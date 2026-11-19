Tổng thống Mỹ khẳng định quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga, Chủ tịch Trung Quốc

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có các cuộc gặp riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thâm Quyến - nơi các nhà lãnh đạo thế giới đang tham dự hội nghị cấp cao APEC thường niên.

Khi bước vào phòng họp với Tổng thống Nga Putin, ông Trump - cùng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller - đã vỗ nhẹ vào tay Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov và nói: “Ông đang làm rất tốt công việc của mình”.

Theo hình ảnh từ nhóm phóng viên truyền hình, ông Trump cũng đã bắt tay ông Putin và đưa ra những phát biểu rất ngắn gọn.

“Ông ấy là một người bạn của tôi”, ông Trump nói khi tiến về phía ông Putin.

“Chúng ta mong đợi cuộc gặp này. Chúng ta đã có một mối quan hệ tuyệt vời trong nhiều năm qua, và tôi tin rằng nhiều điều tốt đẹp có thể nảy sinh từ cuộc gặp này, hoặc ít nhất là tạo tiền đề cho những điều đó”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau bên lề hội nghị cấp cao APEC ngày 19/11. (Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Các máy quay được yêu cầu rời đi 58 giây sau khi ông Trump bước vào. Tổng thống Nga Putin không đưa ra bất kỳ phát biểu công khai nào. Sau đó, cuộc gặp kín của hai nhà lãnh đạo đã kéo dài khoảng 40 phút.

Hãng thông tấn nhà nước Nga Tass dẫn lời Điện Kremlin cho biết, xung đột Ukraine là chủ đề chính trong cuộc trao đổi ngắn giữa ông Trump và ông Putin.

Tass cho biết, ông Putin đã rời cuộc gặp với “tâm trạng rất tốt”.

Ông Trump và ông Putin đã từng gặp trực tiếp nhau bảy lần. Gần đây nhất, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại Alaska vào năm 2025 để đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng cuộc thảo luận này cuối cùng đã không đạt được bất kỳ thỏa thuận chính thức nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 19/11. (Ảnh: AP)

Sau khi kết thúc cuộc gặp ngắn với Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Trump đã có cuộc hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Chủ tịch Tập và tôi đã xây dựng được một mối quan hệ cá nhân tuyệt vời. Thực sự là như vậy. Một số người cảm thấy không vui khi nghe điều đó, nhưng tôi thì rất vui”, ông Trump nói khi ngồi đối diện với ông Tập Cận Bình.

“Mối quan hệ này mang lại lợi ích rất lớn cho người dân cả hai quốc gia chúng ta. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục vun đắp tình bạn đó. Mối quan hệ ngày càng trở nên khăng khít hơn, thực sự rất đáng kinh ngạc”, ông Trump chia sẻ.

Quang cảnh cuộc gặp. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump cho biết, ông muốn đề nghị phía Trung Quốc “làm nhiều hơn nữa cho nông dân Mỹ”, ám chỉ yêu cầu lâu nay của ông về việc Trung Quốc cần tăng cường thu mua các sản phẩm nông nghiệp Mỹ, chẳng hạn như đậu tương. “Trung Quốc có nhu cầu tiêu thụ rất lớn”, ông Trump nói.

Ông dẫn chứng việc cắt giảm các mức thuế quan - vốn được áp đặt từ đầu nhiệm kỳ của ông - như một minh chứng cho sự tiến triển trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung.

Ông cũng cho rằng hai bên có chung lợi ích trong việc mở lại eo biển Hormuz, khi cuộc xung đột liên quan đến Iran vẫn chưa được giải quyết.

Khi cả hai nhà lãnh đạo chuẩn bị tham gia cuộc gặp ba bên mang tính lịch sử cùng với ông Putin, ông Trump bày tỏ sự lạc quan rằng sự kiện này sẽ mang lại kết quả cụ thể.

“Nhiều người không chắc liệu có kết quả gì từ cuộc gặp này hay không. Tôi tin rằng chắc chắn sẽ có kết quả. Tôi tin tưởng rất mạnh mẽ rằng sẽ có kết quả”, ông nói.

Cũng tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, ông vẫn cam kết hợp tác với Tổng thống Mỹ Donald Trump để đưa quan hệ giữa hai nước đi đúng “quỹ đạo”.

Theo ông Tập Cận Bình, quan hệ song phương giữa Mỹ và Trung Quốc đang ổn định và ngày càng cải thiện.

“Chúng ta đã thiết lập một định nghĩa mới về mối quan hệ mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ dựa trên sự ổn định chiến lược, đồng thời bổ sung những nội dung mới cho mối quan hệ này trên cơ sở tôn trọng, công bằng và có đi có lại”, ông Tập nói.

Địa điểm nơi diễn ra cuộc gặp giữa lãnh đạo Trung Quốc, Mỹ và Nga. (Nguồn: CNN)

Sau cuộc gặp song phương, Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc đã dùng bữa tại Kylin Villa. Đây cũng là nơi sẽ diễn ra cuộc gặp ba bên của lãnh đạo Trung - Mỹ - Nga.

Tại cuộc hội đàm chưa từng có tiền lệ này, nhiều khả năng ông Putin sẽ muốn thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, ông Trump muốn đàm phán một hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân mới với Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng cho biết sẽ không tìm kiếm sự hỗ trợ từ họ để chấm dứt cuộc xung đột với Iran.