ thống lan can cũ dọc bờ biển đường Phạm Văn Đồng được xây dựng hơn 10 năm trước. Qua thời gian sử dụng và chịu tác động trực tiếp của môi trường biển, công trình đã xuống cấp, một số vị trí bê tông bong tróc, lộ lõi thép hoen gỉ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Thiết lan can mới nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Tháng 6/2021, UBND TP. Nha Trang (cũ) thống nhất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp lan can bờ sông, bờ biển, trong đó có đoạn đường Phạm Văn Đồng. Dự án hướng đến mục tiêu thay mới, kiên cố hóa và chỉnh trang hệ thống lan can dọc các tuyến đường ven biển, bờ sông trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án sau đó bị gián đoạn vì nhiều lý do. Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, dự án được giao cho Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Khi hệ thống lan can mới dần thành hình, công trình nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ người dân. Trong đó, không ít ý kiến cho rằng thiết kế mới chưa đẹp, có phần thô và nặng nề, chưa tương xứng với cảnh quan khu vực ven vịnh Nha Trang. "Nha Trang cần một bờ kè có bản sắc, chứ không chỉ là một bức tường bê tông ngăn cách đất liền với biển", ông Trường - người dân phường Nha Trang - chia sẻ.

Một đoạn lan can cũ chưa được tháo dỡ.

Một số người dân khác cho rằng thiết kế lan can cũ vẫn có nét đẹp riêng. Dù công trình đã xuống cấp, việc cải tạo, gia cố và sửa chữa có thể là phương án đáng cân nhắc thay vì xây mới hoàn toàn. "Tôi cho rằng để nguyên lan can cũ nhìn có tính thẩm mỹ và chắc chắn hơn. Nhất là nó có hồn hơn loại mới xây nhiều. Gần 14 tỷ đồng cho một dự án mà theo tôi chưa thực sự cần thiết", chị Quyên - người dân phường Bắc Nha Trang - bày tỏ.

Cũng có ý kiến cho rằng việc thay mới là cần thiết khi hệ thống cũ đã bị ăn mòn, hư hỏng do tác động của nước biển, không còn bảo đảm an toàn. Ông Năng - người dân phường Bắc Nha Trang - cho biết những ngày qua, câu chuyện xây dựng gần 2km lan can dọc đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ Hòn Chồng đến Ba Làng, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Công nhân đang tiếp tục thi công sau khi công trình bị tạm dừng vì nhận được nhiều ý kiến của người dân.

Theo ông Năng, nếu nhìn lại toàn bộ quá trình từ lan can cũ, giai đoạn thi công đến công trình mới hoàn thành, có thể thấy mỗi phương án đều có những ưu điểm và hạn chế riêng. Theo ông Năng, hệ thống lan can cũ được xây dựng trong điều kiện khu vực này là tuyến đường lấn biển, bãi hẹp, thường xuyên chịu tác động của sóng biển. Qua nhiều năm, nước mặn ngấm vào kết cấu khiến lõi thép bị ăn mòn, bê tông bong vỡ từng mảng. Vì vậy, việc thay mới để bảo đảm an toàn là hợp lý.

Tuy nhiên, ông Năng cũng cho rằng hệ thống lan can mới dù có kết cấu lớn, chắc chắn hơn nhưng thiết kế khá dày, tạo cảm giác bí bách và phần nào hạn chế tầm nhìn hướng ra vịnh biển, nhất là đối với người ngồi trong ô tô.

