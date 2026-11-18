Sơn mài Việt Nam: Từ chất liệu truyền thống đến sáng tạo đương đại

Triển lãm Vietnamese Lacquer Art diễn ra ngày 23-24/11 tại Hà Nội giới thiệu và trưng bày các tác phẩm nghệ thuật sơn mài đặc sắc. Công chúng còn có dịp trải nghiệm kỹ thuật cẩn trứng và mài trên sản phẩm tạo hình.

Triển lãm “Vietnamese Lacquer Art - Nghệ thuật sơn mài truyền thống Việt Nam” do Sheraton Hanoi Hotel phối hợp với Bách Tác Space tổ chức trong khuôn khổ chương trình Gatherings by Sheraton. Họa sĩ Dương Đức Mạnh, đồng sáng lập Lamphong Studio, đồng hành cùng hoạt động trưng bày và trải nghiệm thủ công.

Các tác phẩm điêu khắc kết hợp chất liệu sơn mài, lấy cảm hứng từ hình tượng con ngựa. Ảnh: Bách Tác Space.

Vẻ đẹp hiện ra qua từng lớp sơn

Một tác phẩm sơn mài trải qua nhiều công đoạn như làm vóc, trang trí, phủ sơn, mài và đánh bóng. Khác với cách thể hiện màu sắc trực tiếp trên bề mặt, sơn mài tạo chiều sâu từ những lớp vật liệu chồng xếp; qua từng lượt mài, đường nét và mảng màu bên dưới dần hiện ra.

Kỹ thuật cẩn trứng là một ví dụ đặc trưng. Những mảnh vỏ trứng đã xử lý được gắn lên nền vóc, phủ sơn rồi mài để làm lộ sắc trắng ngà, tạo điểm sáng và độ tương phản trên tác phẩm.

Các tác phẩm “Chuột Quả Gấc”, “Nhàn Ngưu”, “Nhâm Nhi Dần”, “Đại Cát”. Ảnh: Bách Tác Space.

Sơn mài trong ngôn ngữ thiết kế đương đại

Xuất thân từ ngành thiết kế đồ họa, họa sĩ Dương Đức Mạnh lựa chọn công việc thủ công để trực tiếp hiện thực hóa ý tưởng trên vật liệu. Tại Lamphong Studio, sơn mài được kết hợp với gốm, sứ, gỗ, đồng và cả nilon tái chế, mở rộng cách ứng dụng kỹ thuật truyền thống trong các sản phẩm tạo hình.

Những hình ảnh, hoa văn, trang phục và biểu tượng dân gian trở thành cảm hứng cho các dự án như “Những Em Bé Việt Nam” và “Vinh Quang Việt Nam”. Thay vì tái hiện nguyên bản, nhóm sáng tạo đã diễn giải các yếu tố văn hóa bằng ngôn ngữ thiết kế mới.

Theo họa sĩ Dương Đức Mạnh, sơn mài không hẳn là đích đến mà là phương tiện để thể hiện ý tưởng. Việc kết hợp các vật liệu khác nhau đòi hỏi thử nghiệm về độ tương thích và xử lý bề mặt nhưng lại mang đến sự tự do sáng tạo và chiều sâu cho ngôn ngữ tạo hình.

Họa sĩ Dương Đức Mạnh, đồng sáng lập Lamphong Studio. Ảnh: Bách Tác Space.

Một số sản phẩm tại triển lãm sử dụng cốt bột đá ép kết hợp nilon tái chế, cho thấy hướng thử nghiệm chất liệu của nhóm sáng tạo.

Các sản phẩm tạo hình kết hợp sơn mài với những chất liệu khác nhau. Ảnh: Bách Tác Space.

Trực tiếp trải nghiệm cẩn trứng và mài màu

Bên cạnh hoạt động trưng bày, chương trình còn tổ chức hai buổi workshop trải nghiệm. Ở hoạt động mài trên sản phẩm hình cá, người tham dự dùng giấy nhám kết hợp với nước để làm lộ những lớp màu đã được phủ trước đó. Tùy thao tác, các mảng màu và đường nét có thể hiện ra khác nhau.

Với hoạt động cẩn trứng, người tham dự tìm hiểu cách gắn những mảnh vỏ trứng lên nền vóc theo bố cục và quan sát hiệu ứng sáng tối của vật liệu. Họa sĩ Dương Đức Mạnh hướng dẫn thao tác mài và cách cảm nhận sự thay đổi trên bề mặt sản phẩm.

“Sơn mài không phải là một loại hình nghệ thuật khó tiếp cận. Khi được giới thiệu qua những sản phẩm ứng dụng, thiết kế đương đại hay workshop trải nghiệm, công chúng, đặc biệt là người trẻ, sẽ có thêm cơ hội tìm hiểu và cảm nhận chất liệu này một cách tự nhiên hơn”, họa sĩ Dương Đức Mạnh chia sẻ.

Những sản phẩm sơn mài mang hình tượng con ngựa được giới thiệu trong triển lãm. Ảnh: Bách Tác Space.

Triển lãm thuộc chuỗi hoạt động “Vietnamese Craft - A Cultural Journey”, do Gatherings by Sheraton và Bách Tác Space phối hợp thực hiện, giới thiệu chất liệu, kỹ thuật và câu chuyện của ngành nghề thủ công Việt Nam tới công chúng trong nước và khách quốc tế.