Sơn Tùng M-TP: 'Tôi muốn làm thứ điên rồ hơn nữa'

TPO - Trong cuộc phỏng vấn với Forbes tại Mỹ, Sơn Tùng M-TP nói anh muốn vượt qua giới hạn cũ, đưa âm nhạc đến với khán giả quốc tế. Nam ca sĩ nói anh đã đi ngược mong muốn của bố mẹ để theo đuổi ca hát, 13 năm qua luôn khác biệt, giờ đây muốn làm thêm những thứ "điên rồ" hơn nữa.

Trong cuộc phỏng vấn tại Mỹ, Sơn Tùng M-TP chia sẻ về hành trình làm nghề, gia đình và quyết định thử sức ở thị trường quốc tế.

Khi được Forbes gọi là nghệ sĩ hàng đầu tại Việt Nam, được khán giả so sánh với những nghệ sĩ quốc tế như Justin Bieber, Bruno Mars, Sơn Tùng nói đó là điều vinh dự.

'Tôi cãi bố mẹ'

Cuộc trò chuyện diễn ra tại một nhà hàng Mexico ở Los Angeles, Mỹ. Sơn Tùng nói anh hồi hộp khi nhận phỏng vấn vì tiếng Anh chưa tốt. Phiên dịch viên có mặt để hỗ trợ khi cần.

“Tôi học tiếng Anh khoảng 4-5 năm trước. Tôi đang cố gắng đưa âm nhạc ra thế giới. Tôi muốn sử dụng tiếng Anh để kết nối với mọi người xung quanh, đặc biệt là những người hâm mộ quốc tế”, nam ca sĩ nói.

Sơn Tùng kể tình yêu âm nhạc của anh bắt đầu từ những năm tháng tuổi thơ. Khi còn học mẫu giáo, anh được chọn tham gia các tiết mục văn nghệ của trường. Nam ca sĩ gọi đó là may mắn, vì lúc đó còn quá nhỏ để hiểu tình yêu âm nhạc là gì.

Sơn Tùng gần như hát mỗi ngày. Anh xem ti vi, tập biểu diễn giống nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Nhận thấy khả năng của con trai, mẹ đăng ký cho anh học nhạc tại Trung tâm Văn hóa Thiếu nhi. Lớp học đem đến cho anh cơ hội biểu diễn, tích lũy kinh nghiệm sân khấu.

Ban đầu, bố mẹ xem ca hát là sở thích của con trai. Với Sơn Tùng, âm nhạc dần trở thành điều anh muốn theo đuổi suốt đời.

Thành công của Sơn Tùng M-TP hôm nay đến từ lần "cãi" bố mẹ để theo đuổi âm nhạc.

“Bước ngoặt lớn nhất đến với tôi lúc học THPT. Lần đầu tiên tôi đi ngược lại ý kiến của bố mẹ. Bố mẹ nào cũng muốn con có cuộc sống ổn định. Họ không tin tôi có thể kiếm sống bằng âm nhạc. Nhưng tôi còn trẻ và đó là điều duy nhất tôi muốn làm. Tôi muốn theo đuổi âm nhạc một cách chuyên nghiệp”, anh nhớ lại.

Thời điểm đó, Sơn Tùng xin mẹ mua máy tính nhưng bị từ chối. Bà lo việc này khiến con xao nhãng. Anh sau đó được người chú mua tặng món quà khiến anh đổi đời.

“Đó là món quà lớn nhất đời tôi. Tôi bắt đầu sự nghiệp từ thời điểm đó. Tôi đấu tranh cho ước mơ của mình. Bố mẹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để tôi tự do sống cuộc đời của kẻ yêu âm nhạc”, nam ca sĩ kể.

Sau khi Sơn Tùng ra mắt và có một số ca khúc được chú ý, đặc biệt là thành công của Em của ngày hôm qua, bố mẹ nhìn nhận con trai khác đi và chấp nhận.

Nhiều năm qua, bài hát vẫn được khán giả yêu cầu trong các buổi diễn. “Tôi không biết tại sao mọi người lại yêu thích bài hát đó đến vậy. Chuyện đã lâu rồi, nhưng đến bây giờ, mỗi khi biểu diễn, đó luôn là bài hát cuối cùng tôi hát trước khi rời sân khấu. Và mỗi khi bài hát vang lên, mọi người đều hát theo tôi. Ai cũng hát theo tôi”, anh chia sẻ.

‘Tôi muốn chạy đến hơi thở cuối, làm những thứ điên rồ'

Forbes nhắc đến những dấu mốc của nam ca sĩ như việc xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Global, bộ phim tài liệu về chuyến lưu diễn Sky Tour: The Movie trên Netflix và cột mốc 100 triệu lượt xem MV.

Trong nước, anh cũng có nhiều năm hợp tác với các thương hiệu và biểu diễn tại những sân khấu lớn. Nhưng với Sơn Tùng, sau hơn 13 năm hoạt động, anh muốn tìm kiếm thử thách mới và hướng đến thị trường phương Tây.

“Tôi không thấy thú vị khi cứ làm mãi những điều mình đã làm hơn 13 năm qua. Tôi muốn nỗ lực hơn nữa. Tôi muốn vượt qua những giới hạn cũ. Tôi không muốn nghĩ quá nhiều đến thành công, danh vọng hay tiền bạc. Tôi muốn làm nhạc. Thời gian trôi qua quá nhanh và tôi cũng không còn quá trẻ, vì vậy tôi muốn cống hiến những gì có thể cho hành trình này và làm được điều gì đó trước khi quá muộn”, Sơn Tùng nói.

Để chuẩn bị cho hành trình quốc tế, nam ca sĩ dành thời gian học tiếng Anh. Năm 2019, khi hợp tác với Snoop Dogg, anh sử dụng phiên dịch viên. Sau nhiều năm luyện tập, Sơn Tùng cảm thấy thoải mái hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh.

Trong lần hợp tác gần đây với rapper người Mỹ Tyga ở ca khúc Come My Way, Sơn Tùng tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh. Nói về cơ duyên hợp tác với ngôi sao gốc Việt, anh nói "không ai hợp hơn rapper Tyga".

“Tôi tìm một người có thể phù hợp với không khí và năng lượng của bài hát. Tyga là người đầu tiên tôi nghĩ đến. Thành thật mà nói chúng tôi quen nhau từ trước. Tôi có thể nhắn tin trực tiếp cho anh ấy, nhưng tôi muốn giữ sự chuyên nghiệp. May mắn là anh ấy rất thích bài hát. Từ đó, mọi việc về cơ bản đều diễn ra suôn sẻ”, anh kể.

Với Come My Way, Sơn Tùng kết hợp chất liệu Việt Nam cùng hip-hop và Afrobeats. Đây là lần đầu anh thử sức với Afrobeats. Để thực hiện ca khúc, anh tìm đến nhà sản xuất từng được đề cử Grammy Marvey Muzique. Sơn Tùng cảm nhận nhịp điệu và giai điệu của Afrobeats có sự đồng điệu với âm nhạc Việt Nam, dù khó giải thích chính xác mối liên hệ ấy.

Sơn Tùng M-TP nói anh chưa bao giờ muốn an toàn, luôn làm những thứ điên rồ.

“Đó là lý do tôi muốn thử nghiệm. Tôi muốn thử thách bản thân, dù Afrobeats còn mới mẻ với người Việt Nam”, nam ca sĩ nói.

Vì Come My Way được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh, Sơn Tùng muốn đưa những yếu tố Việt Nam vào MV. Tác phẩm được quay tại trung tâm Los Angeles và Việt Nam. MV sử dụng các chất liệu văn hóa Việt như hình tượng chim Lạc và mặt nạ dân gian Xuân Phả.

“Chúng tôi phải làm điều gì đó để MV có ý nghĩa và độc đáo hơn. Vì bài hát không có tiếng Việt, trong khi đây là thời điểm rất quan trọng và ý nghĩa với tôi. Tôi muốn thể hiện sự nghiêm túc và niềm tự hào về đất nước, về dòng máu Việt Nam. Điều đó giúp mọi người hiểu tôi là ai và tôi đến từ đâu”, anh chia sẻ.

Sơn Tùng hy vọng khán giả mới, đặc biệt tại phương Tây, sẽ đón nhận và tìm thấy sự đồng cảm trong âm nhạc. Anh nói rất khó để định nghĩa phong cách âm nhạc chính mình, vì mọi thứ thay đổi theo thời gian và từng giai đoạn hoạt động. Anh muốn được nhớ đến là nghệ sĩ không ngại thử điều mới, sẵn sàng bước ra khỏi những thói quen cũ.

“Tôi muốn mọi người nói về tôi như kẻ luôn chạy đến hơi thở cuối và nhớ đến tôi là nghệ sĩ không bao giờ ngừng thử thách bản thân”, anh bày tỏ.

Sơn Tùng nói đã sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn tại Việt Nam, theo đuổi cơ hội làm việc với nhiều nghệ sĩ, nhà sản xuất hơn. Los Angeles có thể khiến anh choáng ngợp, song nam ca sĩ cho biết anh đang sống với giấc mơ của mình.

“Tôi đã hoạt động trong ngành âm nhạc hơn 13 năm và tôi muốn làm điều gì đó điên rồ hơn nữa. Nếu không phải bây giờ thì khi nào? Thành thật mà nói, tôi không nghĩ có thời điểm hoàn hảo để làm bất cứ điều gì. Nếu cứ chờ đến khi mọi thứ trở nên hoàn hảo, tôi sẽ không dám làm", Sơn Tùng nói.

Nhiều năm đưa ra những ý tưởng táo bạo, Sơn Tùng nói anh chiêm nghiệm rằng khi do dự điều gì, nghĩa là điều đó quan trọng với chính họ.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều nữa. Cứ làm đi. Dù biết hành trình này khó khăn thế nào, nhưng ai biết được? Không ai biết điều gì có thể xảy ra vào ngày mai. Cứ thử đi. Và giờ đến lượt tôi sẽ làm điều đó”, Sơn Tùng khẳng định.