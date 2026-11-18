TPO - Lần đầu trong lịch sử Grammy, sáu nghệ sĩ nhận nhiều đề cử nhất đều là nữ. Không chỉ dẫn đầu về số lượng, các giọng ca nữ còn áp đảo ở những hạng mục danh giá nhất như Album của năm, Bản thu âm của năm và Ca khúc của năm.