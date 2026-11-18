Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 trải nghiệm golf và nghỉ dưỡng tại Legend Valley Ninh Bình

Sau ánh đèn rực rỡ của đêm đăng quang, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng các người đẹp và đại sứ của cuộc thi đã lựa chọn Legend Valley Ninh Bình cho hành trình thư giãn để tái tạo năng lượng.

Giữa miền di sản hùng vĩ và tổ hợp golf - nghỉ dưỡng - giải trí đẳng cấp, các người đẹp đã có một ngày sống trọn vẹn với thể thao, thiên nhiên và những trải nghiệm mới. Đó cũng là hành trình truyền cảm hứng về một thế hệ trẻ sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để chinh phục những chân trời rộng mở hơn.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng các người đẹp trước sảnh chính Legend Valley Country Club.

Chuyến trải nghiệm của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra trong dịp kỷ niệm 10 năm Tiền Phong Golf Championship - Vì Tài năng trẻ Việt Nam, giải đấu đã trở thành điểm hẹn thường niên của những người yêu golf và là sân chơi lan tỏa tinh thần khát vọng, bản lĩnh cùng ý chí vươn lên của thế hệ trẻ Việt Nam trong suốt một thập kỷ qua.

Những cú swing đầu tiên giữa miền di sản

Điểm dừng chân đầu tiên của hành trình là sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club, nơi vẻ đẹp nguyên bản của thiên nhiên Ninh Bình hiện diện trong từng đường nét cảnh quan.

Giữa thung lũng được bao bọc bởi những dãy núi đá hàng triệu năm tuổi, các fairway xanh mướt trải dài bên mặt hồ phẳng lặng, len qua những triền đồi tự nhiên trước khi khuất dần vào chân núi. Từ nhiều vị trí trên sân, những núi đá hùng vĩ như khán đài tự nhiên, mở ra góc nhìn ngoạn mục về toàn bộ không gian thi đấu. Trước vẻ đẹp ấy, các người đẹp đã dành thời gian để cảm nhận nhịp thở của thiên nhiên trước khi bước vào những cú swing đầu tiên.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang ấn tượng với cảnh sắc thiên nhiên tự nhiên của sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club.

Tại hố số 6 sân Rose Course, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang chăm chú quan sát hướng gió, mặt hồ phía trước và điểm rơi của bóng. Giây phút ấy mang đến cho cô cảm giác hào hứng đặc biệt.

“Tôi từng nghĩ golf là môn thể thao khá khó tiếp cận. Nhưng khi trực tiếp trải nghiệm, điều mình cảm nhận rõ nhất là sự tập trung và bình tĩnh. Mỗi cú đánh đều cần sự kiên nhẫn và khả năng làm chủ bản thân", cô chia sẻ.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang trải nghiệm tại hố 6 trên sân Rose course tại quần thể sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club.

Được kiến tạo bởi Nicklaus Design, đơn vị thiết kế sân golf hàng đầu thế giới do huyền thoại Jack Nicklaus sáng lập, Rose Course hòa quyện giữa hồ nước tự nhiên, những triền đồi mềm mại và cảnh quan đặc trưng của miền di sản Ninh Bình. Mỗi hố golf là một thử thách chiến thuật vừa đủ để người chơi duy trì sự tập trung, đồng thời tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên.

Nếu Rose Course mang vẻ đẹp mềm mại thì Canyon Course lại mở ra một hành trình trải nghiệm khác biệt, 18 hố golf được kiến tạo trên địa hình thung lũng và vách đá tự nhiên, nơi mỗi cú đánh không chỉ là bài toán chiến thuật mà còn trở thành một màn trình diễn giữa khung cảnh hùng vĩ của Legend Valley Country Club.

Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh trải nghiệm Swing tại hố số 10 trên sân Canyon course tại sân gôn Thiên Đường – Legend Valley Country Club

Tại Canyon Course, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh thử sức giữa những núi đá tự nhiên vươn cao hai bên fairway. Địa hình thung lũng và hẻm núi gần như được giữ nguyên bản, tạo nên một hành trình golf giàu tính khám phá, nơi mỗi hố đấu mở ra một góc nhìn khác biệt về vẻ đẹp hùng vĩ của Legend Valley Country Club.

Khánh Linh cho biết điều khiến cô ấn tượng nhất là cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên trong khi vẫn phải duy trì sự tập trung và tính toán ở từng cú đánh. Với cô, mỗi hố golf là một thử thách đáng để chinh phục, cũng giống như hành trình trưởng thành của người trẻ khi mỗi ngày đều là cơ hội để vượt qua những giới hạn của chính mình.

Chính sự kết hợp giữa thể lực, tư duy chiến thuật và bản lĩnh cá nhân đã giúp golf ngày càng trở thành lựa chọn của thế hệ trẻ, vượt ra ngoài khuôn khổ của một môn thể thao để trở thành hành trình hoàn thiện bản thân.

Các người đẹp trải nghiệm trên sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club Ninh Bình

Á hậu Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu Lê Phương Nghi trải nghiệm tại hố 18 trên sân Canyon Cours. Từ hố 18 này, người chơi còn có thể ngắm toàn cảnh Khách sạn Legend Valley Hotel và công viên BRIGHTPARK như một bức tranh tuyệt mỹ.

Không gian nghỉ dưỡng trở thành một phần của trải nghiệm

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 dạo bước trong khuôn viên Legend Valley Hotel.

Sau trải nghiệm môn thể thao golf trên hai sân Rose Coure và Canyon Coure, các người đẹp tiếp tục hành trình tại Legend Valley Hotel.

Tọa lạc giữa trung tâm quần thể, khách sạn 200 phòng mang đến không gian nghỉ dưỡng sang trọng nhưng vẫn đủ riêng tư để du khách tận hưởng những khoảng lặng giữa thiên nhiên. Phòng Tổng thống với tầm nhìn bao quát toàn bộ quần thể là điểm dừng chân được các người đẹp đặc biệt yêu thích.

Từ ban công rộng mở, những đường golf xanh mướt đan xen mặt hồ hiện ra dưới chân núi, trong khi các dãy đá vôi hàng triệu năm tuổi trải dài nơi đường chân trời. Ở góc nhìn ấy, Legend Valley không chỉ là một quần thể nghỉ dưỡng, mà còn là nơi thiên nhiên và trải nghiệm sống giao hòa trong cùng một không gian.

Sự sang trọng và tinh tế hiện diện trong từng chi tiết thiết kế, nhưng hơn cả đó là sự riêng tư tuyệt đối, mang đến sự thư giãn và bình yên, nơi những đường golf xanh mướt, mặt hồ trong xanh và dãy núi đá hàng triệu năm tuổi cùng hòa vào một bức tranh đầy thi vị của miền di sản Ninh Bình.

Các người đẹp thư giãn tại khu vực tiếp khách trong phòng Tổng thống tại Legend Valley Hotel.

Phòng khánh tiết với diện tích rộng rãi, thiết kế sang trọng và nội thất tinh tế, đẳng cấp quốc tế với tầm nhìn rộng mở ra sân gôn

Không gian bể bơi bốn mùa, nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng với sự riêng tư tuyệt đối tại phòng Tổng thống - Legend Valley Hotel.

Phòng ngủ chính trong phòng Tổng thống của Legend Valley Hotel, với nội thất tông màu trang nhã.

Được phát triển theo mô hình "stay & play" đang được ưa chuộng tại các điểm đến golf hàng đầu thế giới, Legend Valley Hotel kết nối liền mạch trải nghiệm thể thao, nghỉ dưỡng và giải trí trong cùng một quần thể. Sự thuận tiện ấy giúp du khách tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ, nơi mỗi hành trình dịch chuyển đều được thay bằng những khoảnh khắc thư giãn và trải nghiệm đáng giá.

Các người đẹp bên bể bơi ngoài trời của Legend Valley Hotel:

Khi tuổi trẻ chọn bước ra khỏi vùng an toàn

Nếu golf mang đến những bài học về sự tập trung và nghỉ dưỡng giúp tái tạo năng lượng, BRIGHTPARK lại là nơi những người đẹp được sống trọn với tinh thần của tuổi trẻ.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng các người đẹp trước cổng công viên giải trí BRIGHTPARK.

Không khí sôi động nhanh chóng lan tỏa khi các người đẹp xuất hiện tại trường đua F1 Traxx. Những cuộc đua Go-Kart diễn ra đầy hào hứng và những tiếng cười rộn rã.

Các người đẹp trải nghiệm xe Go-Kart tại trường đua F1 Traxx của công viên BRIGHTPARK.

Tại khu vực Samba Slide, Đại sứ Du lịch và Môi trường Tạ Thị Hoa thừa nhận cô có chút hồi hộp trước khi bắt đầu lượt trượt đầu tiên:“Tôi nghĩ nhiều người cũng giống mình, đôi khi hơi e ngại trước những trải nghiệm mới. Nhưng khi dám thử, cảm giác nhận lại thực sự rất thú vị."

Có lẽ đó cũng là thông điệp đẹp nhất của ngày trải nghiệm tại Legend Valley.

Mỗi hành trình trưởng thành đều bắt đầu từ việc dám bước thêm một bước; dám thử một môn thể thao mới; dám khám phá một trải nghiệm mới và dám vượt qua những giới hạn dường như chỉ tồn tại trong suy nghĩ của chính mình.

Trải nghiệm đường trượt đa sắc Samba Slide trong công viên BRIGHTPARK.

Giữa miền di sản Ninh Bình, Legend Valley không chỉ là điểm đến của golf, nghỉ dưỡng và giải trí, mà còn là nơi khơi mở những trải nghiệm mới và cảm hứng sống tích cực. Với Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng các người đẹp, hành trình tại đây mang đến nguồn năng lượng cho một chặng đường mới, nơi bản lĩnh được tôi luyện qua những thử thách, cảm xúc được nuôi dưỡng từ những trải nghiệm trọn vẹn và khát vọng được tiếp thêm động lực để tự tin chinh phục những chặng đường phía trước..