Sức mạnh Việt Nam – Tôn vinh cội nguồn, kết nối thời đại

Văn hóa là cội nguồn sức mạnh dân tộc, là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, là nền tảng tinh thần và động lực nội sinh cho hành trình phát triển bền vững của đất nước.

Nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026), Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên tổ chức chương trình chính luận – nghệ thuật “SỨC MẠNH VIỆT NAM”. Chương trình có sự tham gia đồng hành của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS).

Chương trình đồng thời đánh dấu sự kiện công bố diện mạo mới của Kênh Truyền hình Quốc gia về Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch – VTV8, với thông điệp xuyên suốt: “TÔN VINH CỘI NGUỒN – KẾT NỐI THỜI ĐẠI”.

Không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, “SỨC MẠNH VIỆT NAM” còn là hành trình tôn vinh những giá trị văn hóa trường tồn của dân tộc; khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội và sự nghiệp phát triển đất nước. Qua sự kết hợp giữa chính luận và nghệ thuật, chương trình lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ bản sắc và khát vọng sáng tạo, vươn lên trong thời đại mới.

Từ chiều sâu truyền thống đến nhịp sống hiện đại, từ bản sắc dân tộc đến khát vọng hội nhập, mỗi giá trị văn hóa được gìn giữ và phát huy chính là một nguồn sức mạnh góp phần kiến tạo tương lai Việt Nam.

SỨC MẠNH VIỆT NAM – Sức mạnh từ cội nguồn, bản lĩnh trong hiện tại và khát vọng vươn tới tương lai!