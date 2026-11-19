Thứ trưởng Bộ giáo dục: Công nghệ không thể thay thế sự thấu hiểu, tình yêu thương và truyền cảm hứng

TPO - Phát biểu tại Lễ tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 diễn ra hôm nay (19/11), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số và bùng nổ trí tuệ nhân tạo, công nghệ có thể cung cấp tri thức nhưng không thể thay thế sự thấu hiểu, tình yêu thương và khả năng truyền cảm hứng của người thầy.

Theo Thứ trưởng Thưởng, nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những yêu cầu cao hơn về chất lượng nguồn nhân lực, về năng lực sáng tạo, bản lĩnh, văn hóa và trách nhiệm của mỗi con người Việt Nam.

Trong tiến trình này, giáo dục không chỉ chuẩn bị cho thế hệ trẻ tri thức và kỹ năng để kiến tạo tương lai. Quan trọng hơn, giáo dục có trách nhiệm bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng lòng yêu nước, lòng nhân ái, sự trung thực, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Đây cũng là yêu cầu giáo dục toàn diện, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam trong thời đại mới.

Thế hệ trẻ hôm nay đang trưởng thành trong một bối cảnh rất khác. Các em có điều kiện tiếp cận tri thức rộng hơn, nhanh hơn; có khả năng kết nối, sáng tạo và thể hiện chính kiến mạnh mẽ hơn.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại chương trình

Trong kỷ nguyên số, khi tri thức được tiếp cận ngày càng dễ dàng và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách dạy, cách học, vai trò dẫn dắt của người thầy càng trở nên quan trọng.

“Công nghệ có thể cung cấp thông tin, nhưng không thể thay thế sự thấu hiểu, tình yêu thương và truyền cảm hứng. Càng nhiều công nghệ, giáo dục càng cần chiều sâu nhân văn; càng nhiều nguồn tri thức, người học càng cần người thầy giúp mình biết suy nghĩ độc lập, phương pháp tự học, tinh thần tự học suốt đời và biết tự lựa chọn điều đúng đắn”, ông Thưởng nói.

Mong thầy cô được quan tâm, toàn tâm cho dạy học

Theo ông Thưởng, trong bối cảnh mới, nhà giáo cần tiên phong đổi mới toàn diện phương pháp giáo dục. Nhà giáo không ngừng tự học, tự đổi mới, tăng cường giáo dục lý tưởng, lối sống để học sinh, sinh viên tích cực học tập, rèn luyện để trở thành một con người Việt Nam chuẩn mực.

Có một điều rất đẹp ở nghề dạy học, đó là những gì thầy cô trao đi hôm nay có khi nhiều năm sau mới đơm hoa kết trái. Một lời động viên đúng lúc, một bài giảng khơi dậy ham học, một sự kiên nhẫn dành cho học trò có thể trở thành điểm tựa và làm thay đổi cuộc đời của các em.

Bởi vậy, tôn vinh nhà giáo không chỉ là ghi nhận thành tích mà còn là trân trọng nhân cách, lòng yêu thương và những cống hiến bền bỉ. Giá trị của một người thầy được thể hiện sâu sắc trong những thay đổi tốt đẹp đem đến cho học trò, nhà trường và cộng đồng.

Nhắn nhủ, động viên thầy cô giáo dịp 20/11 năm nay, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nói: “Thầy cô hãy luôn khẳng định vai trò nêu gương, thực sự là những tấm gương sáng về chuẩn mực đạo đức, trí tuệ, lòng nhân ái, sự tận tụy và văn hóa ứng xử để nghề giáo “là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý” như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã dạy”.

Theo Thứ trưởng, để thực hiện sứ mệnh cao cả đó, ngành giáo dục, các thầy cô giáo rất cần sự thấu hiểu, chia sẻ, quan tâm, đồng hành của cả hệ thống chính trị. Nếu gia đình, nhà trường và xã hội có thể thường xuyên kết nối, chân thành chia sẻ và nâng đỡ lẫn nhau, áp lực trên vai các thầy cô sẽ vơi đi đáng kể. Cấp uỷ, chính quyền các cấp cần quan tâm chăm lo để đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, đủ thiết bị dạy học tối thiểu, bảo đảm sỹ số học sinh trên lớp theo đúng quy định để công việc của nhà giáo không bị quá tải.

Các thầy, cô giáo được toàn tâm làm công việc chuyên môn, không bị phân tán thời gian và sức lực cho các cuộc họp, hội nghị, công việc hành chính không cần thiết, có đủ thời gian quan tâm tới từng học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.

“Nơi nào chưa thực hiện đúng, đủ, chưa thực hiện tốt điều đó thì chẳng những công việc của nhà giáo còn tiếp tục gian nan, vất vả mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập, rèn luyện của học sinh”, ông nói.

Các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 được trao Bằng khen.

Bên cạnh việc chúc mừng 335 nhà giáo tiêu biểu năm 2026 được Bộ GD&ĐT vinh danh dịp 20/11, ông Thưởng cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới biết bao thầy cô chưa một lần được xướng tên nhưng vẫn lặng lẽ, tận tụy với nghề.

Theo ông, dù hoàn cảnh công tác khác nhau từ bản làng vùng cao, biên giới, hải đảo đến đồng bằng, đô thị; từ lớp học còn nhiều thiếu thốn đến giảng đường, phòng thí nghiệm hiện đại, các nhà giáo đều gặp nhau ở lòng yêu nghề, tình thương học trò và trách nhiệm với tương lai đất nước. Có những thành tựu được ghi nhận bằng công trình, giải thưởng, nhưng cũng có những dấu ấn thầm lặng nằm trong sự tiến bộ từng ngày, bởi "vinh quang của thầy cô đã hóa thân vào học trò".

Ông Thưởng kỳ vọng các nhà giáo được tuyên dương dịp 20/11 năm nay sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, lòng yêu nghề và tình thương học trò để truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, đồng thời đóng góp kinh nghiệm thực tiễn nhằm hoàn thiện chính sách giáo dục, xứng đáng là những tấm gương tận tụy được nhà trường và xã hội tôn vinh.

Bày tỏ niềm tin vào những bước chuyển mạnh mẽ của giáo dục Việt Nam từ truyền thống hiếu học, bản lĩnh nhà giáo và sự quan tâm của toàn xã hội, ông Thưởng nhấn mạnh: "Thành công của giáo dục, suy cho cùng, không chỉ nằm ở những báo cáo hay con số, mà còn hiện diện trong sự trưởng thành của mỗi học trò, niềm tin của phụ huynh, xã hội và niềm vui được làm nghề của các thầy cô".