Hết sạch vé concert quốc gia ngày 24/11 ở Mỹ Đình

TPO - Cổng đăng ký vé miễn phí chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” mở lúc 10h ngày 19/11. Chỉ chưa đầy 15 phút sau, hệ thống đã hiển thị hết vé.

Sáng 19/11, cổng đăng ký vé tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam chính thức mở lúc 10h trên nền tảng Hà Nội Go. Lượng khán giả truy cập rất lớn, có thời điểm hơn 100.000 người chờ săn vé.

Theo ghi nhận, đến khoảng 10h10 cùng ngày, hệ thống đã hiển thị thông báo hết vé.

Hệ thống thông báo hết vé ngay khi vừa mở cổng đăng ký khoảng 10 phút.

Trên trang thông tin chính thức, ban tổ chức chương trình xác nhận cổng đăng ký vé đã đóng, đồng thời gửi lời cảm ơn tới đông đảo khán giả quan tâm, hưởng ứng chương trình.

Đối với những khán giả đăng ký thành công, ban tổ chức đề nghị thường xuyên kiểm tra email, bao gồm cả mục thư rác để cập nhật thông tin xác nhận đăng ký và hướng dẫn nhận vé.

Theo hướng dẫn, khán giả cần trực tiếp đến địa điểm nhận vé, mang theo mã QR được gửi qua email cùng giấy tờ tùy thân chính chủ như căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu. Thông tin trên giấy tờ phải trùng khớp với nội dung đăng ký.

Ban tổ chức đặc biệt lưu ý mỗi mã QR chỉ có giá trị sử dụng một lần để đổi vé tham dự chương trình. Khán giả không được chia sẻ, chuyển tiếp hoặc đăng tải hình ảnh mã QR dưới bất kỳ hình thức nào nhằm tránh nguy cơ bị sao chép, sử dụng trái phép.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam, với chủ đề "Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp", diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Đây là một trong những hoạt động nổi bật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026.

Chương trình có sự góp mặt của hơn 30 nghệ sĩ, trong đó có Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, NSND Tự Long. Đêm nghệ thuật dự kiến tái hiện 17 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, kết hợp các loại hình nghệ thuật truyền thống với âm nhạc đương đại.

Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu Khánh Linh, Phương Nghi tại buổi công bố thông tin concert.

Chương trình được thiết kế với 5 khu vực khán giả mang tên: Cội nguồn, Bản sắc, Tinh hoa, Rạng rỡ và Hội nhập.

Điểm đặc biệt là 5 khu vực khán giả cùng hướng về sân khấu trung tâm, tạo hình tượng một bông hoa đại đoàn kết đang vươn mình bung nở.

Mỗi khu vực được ví như một cánh hoa mang màu sắc riêng, thể hiện sự phong phú của văn hóa các dân tộc, đồng thời khẳng định tinh thần gắn bó, đồng lòng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.